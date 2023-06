Bobby Larios rompió el silencio sobre los rumores de que Emilio Osorio es su hijo

Bobby Larios dio su veredicto acerca de los rumores sobre ser padre de Emilio Osorio Foto: Instagram/Bobby Larios, Emilio Osorio

Desde que el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, Emilio, saltó a la fama en la televisión mexicana, cientos de rumores acerca de sus orígenes han invadido las redes. Y es que el actor de 20 años tiene una complexión y facciones que recuerdan mucho a Bobby Larios, con quien Niurka Marcos habría tenido un amorío mientras seguía casada con el productor de telenovelas, a principios de los años 2000.

Hasta el momento, Niurka ha negado contundentemente los rumores, asegurando que cuando ella conoció a Larios, su hijo ya había nacido.

“Cuando yo conocí a Bobby, Emilio ya había nacido, entonces yo creo que el destino le da comidita a los buitres pero Emilio tiene todos los rasgos de Juan y tiene toda la belleza de su madre, pero la gente es morbosa entonces si quieren dudar que lo hagan pero que pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto, a Emilio le vale m*dres”, dijo Niurka en su momento durante una entrevista en el programa Siéntese quien pueda.

Niurka ha mantenido la versión de que Emilio nació antes de que conociera a Bobby Larios Foto: instagram/niurka.oficial

Ahora, el también actor y bailarín ha salido a compartir su opinión acerca de esta polémica que ha dado tanto de qué hablar en los tabloides mexicanos.

Larios brindó una entrevista para el programa Ventaneando, donde entre varios temas, se tocó la posible de paternidad de Emilio; esto en uno contexto en el que el hijo de Niurka ha logrado gran popularidad en el reality La Casa de los Famosos.

Larios reconoció que, a pesar de las negativas de todas las partes, el parecido entre él y Emilio es evidente.

“Mira que yo a veces platico con mi esposa o con mi hijo, con Santiago, y les digo: ‘es como coincidencia, ¿no? Porque el niño es como muy parecido, pero no tiene nada que ver conmigo”.

Bobby Larios confesó que Emilio sí se parece a él (Fotos: Instagram/@emilio.marcos/@televisaespectaculos)

Bobby también reiteró la versión de Niurka, asegurando que cuando se conocieron, Emilio ya había nacido. La celebridad comentó además que no puede estar negando a todo mundo su relación con Emilio, a tal punto que ha dejado que la gente “piense lo que quiera”.

“Si la gente se da cuenta, como lo digo yo y muchos reporteros sabe, que el hijo de ellos dos ya había nacido antes de que yo llegara. Y la gente (me dice): ‘No, sí es tu hijo, reconócelo’. Pero tampoco puedo estarle diciendo a todo el mundo: ‘no es mío, no es mío’. O sea, les digo: ‘piensen lo que quieran’, pero no, definitivamente no es mi hijo, ella lo sabe, el señor (Juan Osorio) lo sabe”.

A pesar delo parecido, el actor reiteró que Emilio no es su hijo (Instagram/@bobbylariosfans)

A pesar de asegurar no tener ninguna relación con Emilio, Bobby también confesó que si fuera el caso contrario, hubiera peleado por haber estado con él independientemente de la turbulenta relación que tuvo con su madre, recordando que hizo lo mismo con su hijo Santiago a quien tuvo con las actriz Otilia Moralo.

Como se ha mencionado, el mayor argumento contra la idea de que que Bobby Larios sea padre de Emilio es que Niurka y Bobby se conocieron después de que el ahora actor naciera. Sin embargo, es bien sabido que Bobby y Niurka se conocieron durante la producción de Velo de Novia, telenovela producida por Juan Osorio que se estrenó el 30 de junio de 2003. Emilio nació el 25 de noviembre de 2002, y tomando en cuenta que la producción de este tipo de proyectos duran alrededor de un año, las fechas aún podrían cuadrar.

Juan Osorio ya se ha pronunciado con anterioridad sobre el asunto asegurando que Emilio es y siempre va a ser su hijo (Foto: Instagram/@juanmils)

En cualquier caso, el mismo Juan Osorio también se ha pronunciado ante esta polémica, declarando que en este tipo de situaciones un hombre de estar seguro de su papel como padre, reiterando que el está seguro de ser el padre de Emilio.

“Un hombre tiene que estar seguro y yo estoy seguro. Cuando alguien tenga las pruebas suficientes, de que no es mi hijo, que me lo demuestre, punto, en este momento. Por supuesto, sangre y por su actitud es Osorio Marcos”