Noroña aseguró que Norma Piña “no le llega ni a los zapatos” a AMLO

Norma Piña mandó supuestos mensajes amenazantes contra Alejandro Armenta (Cuartoscuro)

El diputado del Partido del Trabajo (PT) y aspirante a candidatura presidencial, Gerardo Fernández Noroña, se lanzó contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, por haber mandado supuestos mensajes de amenazas al presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier.

El diputado federal, en su participación en la Cámara baja, se pronunció a la reciente controversia de la presidenta Piña Hernández, la cual ha derivado en diversas peleas entre el oficialismo y los integrantes de los partidos de oposición.

Luego de que la titular del Poder Judicial aceptara que el número que se había puesto en contacto con el presidente del Senado fuera de ella, una serie de críticas y señalamientos por parte de morenistas y aliados no tardaron en llegar. Tal fue el caso de Noroña, quien calificó estos actos como “vergonzosos”.

El petista aseguró que la ministra presidenta ha utilizado el poder de su cargo para incursionar en acciones indecorosas y facciosas al, supuestamente, querer intimidar a otros funcionarios.

Gerardo Fernández Noroña acusó a la ministra . (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

“Son vergonzosos los mensajes que envió por WhatsApp la ministra Norma Piña, eso es indecoroso de su cargo, es un manejo faccioso, corrupto y prepotente, arrogante”, aseveró el diputado.

Pero las críticas de Noroña no quedaron ahí, pues ante los “abusos” de la ministra, indicó que ella quiere ser el contrapeso político del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero sus intentos han sido “fallidos”.

“Se siente el contrapeso del compañero presidente, pero no le llega ni a la suela de los zapatos, les duela a quien les duela”, destacó el diputado.

Los constantes reclamos a la ministra Piña han acrecentado en los últimos días, luego de que el presidente del Senado expusiera conversaciones entre él y la funcionaria de justicia, donde destacó que le había mandado mensajes de amenazas e intimidatorios.

Ante esto, el senador pidió aclarar la situación al máximo tribunal de justicia, pues estos actos podrían ser calificados de “graves”, sobre todo por el cargo que representa la ministra presidenta.

El senador envió un escrito a la Suprema Corte para aclarar los hechos (Cuartoscuro)

Pocos días después, Norma Piña aclaró que el número que estaba en disputa sí era de ella, no obstante, negó que el tono de la conversación fuera amenazante, por lo que sostuvo su postura ante las críticas y señalamientos.

“Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que modo de frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza (...) Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el Senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado”, aseveró la ministra a través de una carta pronunciadora.

Conversación entre el Senador Alejandro Armenta y la ministra Norma Piña (presuntamente). Foto: Senado de México

Sin embargo, esta postura no fue bien recibida por el acusante, quien salió a señalar que el escrito de la presidenta no “era suficiente” para aclarar los hechos. Alejandro Armenta volvió a enviar una carta a Norma Piña solicitando una respuesta directa y no una postura “efímera”.

“Yo no me doy por enterado sobre lo que la presidenta de la Corte hizo a través de una carta a la opinión pública, porque ella merece mi respeto y yo merezco el respeto de ella. Por eso es que le envié una carta, un escrito para que me conteste si esos mensajes, ese número los hizo ella”, demandó.

De acuerdo con el senador, la ministra Piña se comunicó con él a través de uno de sus asesores, para cuestionarlo sobre las recientes propuestas del presidente AMLO para reformar el Poder Judicial y la forma de elección de ministros. En este sentido, la ministra acusó a Armenta Mier por estar a favor de ellas sin cuestionamientos.