Ignoraron a Yeidckol Polevnsky en registro de corcholatas de Morena

(Fotos: Twitter @yeidckol/Reuters)

Yeidckol Polevnsky se quedó vestida y alborotada luego que la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no le aceptara su registro para contender como “corcholata” en el proceso interno del partido para ser candidata a las elecciones presidenciales del 2024.

“Tengo que hacer algo, pidiendo que me registren. Viene una en son de paz pero esto es insultante, no se lo pueden hacer a nadie, pero a una mujer que sólo está pidiendo participar en un proceso que plantea la defensa de la Cuarta Transformación siendo fundadora, me resulta muy aberrante”, dijo en rueda de prensa la diputada federal quien esta seman pidió licencia para separarse de su cargo y buscar la candidatura a la presidencia.

Polevnsky dijo que intentó registrarse como corcholata después de Claudia Sheinbaum Pardo, pero la dejaron esperando en “una salita”.

“Me dijeron que pasara a esperar ahí, en una salita, para que pudiera salir Claudia, yo les dije amablemente: ‘Claro que sí, con muchísimo gusto’. Estaba programado que la doctora Claudia hiciera su registro a las 19:00 horas, así que yo dije: ‘Yo voy a llegar antes para rápidamente hacer el registro e irme antes de que ella llegue’.

“Sin embargo, parece que adelantó el horario en una forma rara y, bueno, como ustedes habrán visto, primero no nos dejaban entrar. Yo tuve que decirle a compañeros del equipo de Claudia: ‘Tranquilos, calmados, yo solo vengo a registrarme, no venimos a hacer ningún mal ni nada por el estilo’”, contó.

Señaló que ella siempre ha sido muy respetuosa de las leyes del sistema electoral, por lo que pidió a la dirigencia del partido que la registraran.

“Mario (Delgado) dijo que no la invitamos. Debería de darle pena. Somos tres expresidentes de Morena, el presidente López Obrador, Martí Batres y yo, creo que por cortesía nos debió haber invitado”, agregó Polevnsky desde el hotel Courtyard Mexico City.

Señaló que personalmente le marcó a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, al igual que su secretaria y nunca contestó ni los mensajes de Whatsapp ni el correo electrónico que le envió.

“Debería darle pena somos tres expresidentes de Morena, el presidente López Obrador, Martí Batres y yo, creo que por cortesía nos debía haber invitado, claro que le marqué, le solicité, le llamó mi secretaria, le marqué yo, le mandé mensaje por WhatsApp, tengo correo que también le mandé, no me contestó nunca”, expresó molesta Polevnsky.

La ex presidenta de Morena detalló que la dirigencia de Morena colocó un equipo para que no pasaran y ellos se pudieran “escapar” por la puerta de atrás.

“O sea, qué cosa más penosa. No solo hicieron un tema de engaño para no recibir, es un agravio desmedido y de verdad Morena no es así”, dijo.

La diputada con licencia mostró su licencia del Congreso a los medios de comunicación que se encontraban dentro del lugar.

Información en desarrollo...