Canelo Álvarez confirmó pelea para septiembre, pero sin rival

Canelo Álvarez confirmó pelea en septiembre, pero no rival (Instagram/ @canelo)

Es un hecho, el regreso de Saúl Canelo Álvarez al cuadrilátero en fechas patrias se llevará a cabo. En medio de la incertidumbre de saber si el tapatío peleará contra David Benavidez o si tendrá la revancha contra Dmitry Bivol, el campeón de los supermedianos ya se adelantó a confirmar su siguiente pelea en septiembre.

Fue a través de redes sociales que Canelo compartió con sus seguidores el próximo evento que llevará a cabo este año, como parte de la defensa de sus cuatro campeonatos en la división de las 168 libras.

Por medio de una historia temporal en Instagram, Canelo Álvarez dio a conocer que peleará en septiembre. Aunque no reveló mayores detalles del tipo de evento que tendrá, sí dejó en claro que ya se está preparando para volver al ring frente a sus miles de seguidores.

Canelo Álvarez confirmó su siguiente pelea de este 2023 (Instagram/ @canelo)

En el video que subió se le apreció entrenando y preparándose para un combate; la grabación mandó dos mensajes claros en los que apuntó que ya hay un acuerdo de una pelea para el mes de las fiestas patrias en México.

“Done deal” (trato hecho) es el primer mensaje que se mostró en la grabación, dando a entender que ya se tiene un acuerdo con un rival. En las imágenes se aprecia cómo Saúl tira algunos golpes y puñetazos a la cámara como muestra de su potencial y preparación para su siguiente defensa. El video terminó con la frase “see you soon sep. 2023″ (nos vemos pronto sep. 2023).

Sin embargo, pese a que Canelo ya se comprometió a tener una pelea en septiembre, no compartió información sobre quién será su retador que intentará despojarlo de sus fajillas del CMB, AMB, OMB y FIB de los supermedianos.

Tampoco compartió el día exacto en el que realizará su pelea, pero por la tradición que ha mantenido el Canelo, la pelea podría llevarse a cabo el sábado 16 de septiembre, la fecha más próxima al Día de la Independencia de México.

Canelo confirmó que peleará en septiembre, pero aún no se sabe quién será su rival (Instagram/ @canelo)

¿Quién podría ser el rival del Canelo?

La promotora que organizará la pelea en septiembre será Premier Boxing Champions (PBC), según detalló el propio tapatío en redes. Cabe apuntar que esta empresa ya ha trabajado con Jermall Charlo, por lo que todo apuntaría que el estadounidense sería el retador de Saúl.

Jermall Charlo es un boxeador de Estados Unidos, en la actualidad ostenta el campeonato interino de los pesos medianos del CMB, así que se perfila como el rival idóneo para el tapatío. Cabe apuntar que desde 2022 sonó el nombre de Charlo como posible contrincante del Canelo, pero el pugilista mexicano priorizó otros proyectos, como su pelea que tuvo en su estado natal en México.

Canelo se midió ante John Ryder en el Estadio Akron en Jalisco el pasado 6 de mayo como parte de sus metas personales de pelear acompañado de su público. Aseguró que después de ese compromiso retomaría otros temas, como la revancha con Bivol.

Canelo se midió ante John Ryder en el Estadio Akron en Jalisco el pasado 6 de mayo (Reuters/Henry Romero)

Las pláticas con Charlo y PBC ya estarían avanzadas, según adelantó ESPN, por lo que en días próximos se haría el anuncio oficial una vez que se concrete la sede. En esta ocasión la pelea se realizaría en Estados Unidos, con escenario tentativo en Las Vegas.

Aunque Benavidez ha insistido para que la esquina del Canelo Team acepte la pelea, el jalisciense ha rechazado una millonaria cantidad por mantener su postura de no enfrentarse a “compatriotas” y menos a alguien con un perfil que no cumple las exigencias de Álvarez, según ha narrado el propio campeón mexicano en diferentes ocasiones.

En consecuencia, Benavidez tendría que esperar si desea retar a Saúl Álvarez; de momento el rival del mexicano sería Jermall Charlo, posterior a ella se retomaría posibilidades de aceptar la petición del mexico-americano.