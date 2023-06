No habrá revocación de mandato de los alcaldes de la Miguel Hidalgo y Xochimilco, determinó el IECM

José Carlos Acosta Ruiz y Mauricio Tabe Echartea (Foto: especial)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó este viernes que las solicitudes para las consultas de revocación de mandato en las alcaldías Miguel Hidalgo y Xochimilco, gobernadas por Mauricio Tabe Echartea (Va por México) y José Carlos Acosta Ruiz (Morena), respectivamente, no alcanzaron el porcentaje legal para llevarlas acabo.

La autoridad electoral local explicó que se requiere de “al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito geográfico de las referidas alcaldías, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana de la capital, para que sea procedente la consulta de revocación de mandato”.

El IECM explicó que en los dictámenes analizados se encontró que el comité promotor de la consulta en la Miguel Hidalgo, cuenta con 30 mil 16 ciudadanos registrados a favor de este proceso, lo que representa el 9.53% de la lista nominal electoral local.

En su turno, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Sánchez Miranda, acusó que el proceso contra el alcalde Tabe Echartea se trató de un “acto de revanchismo”.

#BoletínIECM📰 | Aprueba IECM dictámenes sobre porcentaje de firmas recabadas por Comités Promotores de Revocación de Mandato en Miguel Hidalgo y Xochimilco. https://t.co/TKdCKZxoEr pic.twitter.com/OyRXyJfouQ — IECM (@iecm) June 24, 2023

Por su parte, el representante de Morena, Eduardo Santillán, acusó que en el proceso se enfrentaron a un diseño institucional que en lugar de promover, “pretendieron complicar” la difusión de dicho ejercicio y calificó de abuso el monto del 10 por ciento.

En el caso de Xochimilco, los promotores cuentan con el apoyo del 5.77% de los electores registrados en la demarcación, es decir 20 mil 369 ciudadanos.

En su intervención, la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz advirtió que es “cuestionable que se hayan presentado firmas de personas fallecidas, de personas que se encuentran suspendidas en sus derechos político-electorales y de personas que han manifestado de manera individual no haber otorgado su apoyo a este proceso”.

El pasado 6 de mayo, Mauricio Huesca, consejero del IECM, explicó que la verificación y compulsa de firmas de apoyo a la revocación de mandato se realizaría entre el 16 de mayo al 14 de junio.

(Foto: EFE)

El consejero electoral recordó que para validar cada firma, la cual es acompañada de una copia de la credencial de elector, se comprueba que corresponder a la persona signante, que la credencial sea vigente, que no se trate de personas fallecidas, que no haya duplicidad en las firmas y que no estén suspendidos sus derechos político-electorales.

En caso de irregularidad, Huesca dijo en entrevista que primero se debe “presentar una denuncia, y nosotros la procesaríamos para analizar si se lleva a cabo una investigación de campo, levantar evidencia y en caso de que se confirme la irregularidad se sancionará a la persona involucrada”.

Cabe mencionar que en el comunicado de este viernes, el IECM informó que detectó irregularidades en “la fase de verificación de los apoyos ciudadanos aportados para ambas solicitudes se dará vista a las autoridades competentes”.

Ángel Cruz recordó que la reforma político-electoral de 2014 permitió este ejercicio, con el cual resaltó la participación ciudadana que se da en estas acciones que “motivan la participación política”.

(Foto: IECM)

Tras la determinación del IECM, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, publicó en redes un mensaje de apoyo al alcalde de Miguel Hidalgo.

“Ni con todos los engaños y mentiras lograron la revocación de mandato de nuestro alcalde @mauriciotabe en Miguel Hidalgo. Hoy el @iecm evidenció el fraude y NO avaló el proceso, el buen gobierno sigue”, escribió.