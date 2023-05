Arremetieron contra exnovia de Peso Pluma por comprar un animal en peligro de extinción

La exnovia de Peso Pluma presumió en redes su exótica mascota

Jailyne Ojeda, conocida por ser una exitosa modelo de OnlyFans y la exnovia del cantante Peso Pluma compartió, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, que tiene en su casa un animal que se encuentra en peligro de extinción, de acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades ambientales.

Tomando en cuenta los comentarios, se trató del cachorro de un jaguar, que presumió en su cuenta oficial de TikTok mientras se encontraba en la casa de sus papás que se encuentra en Guasave, en el estado de Sinaloa. Este hecho desencadenó una serie de críticas en contra de la también empresaria.

“Aquí en Sinaloa todos tienen uno”, se defendió la joven estrella de la popular página de contenido para adultos y mejor decidió ignorar las palabras de muchos internautas que se quejaron porque tenía un animal exótico como mascota. Algunos dijeron que no importaba si lo había adquirido de forma legal, porque debía estar en libertad.

La modelo de OnlyFans aseguró que en el estado mexicano de Sinaloa es muy normal que "todos tengan uno". (Ig:@jailyneojeda) (Captura)

En el video se aprecia a un felino de corta edad mientras juega al lado de la cama donde se encontraba acostada la modelo. Momentos antes de que el animal se bajara al piso, estaba mordiendo la ropa de Jailyn Ojeda, además ella se quejó porque también la mordió en un par de ocasiones.

“Ay, no, no me muerdas”, dijo molesta la famosa que apareció en el videoclip oficial de la canción Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma. En este momento empezaron los comentarios quejándose sobre el hecho de que tuviera una mascota exótica en casa de sus papás.

“Libéralo”, “No deberías tener un jaguar en tu casa”, “Eso es crueldad animal”, “¿Qué tiempo tiene ese Jaguar y qué harás cuándo crezca”, “que no lo aviente, lo va a hacer violento”, ¿POR QUÉ RAZÓN TIENES UN JAGUAR DE MASCOTA?”, “Cómo fue que lo adquiriste?”, “No sé qué vas a hacer cuando crezca y espero que nos digas qué hiciste en el futuro”, fueron algunos de los comentarios que criticaron que tuviera el animal en cautiverio.

A Jailyne Ojeda le pareció divertida que el bebé felino mordiera su ropa. (Captura)

Sin embargo, algunos se mostraron conmovidos por la ternura que les dio el cachorro de jaguar. Apoyaron a la modelo de OnlyFans y le pidieron que jugara con él, además de continuar compartiendo en un futuro los momentos que comparta con el felino.

A pesar de recibir comentarios buenos, Jailyne Ojeda decidió no responder a ninguna de las críticas ni de los halagos relacionados con la nueva mascota que mostró durante su estancia en México mientras visitaba a sus papás.

Después de molestarse porque la mordió, se mostró divertida al ver que el animal se acercó a su ropa interior y comenzó a olfatearla y a morderla de manera juguetona.

La modelo de OnlyFans aseguró que prefería que el felino mordiera su lencería a que la mordiera a ella. (Captura)

En el lugar se encontraba un menor de edad que acariciaba, cargaba y convivía con el felino como si se tratara de un gato doméstico. El animal en ningún momento se mostró agresivo con él, a diferencia de la convivencia con Jailyne Ojeda donde sólo buscaba morderla a ella o a su lencería.

Por el momento la joven famosa del internet no se pronunció al respecto de las críticas ni compartió más fotos o videos en sus redes sociales relacionados con el felino que mostró en la transmisión en su TikTok.

El jaguar es un animal en peligro de extinción en nuestro país

De acuerdo con los reportes de la Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) el jaguar se encuentra amenazado a nivel global, no obstante en nuestro país se encuentra en peligro de extinción.

El tamaño que alcanzan en su etapa adulta es de entre 1.5 y 2.4 metros, pesa entre 45 y 120 kg, normalmente los machos son más grandes que las hembras, de ahí el cuestionamiento de los internautas sobre las acciones que tomará Jailyne Ojeda en el futuro.

El jaguar alcanza un tamaño entre 1.5 y 2.4 metros y pesa entre 45 y 120 kg. (Foto por: WWf)

De acuerdo con las autoridades ambientales la caza, la destrucción de su hábitat y la captura para venderlo en el país y en otras regiones del mundo son de las principales causas por las que el jaguar está en peligro de extinción.