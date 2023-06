Andrés Guardado relató cómo obtuvo la camiseta de Messi

Andrés Guardado relató que conserva la camiseta de Messi como uno de sus grandes tesoros en el futbol. [Archivo]

El jugador Andrés Guardado narró como fue que pudo obtener la camiseta de Lionel Messi, con quien se cruzó en distintas ocasiones durante su pase en LaLiga de España y a nivel selección, en algo que considera como uno de sus más grandes tesoros de su carrera futbolística.

El miércoles 7 de junio, el astro argentino confirmó que su siguiente destino será el Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS), una noticia que se volvió tendencia de forma inmediata, debido a que se le colocaba en Arabia Saudita o regresando a Barcelona.

Luego de esto, las reacciones del mundo futbolístico fueron variadas, ya que diversos personajes se manifestaron ante la decisión tomada por Messi, debido a que consideran que es una forma de encaminarse hacia el final de su carrera.

Aunque también se dieron a conocer declaraciones de quienes lo admiran por lo que ha logrado durante su trayectoria, tal fue el caso con Andrés Guardado, luego de que se diera a conocer una versión extendida de su entrevista en la sección Diarios de Bicicleta de ESPN, misma que es realizada por el periodista Martin Aistein.

Ambos jugadores se encontraron en diversas ocasiones, tanto en LaLiga como a nivel selección, REUTERS/Matthew Childs

El “principito” relató todo el trabajo que le costó conseguir la camiseta del 10 argentino, pese a encontrarse en varias ocasiones con él, sobre todo en España cuando jugó con Deportivo La Coruña, Valencia y con el Real Betis, además de varios partidos con la Selección Mexicana en mundiales.

“Me costó mucho. Con Leo estoy conectado desde siempre, jugó su primer Mundial en Alemania, al año siguiente, 2007, jugamos Copa América y nos hace un golazo. Ese año me ficha el Deportivo La Coruña y lo empiezo a ver siempre”, comentó Guardado respecto a sus encuentros constantes con Messi.

Tras enfrentarlo en distintas ocasiones, el mexicano comenzó con el deseo de obtener la playera del jugador argentino, sin embargo, señaló que no se atrevía a pedírsela. Cuando por fin se armó de valor, Leo lo rechazó en dos ocasiones, algo que lo hizo desistir en sus intentos., teniendo que migrar después a Holanda y Alemania, reduciendo el número de veces en las que podía jugar contra él.

“Empecé a querer su camiseta pero no me animaba a pedírsela. Se la pedí una vez en aquellos años y me dijo que no, que la tenía comprometida. Después lo enfrenté con México, se la volví a pedir y me dijo que no, entonces dije: o no quiere o algo pasa, y se la dejé de pedir”, relató “el principito”.

Gracias a sus compañeros en el Betis, logró que Lionel Messi le dedicara la camiseta. [Archivo]

En enero de 2014 partió a la Bundesliga con Bayer Leverkusen, en donde estuvo a préstamo por seis meses, regresando por dos meses con el Valencia, ante de salir al PSV en Países Bajos, en donde estuvo por más de tres años antes de regresar a LaLiga con el Betis.

“Después de estar en Holanda, regreso y dije: esta es mi oportunidad. Vamos al Camp Nou y se la pido: ‘¿Oye, Messi, me puedes dar tu playera’?. ‘Sí, boludo, te la doy al final’. Se la pedí antes. Empieza el partido, les ganamos 3-4 con Quique Setién. Termina el partido y veo que alguien más va y se la pide. Cuando veo eso ya no me le acerco. Dije ya está. Me metí al vestidor y llega alguien del Barça y me dice: ‘te la manda Leo’. Es de mis más grandes tesoros del futbol”, agregó el canterano de Atlas.

Finalizó mencionando que gracias a la ayuda de sus compañeros de equipo, Guido Pizarro y Germán Pezzela, logró que Messi le firmara la playera durante una concentración de Argentina. La ocasión más reciente en la que Guardado se encontró con él fue durante el Mundial de Qatar 2022 cuando se encontraron en fase de grupos.