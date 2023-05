“Llegaba con rosas y me cantaba”: a pocos días de su cumpleaños, Maribel Guardia recordó a su hijo Julían Figueroa

Julián Figueroa falleció a los 27 años el pasado domingo 9 de abril (Foto: Instagram@maribelguardia)

A pocos días de su cumpleaños núemro 64, Maribel Guardia compartió algunas fotografías de lo que fue su celebración en 2022, el cual sería el último año que pasaría con su hijo Julián Figueroa.

Fue a través de su cuenta Instagram que la actriz costarricense recordó con cariño los momentos que vivió a lado de su familia y su hijo único en su última fiesta de cumpleaños. Maribel publicó un video de trece segundos donde se observan seis fotos familiares y algunos retratos solamente con Julian, su nieto José Julián, su esposo Marco Chacón e Imelda Garza, así como un breve video mientras comían en un restaurante.

El reel fue acompañado por uno de los famosos temas del cantante, “Si me pides”, mientras avanzan las conmovedoras imágenes. La actriz también escribió un emotivo mensaje, “Hace casi un año celebrando mi cumpleaños. Dios ¿Cómo no extrañar a mi niño?”. A continuación narró cómo solía festejarla su hijo.

“Llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra. Estoy colgada de la mano de Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor, lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final”

La cantante abrió su corazón a sus seguidores siendo muy honesta en su texto, “Sé que Julián habita en el corazón de Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estas fechas me parten el corazón”, confesó.

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián, días previos a su cumpleaños número 64. (@maribelguardia)

De igual manera, en sus historias de Instagram publicó un video realizado por una página de fans de Julián, donde se le ve al actor con su guitarra y mientras suena un audio de reflexión. “Nadie nos prepara para las últimas veces”.

Cabe señalar que recientemente Maribel Guardia ya había mostrado en redes sociales el sentimiento que le ha provocado la pérdida de su hijo. A pesar de mantenerse ocupada y trabajando en exitosos proyectos la presentadora costarricense-mexicana se ha tomado el tiempo de ser transparente con todos sus fanáticos.

El pasado 19 de mayo apareció en un video donde enseña una almohada decorada con una fotografia donde se ve a Maribel Guardia con su hijo y su nieto José Julián. Al borde las lágrimas y muy emocionada, la actriz agradeció a sus fans desde Veracruz, “Muero de amor con los regalos que me dan mis fans, quiero decirles que me tocan el corazón, como las amo, de verdad. Me han dado unos regalos de mi hijo, que me emociona mucho”.

El pasado 9 de abril falleció Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. El actor murió a la edad de 27 años a causa de un infarto al miocardio durante la noche de aquel domingo. Julián fue hallado en la habitación de huéspedes de su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

(Instagram: @julian_f.f)

En su momento, Imelda Garza relató cómo fue que encontró a Julián Figueroa sin vida, luego de que él se fuera a dormir un rato tras haber estado todo el día juntos viendo películas en la televisión. Esto lo contó a su tía Addis Tuñón, en una llamada telefónica para el programa de televisión De primera mano.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé”, contó la cantante.