Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma, contó las razones por las que terminó con él

La influencer ahora tiene nuevo amor. Imágenes: Facebook.

Jeni de la Vega, en un encuentro con la prensa en el aeropuerto, dio detalles acerca de la ruptura de la relación que tenía con Peso Pluma, la super estrella que se encuentra actualmente en la cima de la popularidad.

Te puede interesar: Arremetieron contra exnovia de Peso Pluma por comprar un animal en peligro de extinción

La influencer, quien conoció al cantante de corridos tumbados en una romántica cita en Nueva York, comentó que la razón del distanciamiento con él no tiene nada que ver con su calidad como pareja, pues considera que Hassan es un buen prospecto y un hombre que pone de sí mismo en una relación.

“Él es un hombre muy caballeroso. Siempre estuvo muy al pendiente de mí, aunque él estuviera trabajando o ocupado, estaba al pendiente de que no me faltara nada. Es muy atento como pareja”, declaró.

Te puede interesar: Julio Preciado arremetió contra el cartel del festival Arre HSBC

No obstante, a pesar de estas cualidades que le adjudicó al intérprete de Ella baila sola, Jeni de la Vega no se sentía en sintonía con ella misma. Aclaró también que los sentimientos siempre estuvieron presentes, y que esa fue una razón por la que decidió no seguir relacionándose con él.

Jeni de la Vega reveló que lo que sentía por Peso Pluma la hacía dejar a un lado sus prioridades profesionales (@jenidelavega)

“Como que yo me estaba desenfocando mucho. Cuando me enamoro me entrego demasiado y la verdad me estaba, de algún modo, clavando”, explicó. Asimismo, dijo que lo que sentía por Peso Pluma la hacía dejar a un lado sus prioridades profesionales: “Yo estaba haciendo mis cosas a un lado, entonces preferí decirle adiós”.

Te puede interesar: Peso Pluma y Bizarrap: a qué hora se estrena la BZRP Music Sessions #55

Para Jeni de la Vega, lo más importante es siempre estar enfocada en el trabajo, en sus metas y en sus propias situaciones: “No se me hace algo bien que uno deje sus cosas por estar con otras personas. La carrera es lo que a uno le queda siempre”, sentenció.

Asimismo, fue cuestionada por los medios de comunicación acerca de su supuesta relación con el actor Eleazar Gómez, y dijo: “A Eleazar lo conocí aproximadamente hace un año por parte de un amigo que tenemos en común y hasta ahora me ha tratado muy bien y es muy caballeroso”.

Actualmente, Peso Pluma se encuentra en un gran momento de su carrera musical. Lidera los primeros lugares de popularidad en las listas musicales de popularidad y su fama lo ha llevado a escenarios importantes como el festival Coachella.

Jeni de la Vega y Peso Pluma se conocieron en Nueva York (@ElPesoPluma)

Cómo fue que Jeni de la Vega y Peso Pluma se conocieron

Hace unos días, en el podcast Vaya Vaya TV, la influencer contó que a pesar de este romance, Peso Pluma no era el tipo de hombre que le gusta, pero que en cuanto se conocieron hubo química.

Todo comenzó a través de las redes sociales. Peso Pluma siguió a Jeni y ella le devolvió en follow en Instagram. Al principio, como lo cuenta ella, todo era muy normal, él le contestaba historias y ella se las respondía. Había una relación amistosa de mensajes por internet.

Sin embargo, aunque a Jeni le gustaban las canciones del intérprete y su música, nunca pensó en él como una pareja, hasta que la sorprendió invitándola a salir. Por supuesto, no se trató de una salida cualquiera, pues Hassan Kabande la invitó de viaje.

Al principio, Jeni pensó que era una broma del cantante, hasta que se percató de que la cosa era en serio. Peso Pluma le pidió su WhatsApp y los datos necesarios para comprar los boletos de avión. “Yo sé que te gusta lo más top”, le dijo Hassan, por lo que el viaje fue a la Ciudad de Nueva York, “Llego un día antes y te invito a cenar como para romper el hielo”.

“Fuimos a cenar. Desde que pasó por mí fue como si lo conociera de mil años”, contó la influencer.