¿No es de amor? La exitosa canción de José José que narraría un “abuso sexual”

El videoclip está disponible en el canal de YouTube de José José. (Captura video musical: Buenos Días Amor, Sony Music)

Pocos cantantes mexicanos han conquistado multitudes a nivel internacional con su calidad de interpretación y José Rómulo Sosa es uno de ellos. No por nada fue nombrado como El Príncipe de la Canción tras su magistral presentación en el Festival de la Canción Latina OTI de 1970. Sin embargo, dentro de su amplio repertorio musical destaca un tema en especial por su oscuro trasfondo.

Se trata nada más ni nada menos que de Buenos días amor, una pieza que José José lanzó en 1977 junto a su entonces esposa y madre de sus dos hijos mayores, Anel Noreña. Y es que la famosa vedette tuvo una participación especial en el videoclip oficial.

La balada sonó en todas las estaciones de radio y programas de televisión de aquellos años. Su impacto fue tan grande que incluso actualmente sigue siendo considerada como una de las canciones más famosas que interpretó el oriundo de la Ciudad de México a lo largo toda su carrera.

José Rómulo Sosa se casó con Anel Noreña en 1976, pero su matrimonio sólo duró 15 años. (Captura video musical: Buenos Días Amor, Sony Music)

¿”Buenos Días Amor” narra un abuso sexual?

Tuvieron que pasar más de 40 años desde que José José estrenó Buenos días amor para que usuarios de redes sociales expusieran el verdadero trasfondo de la canción. Y es que tras escucharla en repetidas ocasiones en sus hogares y aprenderla de memoria, algunas personas detectaron que no se trata de una balada romántica como todos pensaban, sino que narra un abuso sexual.

La historia comienza color de rosa, en una atmósfera aparentemente amorosa entre una supuesta pareja que estaba descansando en su cama: “Confundí tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara. Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada, yo estaba soñando y tú, a mi lado, acurrucada”.

Es en la segunda estrofa donde se comienza a narrar un acercamiento sexual que ha sido calificado como agresión debido a que la mujer en cuestión estaba dormida cuando fue tocada sin su consentimiento:

José Rómulo Sosa falleció a los 71 años el 17 de febrero de2019. (Foto: Diego Simón/Cuartoscuro)

“Me perdí en tu vientre cuando aún dormías. La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día. Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía”.

La canción continúa contando que el hombre en cuestión no se detuvo a pesar de que despertó a su “pareja” y notó cierto grado de incomodidad por lo que acababa de hacer: “Buenos días, amor, amor, amor. ¿Qué tiene tu cara? que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a una mujer como tú”.

La siguiente parte del tema contiene una de las freses más polémicas que de cierta manera confirmó que existió una agresión sexual disfrazada de romance. Además de que resaltó el machismo que se impuso en todo momento.

Sus canciones continúan sonando en todas las plataformas digitales. (FOTO: ARCHIVO/DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

Abandonada a la suerte de la mañana escondiste tus temores bajo la almohada. Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que calla otorga y sé que estás enamorada.

Finalmente, los coros se repiten una y otra vez hasta que termina la canción.

¿Quién compuso “Buenos días amor”?

La controversial canción fue escrita por Juan Carlos Calderón, un productor, compositor y arreglista de origen español que fue una pieza clave en la trayectoria artística de José José, pues no sólo le ofreció Buenos días amor, también confió en su talento para lanzar Ahora o nunca y Siempre te vas.

Tras el éxito que alcanzó con el Príncipe de la canción buscó repetir la fórmula con otros cantantes mexicanos conocidos a nivel internacional por sus potentes voces: Thalía, Alejandra Guzmán y Luis Miguel “El Sol de México”.