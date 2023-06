Morena bloqueó de nueva cuenta la elección de un comisionado del INAI

Senadores y diputados de Morena y la oposición se enfrentaron durante la discusión para convocar a un periodo extraordinario. (Senado)

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, rechazaron convocar a un periodo extraordinario para elegir a uno de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Te puede interesar: INAI realizará sesión extraordinaria para elegir a comisionado faltante

De acuerdo con la orden de un juez federal, se instruyó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocar a un periodo extraordinario sobre este asunto, sin embargo, con diferencia de un voto, Morena logró bloquear el proceso una vez más.

Aunque los partidos de oposición sumaron seis votos a favor de llamar a un periodo extraordinario, Morena y sus aliados lograron 7 votos, con los cuales frenaron la orden del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa para que el Senado llevara a cabo un nuevo proceso de selección.

Te puede interesar: Senadores de EEUU exigieron bloqueo de visas para políticos mexicanos ligados al narco

El diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, acusó que el Poder Judicial no posee facultades para pedir al Poder Legislativo abrir un periodo extraordinario y además expuso que no existe un acuerdo entre bancadas para aprobar un nombramiento, considerando que se requiere de mayoría calificada.

De este modo, el INAI se mantendrá inoperante debido a que cuenta únicamente con cuatro de los siete comisionados que componen el pleno, y de acuerdo con la ley, el quórum legal es de al menos 5 comisionados para que sus resoluciones tengan validez jurídica.

Te puede interesar: Morena buscará romper récord de votos de AMLO en la próxima elección

Por su parte, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que la Cámara Alta tiene la obligación con la ciudadanía para nombrar a los consejeros del INAI, por lo que es válido que un ciudadano haya acudido a tramitar un amparo ante el Poder Judicial para que los legisladores lleven a cabo el nombramiento pendiente.

“No le están diciendo al senado que haga algo diferente a lo que dice la Constitución al contrario no está apercibiendo de que lo que le dice la Constitución”, dijo el senador yucateco.

Desde el 1 de abril, con el fin del encargo del ex comisionado Francisco Javier Acuña, el INAI no puede atender asuntos de transparencia y no emitir órdenes de transparencia a las dependencias públicas.

Cabe recordar que antes de terminar el periodo ordinario de sesiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó el nombramiento de dos comisionados, y a partir de ese momento, Morena ha rechazado un periodo extraordinario para reponer al menos una de las vacantes en el INAI.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena llegaron a plantear la desaparición del INAI y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, los partidos de oposición acusan que se trata de un intento de acabar con la transparencia en el gobierno federal.

Este 26 de junio, la senadora Mónica Fernández expresó que no evadieron la instrucción del Poder Judicial pero no se alcanzaron los votos necesarios y en ese sentido, subrayó que no se puede obligar a los legisladores a votar en un sentido en particular.

Alejandro Robles, diputado de Morena, aseguró que votó en contra porque su partido sigue buscando una reforma profunda al INAI, que de acuerdo con el presidente López Obrador, no tiene un objetivo a favor del pueblo y en su lugar, protege los intereses del bloque conservador.