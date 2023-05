Maryfer Centeno analizó a Alexa, hija de Héctor Parra: “Ha sido muy lastimada”

Centeno señaló que Alexa se mostró enojada y tensa tras la audiencia de su papá, además de que siempre está triste

La tarde del 11 de mayo se llevó a cabo la penúltima audiencia en el caso de Héctor Parra, denunciado por su hija, Alexa Hoffman, por abuso sexual y corrupción de menores. Actualmente existen dos versiones del fallo del juez, pues tanto la víctima como su hermana, Daniela, aseguran que sucedieron cosas diferentes.

Te puede interesar: Abogada de Alexa Hoffman acusó a defensa de Héctor Parra de mentir sobre sentencia

Por tanto, Maryfer Centeno analizó a las dos hijas de Héctor Parra, principalmente a Alexa, quien estaría muy estresada y ansiosa por lo ocurrido en los últimos días y la forma en que se ha tratado la información sobre la culpabilidad de su padre.

La experta en lenguaje no verbal inició su análisis diciendo es evidente que Alexa es una mujer muy lastimada, tanto por lo que vivió, como por lo que la sociedad dice de ella.

Alexa en esta transmisión lamentó que la defensa de su padre no dijera la verdad de la audiencia (Captura de pantalla/Instagram @alexaa.hoffman)

“En la imagen que vimos ayer, donde ellas hacen un live, tanto su abogada, como Alexa Hoffman, sin duda alguna es una niña que ha sido muy lastimada, es una jovencita, es una mujer muy vulnerable (...) A mí me parece importantísimo decir que esto que se está diciendo le puede ocasionar traumas para el resto de su vida”

Al ver el video que hizo Alexa con su abogada, Centeno enfatizó que los rasgos de la cara de la joven son los de una persona que por mucho tiempo ha estado triste, que inclusive se notaría que no sonríe mucho, pues no es normal ver a mujer de su edad con las comisuras de la boca abajo.

Maryfer mencionó a Ginny Hoffman porque considera que no fue de ayuda para la imagen de su hija (Instagram/@ginnyhoffman_)

“Vemos las comisuras hacia abajo, esto debe a una tristeza profunda, una mujer tan joven generalmente no tiene las comisuras de los labios hacia abajo porque los niños y los adolescentes se ríen más que los adultos. Aquí vemos una mujer que desafortunadamente seguramente ríe poco porque las comisuras ya están hacia abajo de forma crónica”

Además, la forma en que movía sus manos evidenciaban la forma en que quería controlar sus emociones, pues le hecho de ponerlas frente a ella, enlazadas, “es para disipar tensión”, dijo Maryfer.

Te puede interesar: ¿Quiénes son las hijas de Héctor Parra?

Aunado a ello, recalcó que a lo largo del video se notaría cómo la hija de Ginny Hoffman estaba molesta y estresada por la información que difundió su hermana y la abogada de ella tras la audiencia.

En la transmisión, Alexa en algunas ocasiones también sonrió al hablar de lo que sucedió en la audiencia porque fue un fallo a favor de ella (Captura de pantalla/Instagram @alexaa.hoffman)

Algunos de los rasgos que lo evidenciarían serían cómo su piel mostraba cierta rojez, tenía micropicores en las manos y constantemente movía las manos para juntarlas frente a ella.

Te puede interesar: Abogada de Alexa Hoffman negó que Héctor Parra haya sido declarado inocente

Pese a esto, la grafóloga aseguró que Alexa se mostró más segura que en la audiencia pasada, cuando se dijo que no darían el fallo hasta el 11 de mayo.

Por otra parte, en cuanto a Daniela Parra, Maryfer mencionó que la notó muy feliz y también confiada; “es una mujer que se ve muy contenta, que se muy tranquila, muy confiada (...) Sin palabras, vemos a una mujer que se tiene hasta una cara de orgullo y de alivio”, observó Centeno.

La hija de Héctor Parra habló tras la sentencia de su padre

Sin embargo, debido a las declaraciones que han surgido en las últimas horas, posiblemente la joven aún no esté del todo consciente de que su papá fue declarado culpable de corrupción de menores, que habría sido peor que abuso sexual.

Centeno agregó que, en un repaso de lo que dijeron todas las personas que se vieron implicadas en la última audiencia, menos Héctor Parra, es claro que Daniela no está del todo informada de lo que pasó en la audiencia -pues ella no tuvo acceso ya que no forma parte del caso- y su abogada no le habría hablado con claridad.