Quiénes son los famosos que ganaron Big Brother VIP y qué hicieron con su premio

Raquel Bigorra, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, son algunos de los actuales integrantes de LCFM que estuvieron en Big Brother. (Foto: Televisa)

La Casa de los Famosos México continúa causando sensación gracias a sus polémicos habitantes, pues usuarios de redes sociales no han parado de conversar sobre las revelaciones más escandalosas, así como sus inesperados encuentros amorosos de sus personalidades favoritas. Aunque tan sólo han pasado tres semanas desde que comenzaron las transmisiones, muchos consideran que el reality show ya es todo un éxito en rating.

Televisa apostó por este programa para competir directamente con MasterChef Celebrity México, un reality gastronómico de TV Azteca donde el público puede ver a sus artistas favoritos fuera de su zona de confort.

Sin embargo, no es la primera vez que la televisora de San Ángel lanza un proyecto de este estilo, pues hace aproximadamente ocho años transmitió la última temporada de Big Brother México. Se trató de un programa que expuso 24/7 tanto a personas del público seleccionadas por casting como a personalidades del medio artístico nacional en su versión VIP.

La conductora regaló este vestido a una mujer del público como parte de las celebraciones por el 25 aniversario de "Hoy". (Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo

La presentadora de televisión participó en la primera temporada de Big Brother VIP que se transmitió en 2002. Durante su estancia en el programa enfrentó varios escándalos siendo su romance con Cuauhtémoc Blanco el más recordado, pues sólo sus seres queridos más cercanos sabían sobre su relación amorosa.

Tras varias semanas envuelta en escándalos, Galilea Montijo ganó el primer lugar, Facundo se quedó con el segundo y Arath de la Torre con el tercer.

“Fue una experiencia única, una experiencia que nunca voy a olvidar, ahora que está tan de moda encerrar a los famosos, es una locura, en aquel entonces arrancó siendo un experimento, raro en todos los sentidos, pero para mí al termino, fue una gran experiencia como ganadora, nunca supe lo que es estar nominada, entonces para mí era mucho nervio”, contó en Facebook.

Actualmente es la conductora principal de "La Casa de los Famosos México". (Foto AP/John Locher)

Sin profundizar en detalles, recordó qué hizo con los 500 mil pesos que recibió como premio, así como su automóvil:

“Me regalaron un carro. De hecho, Víctor Trujillo me dio las llaves del carro y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces... Yo dije: ‘Pago un año por adelantado la renta de mi departamento’, el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito. Pude hacer muchas cosas, tampoco fue de ‘la mujer se volvió millonaria’, pero fue una lanota que a mí me ayudó muchísimo”, declaró.

El actor no ha revelado qué hizo con su premio. (Foto: Instagram/@omarchaparro)

Omar Chaparro

El conductor de televisión e intérprete chihuahuense conquistó la segunda temporada de Big Brother VIP que se transmitió en 2003. En ese entonces tuvo que vender a Yolanda Andrade, Jorge “El Travieso” Arce y Adrián Uribe como los finalistas para quedarse con el primer lugar. Hasta el momento se desconoce qué hizo con el premio económico que recibió.

Eduardo Videgaray

El gran ganador de la tercera temporada de Big Brother VIP (2004) fue Eduardo Videgaray, conductor que actualmente está casado con Sofía rivera Torres (segunda eliminada de La Casa de los Famosos México). En aquel entonces tuvo que vencer a Claudia Álvarez (Conductora de MasterChef Celebrity México 2023), Mercedes Molto y Jorge “El Burro” Van Ranking.

Los comunicadores son amigos desde la adolescencia (Foto: Instagram)

Sasha Sokol

La última gran ganadora del reality show en su versión VIP fue la integrante de Timbiriche, quien superó a Luis Hernández “EL matador”, René Franco y Sabrina Sabrok.