Pedro Ferriz Hijar alzó la mano para competir por el cargo presidencial rumbo 2024

El conductor señaló que dará "cárcel" a AMLO una vez que llegue al poder

El conductor Pedro Ferriz Hijar se apuntó para competir por el cargo del titular del Ejecutivo federal en las próximas elecciones del 2024, en donde también se renovarán cargos estatales, diputaciones y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter el hijo del periodista Ferriz de Con, reveló sus deseos de ocupar la silla presidencial, al igual que lo hizo su padre en el 2018, con el fin de quitar a Morena del poder.

“¡Me destapo oficialmente como candidato a la presidencia! Iré como candidato a la presidencia, sin la ayuda de los partidos políticos. Por mi amor al pueblo de México. México tendrá un jefe del ejecutivo que merece. Honestidad, integridad, apoyo empresarial y cero corrupciones serán las insignias de mí mandato”, sostuvo el conductor en sus redes sociales.

El conductor reveló que sus aspiraciones se deben a su “amor por México”, por lo que buscará entrar a la contienda sin la ayuda de los partidos políticos. No obstante, las críticas y burlas por parte de los internautas no tardaron en hacerse presentes entre los comentarios, los cuales indicaban con ironía la situación.

No obstante Ferriz Hijar explicó que, su iniciativa no era una broma, pues como ciudadano mexicano estaba cumpliendo sus derechos políticos para participar en la contienda federal del próximo año. Sin embargo, uno de los puntos que más le fue cuestionado por los usuarios fue su iniciativa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien aseguró “dar cárcel” sí llegará a ganar.

Después de dar a conocer sus intenciones, el conductor enlistó sus propuestas como futuro candidato, de las cuales enfatizó el encarcelamiento del actual primer mandatario federal una vez que sea nombrado el presidente del país.

“Dentro de mis primeras propuestas acabaré con este gobierno Morena, y sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien me comprometo a meter a la cárcel de inmediato en el momento que me ponga la banda presidencial, y me haga entrega él de ella, en ese momento lo voy a mandar a arrestar, y en ese momento se lo van a llevar a él y a sus compinches”, aseveró Ferriz.

Además de esto, el conductor indicó que uno de sus principales retos será enfrentar el “desastre económico” que dejará el presidente Andrés Manuel, por lo que pondrá como prioridad las inversiones de los empresarios e instituciones privadas que “levantarán” al país.

Pedro Ferriz Hijar aceptó que fue arrestado en Texas, pero negó que estuviera alcoholizado (IG: pedroferriz3)

Y es que de acuerdo con Ferriz Híjar, fue el propio presidente López Obrador de haber “destrozado” las instituciones y otras más agraviantes en su administración, motivo por el cual, según el conductor, tiene más motivos para estar en la cárcel que el propio narcotraficante Joaquín Guzmán.

“Me dicen que meter al presidente López Obrador a la cárcel es un acto arbitrario, pero tiene más razón el presidente de estar en la cárcel que el propio Chapo Guzmán. Muchas carpetas de investigación cuando llegué el momento necesario”, aseveró.

Ferriz Hijar explicó que su proyecto no es algo personal y que, ante la magnitud de la tarea que conlleva el cargo presidencial, se asesorará con un equipo especializado para su candidatura.

Ante esto hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar su candidatura presidencial, sobre todo si el país desea un cambio sustancial en el poder.

A más de un año de que se lleven a cabo las elecciones del 2024, distintos perfiles ya empiezan a deslumbrar para sustituir al presidente, no obstante, son las famosas “corcholatas” quienes encabezan las encuestas de preferencias.