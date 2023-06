¿Vicente Fox en la “mañanera” de AMLO? Esto dijo sobre acompañar a Xóchitl Gálvez el próximo lunes

Vicente Fox y el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro

Al asegurar que se verán las caras en Palacio Nacional, el expresidente Vicente Fox Quesada anticipó un posible enfrentamiento con el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del próximo lunes 12 de junio.

“¡Ahí estaremos!”, escribió el expresidente a través de Twitter al anunciar que asistirá a la sede del Poder Ejecutivo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en calidad de ciudadano para acompañar a la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, quien busca su “derecho de réplica” para responder a señalamientos de López Obrador.

Fox Quesada respondió a la convocatoria del líder de jóvenes de la Sociedad Civil México, Carlos Moris, quien adelantó que este lunes, junto a otros ciudadanos, se apostará en las inmediaciones de Palacio Nacional en punto de las 5:30 horas en respaldo de la legisladora hidalguense.

“El lunes estaremos acompañando a la senadora Xóchitl Gálvez a Palacio Nacional, iremos en calidad de ciudadanos acompañando a otra ciudadana. Nos vemos el lunes afuera de Palacio a las 5:30 am. ¿Quién se apunta y nos acompaña?”, dice la invitación en Twitter.

Fox no acompañará a Xóchitl Gálvez

Horas después del anuncio de Vicente Fox, la senadora aclaró que el apoyo del exmandatario será “a la distancia”, pues no se hará presente en Palacio Nacional para confrontar al Presidente López Obrador.

“Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia. No me acompañará el próximo lunes”, explicó Xóchitl Gálvez la noche del sábado a través de un tuit.

¿Por qué Xóchitl Gálvez buca “derecho de réplica”?

La reciente polémica es la continuación de lo sucedido luego de la intervención de Xóchitl Gálvez en el foro “Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México”, celebrado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) a finales de noviembre pasado.

En esa ocasión, la legisladora albiazul opinó que los programas sociales impulsados por la actual administración son “insuficientes” si no se acompañan con educación, capacitación y generación de empleos.

Sin embargo, debido a sus aspiraciones políticas, las declaraciones de la senadora fueron sacadas de contexto en redes sociales, donde corrió el rumor de que , en caso de ganar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, eliminará los programas sociales promovidos por la llamada Cuarta Transformación.

Días después, a través de un video, la hidalguense reiteró que no eliminaría los programas sociales y explicó que “al contrario, como senadora voté para que estos estén en la constitución. Lo que estoy proponiendo es que además del programa social, las personas que así lo deseen se capaciten y certifiquen en competencias laborales, por ejemplo, los jóvenes universitarios”

El pasado 5 de diciembre, López Obrador hizo eco de la información falsa y la acusó de tener “una mentalidad de hacendados del porfiriato”, tras asegurar que busca acabar con los programas de apoyo a los adultos mayores y a otros sectores vulnerables.

En respuesta, Gálvez Ruiz publicó otro video en el que reiteró que la falsedad de las acusaciones y solicitó al titular del Ejecutivo Federal un espacio en su conferencia matutina para aclarar el malentendido.

No obstante, López Obrador negó el derecho de réplica de la legisladora, pese a que le envió una carta en la que le pidió una disculpa, y afirmó que únicamente abriría lo haría “si la autoridad competente me lo exige, pero que haga su trámite”.

La senadora del PAN había solicitado un espacio en la conferencia matutina para aclarar acusaciones en su contra.

... y un amparo después

Después de la confrontación, el 27 de diciembre de 2022, Xóchitl Gálvez promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para obtener su derecho de réplica en la “mañanera”, admitido a trámite el 19 de enero de este año.

Aunque la queja fue impugnada por la Presidencia, en marzo pasado el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, declaró infundado el recurso y continuó con el litigio.

Meses después, Gálvez llamó a “preparar los micrófonos” en la sede del Poder Ejecutivo, pues el pasado 6 de junio un juez le concedió su derecho de réplica para que se le dé voz a la aspirante a la candidatura para gobernar la Ciudad de México.

La senadora obtuvo un amparo para poder asistir a la conferencia de prensa matutina

AMLO rechazó recibir a Xóchitl Gálvez

Con todo, López Obrador rechazó recibir a la senadora en Palacio Nacional e invitó a sus detractores a convocar su propia conferencia matutina.

“Que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar, y es para comunicar a la gente (…) nos reservamos el derecho de admisión”, apuntó el mandatario tabasqueño.

Finalmente, Xóchitl Gálvez anunció el pasado viernes 9 de junio que envió una carta al vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para notificarle que acudirá el próximo lunes a Palacio Nacional para solicitar acceso al Salón de la Tesorería, donde se lleva a cabo la conferencia matutina, a fin de ejercer su derecho de réplica “ante la información falsa e inexacta” sobre su persona.

“Asistiré a la puerta de Palacio Nacional el lunes 12 de junio, a la 05:30 horas para poder ejercer mi derecho [de réplica]”, escribió la senadora albiazul en su misiva.