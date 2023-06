De amigos a enemigos: el rompimiento entre Alito Moreno y Omar Fayad

Los priistas convivieron durante años (Cuartoscuro)

Por meses se habló de la posible salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; sin embargo, la noticias se confirmó este jueves 15 de junio cuando se hizo pública la carta que el exmandatario mandó al Comité Directivo local renunciando a su militancia.

Las inconformidades de Fayad Meneses con la Dirigencia Nacional del tricolor se hicieron más evidentes a finales de 2021 cuando el presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, acusó al exmandatario de presuntamente haber entregado la entidad en el proceso electoral de aquel año cuando, por primera vez en más de nueve décadas, la entidad fue ganada por otro instituto político.

Sin embargo, su relación no siempre fue así, aunque nunca se mostraron tan cercanos, lo cierto es que compartían algunas luchas y movimientos al interior del partido que se fundó en 1929.

Su convivencia en la Conago

Alito Moreno y Omar Fayad convivieron en la Conago (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Más allá de su camino en conjunto como militantes del PRI, el camino de Omar Fayad y Alito Moreno se cruzó en la entonces Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), en donde convivieron en algunos eventos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fayad Meneses fue titular del ejecutivo de Hidalgo de 2016 a 2012; mientras que Moreno Cárdenas comandó los trabajos de Campeche de 2015 a 2019, es decir, de 2016 a 2019 los políticos tuvieron algunos eventos para convivir y, de acuerdo a fotografías de la época, se les ve cercanos e incluso abrazándose.

En 2019, año que Alito deja la gubernatura de la entidad, se llevó a cabo el proceso interno del Revolucionario Institucional para renovar la Dirigencia Nacional, etapa en la que participa; sin embargo, estuvo plagada de señalamientos de actos supuestamente fuera de los estatutos partidistas, lo que llevó a las renuncias de algunos cuadros como José Narro Robles o Ivonne Ortega.

Omar Fayad se posicionó sobre el proceso interno del PRI en 2019 (Twitter/@omarfayad)

Previo al triunfo del exgobernador de Campeche, Omar Fayad se posicionó en redes sociales para solicitar crítica, pero también para orientar el partido hacia la democracia y la apertura.

“Todos los proceso deben ser abiertos y democráticos. Hoy más que nunca debemos de estar abiertos a la crítica y construir a partir de ella. Debemos de entender los sentimiento de la gente para hacerlos causa. Esto debe de orientar el rumbo en nuestro partido”, explicó meses antes de la elección.

Aunque pudiera parecer un tuit de crítica, la periodista Leticia Robles de la Rosa afirmó que durante aquellos años, el exgobernador de Hidalgo presuntamente habría movido su maquinaria al interior del tricolor para que Moreno Cárdenas fuera electo.

“Hace 4 años, Omar Fayad fue de los gobernadores del @PRI_Nacional que pusieron a trabajar su maquinaria estatal para elegir a @alitomorenoc dirigente nacional. Hoy se va del PRI, porque alito ya no le da chance de participar. Así lo que queda del PRI”, explicó la comunicadora.

La periodista habló sobre lo que habría hecho Omar Fayad a favor de Alito Moreno en 2019 (Twitter/@letroblesrosa)

No obstante, en aquellos años, tras el triunfo de Moreno Cárdenas y de Carolina Viggiano, como secretaria general del PRI, Omar Fayad se limitó a escribir un corto mensaje en sus redes sociales en donde deseó un buen proceso, a la par de acompañar el tuit con una imagen de ambos.

Durante los años siguientes parecía que la relación entre ambos era cordial, como podría ser la de un gobernador y un presidente de partido; sin embargo, previo al proceso electoral de 2021 es cuando comenzaron los problemas, debido a la designación de Viggiano Austria como la persona que buscaría ser la sucesora del mandatario local.

En medio de un proceso en donde estuvo inmiscuido el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que el PRI participó como parte de la coalición Va por México, Fayad acusó una presunta “traición” a la militancia, así como imposición de la dirigencia para designar a la candidata.

Pese a lo anterior, Omar Fayad apareció en algunos eventos de la campaña; no obstante, el PRI perdió uno de sus bastiones, por lo que lo acusaron de entregar la entidad, mientras que Fayad reclamó que no lo dejaron participar en el proceso, pese a ser integrante de la comisión.

Omar Fayad fue el último gobernador del PRI en Hidalgo (CORTESÍA PRI/CUARTOSCURO.COM)

“Es un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión. Esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia; la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas de México”, escribió el político hidalguense.

A lo que Alito Moreno respondió que ellos —la Dirigencia Nacional— no iba a permitir que regalara el futuro de las familias de Hidalgo, por lo que destacó que existió una supuesta deslealtad con el priismo que lo llevó al poder, misma que habría quedado en evidencia al “entregarse de rodillas con el gobierno de Morena”.

La discusión siguió hasta 2022 cuando Omar Fayad intentó formar parte del Consejo Política Nacional (CPN), pero acusó que Moreno Cárdenas no habría permitido, por lo que hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervino; no obstante, el órgano priista no tuvo la presencia del exgobernador.

Tras lo cual Fayad Meneses había adelantado que buscaría la Dirigencia Nacional del PRI, además de querer la candidatura a la Presidencia de la República; sin embargo, los rumores de su salida del tricolor se confirmaron este día, aunque llevaban meses y se hablaba de que sería designado a una embajada, tal como ha pasado con algunos exgobernadores priistas durante la administración de la Cuarta Transformación.