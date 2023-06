Cinco síntomas que indican que tu mascota está sufriendo un golpe de calor

Las mascotas son más susceptibles a sufrir golpes de calor u otro padecimiento vinculado con las altas temperaturas (Getty Images)

Ante las temperaturas extremas que se han registrado en México, que han alcanzado hasta los 45 grados centígrados en algunas partes del país, las mascotas y los humanos sufren los efectos del clima y podrían presentar golpes de calor o en su defecto otro tipos de trastornos derivados por esta misma razón.

De acuerdo con la cadena de clínicas veterinarias Kivet, los animales de compañía que son más vulnerables a estas altas temperaturas son los de edad más avanzada, que tienen sobrepeso, problemas respiratorios o de corazón, nariz chata y las que no tienen acceso el agua fresca o un lugar sombra para refrescarse.

Por estos motivos la organización especializada en medicina animal dio a conocer las principales señales que da un animal que está sufriendo un golpe de calor. La reacción a tiempo podría ser el factor de diferencia para salvarle la vida, ya que de no hacer nada “podría tener un resultado fatal para tu mejor amigo de cuatro patas”, explicó Kivet.

Los síntomas de un golpe de calor

Estar al pendiente de tu mascota marcará la diferencia durante un golpe de calor (Pixabay)

Para saber si tu animal de compañía está sufriendo de este trastorno es importante observarlo la mayor parte del tiempo, en especial los días cuando las temperaturas son más altas de lo normal. “Es fundamental que estés alerta ante las siguientes señales para detectar un golpe de calor a tiempo”, detalló la cadena de clínicas veterinarias.

Entre los principales síntomas que pueden presentar son:

Saliva excesiva, fuertes jadeos y encías muy rojas

Comportamiento confuso, habrá algunas ocasiones que mostrará aturdimiento y ansiedad

Diarrea

Al momento de caminar se tambalea de un lugar a otro y se cae

El ritmo cardíaco del animal aumenta de manera considerable

Kivet explicó que es importante llevar la mascota al veterinario en cuanto se presenten alguno de estos síntomas, pues en caso de hacer caso omiso tu perro puede presentar daños cerebrales, musculares, pulmonares o en el hígado.

La inflamación de la vías respiratorias, problemas de circulación, insuficiencia renal y hepática, edema cerebral y hemorragia gastrointestinal son otras de las consecuencias que puede tener el perro o el gato en caso de un golpe de calor.

Los animales no pueden regular su temperatura al igual que los humanos, de hecho la única forma con la que pueden realizar este proceso es por medio de los jadeos y sus huellas. También el pelaje es una parte importante de su cuerpo para prevenir un golpe de calor, incluso diferentes científicos han asegurado que rapar a las mascota en temporadas de calor es contraproducente.

Consejos a tomar en cuenta

Los animales presentan síntomas muy claros cuando son víctimas de un golpe de calor (Shutterstock.com)

Carlos Martínez, médico veterinario, explicó en entrevista para CNN, que generalmente los golpes de calor en las mascotas se da por un aspecto de confianza, en el sentido de que acaba de pasar un una temporada de frío y se cree que no va a pasar nada, no obstante, los golpes de calor también se pueden registrar cuando las temperaturas no son tan extremas.

“Hay que aprender a identificar estos signos de golpe de calor”, comentó el veterinario del Hospital de Urgencias Veterinarias Borges. “Creo que si tomamos precauciones no tendría que haber ningún problema. No hay que sobre enfriar a la mascota pero, sí lo resguardamos un poco en una habitación ventilada o agua templada y si los signos comienzan a mejorar se puede controlar”, aunó.

El médico veterinario explicó que en caso de que los signos del golpe de calor no disminuyan, la mejor decisión es llevar al animal de compañía al veterinario.