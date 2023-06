Apio Quijano recordó cómo perdió la virgnidad con María José: “Hay cositas que me prenden”

El integrante de Kabah no tiene una preferencia definida a la hora de elegir a su pareja

La casa de los famosos México continúa dando de qué hablar en su segunda semana, de las diez en total en las que se desarrollará la dinámica al interior del reality show de Televisa Univisión.

Te puede interesar: María José contó detalles del romance que tuvo con Apio Quijano en el pasado

Al paso de los días Apio Quijano, quien en su primera semana se convirtió en el líder de la casa, ha soprendido al público y a sus propios compañeros pues el integrante de Kabah ha revelado aspectos privados de su vida íntima.

Apio Quijano y María José sostuvieron un romance en su adolescencia (Foto: Instagram)

El cantante de 46 años dijo en días pasados que anteriormente se relacionó con mujeres y hombres, siendo para él indistinto, por lo que incluso sostuvo un romance en su juventud con María José, su compañera en Kabah y hoy exitosa solista.

Te puede interesar: Apio Quijano reveló la supuesta razón por la que Poncho Herrera no volvió a RBD

“Me gustan los hombres y las mujeres, mis relaciones han sido por igual con hombres y mujeres. No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también, me gustan mucho, me he enamorado mucho de las mujeres, es que la etiqueta no, la etiqueta es cañona”, manifestó.

Apio Quijano reveló en La casa de los famosos México que se siente atraído por hombres y mujeres (Foto: Captura de pantalla)

Ahora, al ser cuestionado en el programa por Sofía Rivera Torres respecto a cómo le gustan las mujeres y los hombres, el también experto en moda se sinceró.

Te puede interesar: ¿Habrá reconciliación? Erik Rubín cuenta cómo va su relación con Andrea Legarreta en “Hoy”

“Me gustan las mujeres muy femeninas. (Y los hombres) medias tintas. Si son afeminadones no tengo broncas, si son muy machotes, me da lo mismo. Hay cositas que me prenden de un hombre o una mujer. Me puede gustar un hombre femenino”, expresó.

Fue entonces cuando recordó la relación que sostuvo con María José cuando él tenía 18 años, momento en que “perdió la virginidad” con la famosa.

“María José y yo éramos súper amigos, inseparables, y cuando yo cumplí 18 yo todavía era virgen, llegué y le dije a María José ‘si voy a perder mi virginidad con alguien, quiero que sea contigo, porque tengo la confianza de acercarme, de preguntarte, tocarte y explorarte’”

María José y Apio Quijano tuvieron un romance en su adolescencia (Foto: Instagram)

“Y entonces me dijo que ‘sí, vamos a hacerlo’. Eso nos llevó a hacer pareja, fuimos novios como seis u ocho meses, fue el tiempo de la canción y disco La calle de las sirenas. La amo a mi Josita”, expresó.

Por su parte, la intérprete de No soy una señora ya había sido interrogada por el tema anteriormente, y así se expresó sobre el tema en entrevista para Ventaneando.

“Ya sabían que entre el Apio y yo habíamos andado, y ya sabían que Apio tenía diferentes relaciones ya también. O sea ¿de qué se espantan? Sí tuvo varias novias antes que yo y después yo”, expresó.

La ex Kabah de 47 años dijo que la orientación sexual de Apio no es un tema nuevo y le da mucho gusto que continúa disfrutrando plenamente de su sexualidad.

“No pasa nada, olvídense ya de lo que cada quien hace en su cama. Es chistoso cómo le dan importancia a la sexualidad y a la orientación sexual de las personas”, recalcó la cantante.

Recientemente Apio Quijano fue objeto de rumores tras sus acercamientos a Erik Rubín (Foto: Instagram@apioquijano)

Del mismo modo, la intérprete de Prefiero ser su amante, dijo que a veces, las personas son diversas con su sexualidad, y que es completamente válido. “Hay veces que dices ‘Wow, esta chava está guapa; wow, este chavo está guapo. ¿Qué más da? Yo veo a una chava que está guapísima y digo sí me la daba”.

De hecho, María José había contado que Apio le había propuesto perder su virginidad con ella durante el tiempo que fueron novios. “Le dije va, órale, venga. Estuvo muy lindo porque en realidad hasta como nos preparamos. Fue un rollo de exploración y nos amamos profundamente pero, ya después él y yo nos dimos cuenta de que no era por ahí”, contó.