¿Están peleados? Daniel Bisogno confesó por qué no pasó el 10 de mayo con su mamá

(Foto Instagram: @bisognodaniel)

Como cada año, el 10 de mayo se celebró el Día de las Madres, sin embargo, Daniel Bisogno confesó que no compartió este día con su progenitora.

Te puede interesar: Tania Rincón rompió en llanto al escuchar las lindas palabras de sus hijos en pleno programa de televisión

Fue durante la emisión de este miércoles en Ventaneando donde el artista comentó en vivo las razones por las que no tuvo una celebración como se acostumbra.

¿Daniel Bisogno está peleado con su mamá?

Todo comenzó cuando Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda hablaban de los regalos que le dan a sus madres en el marco de esta fecha. Así, entre los ácidos comentarios a los que tienen acostumbrados a la audiencia, Bisogno dejó entrever que él no la pasó tan feliz como esperaba.

Te puede interesar: “Las Mañanitas” de Peso Pluma que se viralizaron para el Día de las Madres

Ante la mirada desconcertada de sus compañeros, Daniel comentó ante las cámaras de TV Azteca que, aunque su relación con su madre está en buenas condiciones, no pudo festejar con ella debido a que actualmente tiene Covid-19.

(Fotos: Ventaneando)

Los conductores le preguntaron preocupados si pese a ello ya se encontraba mejor de salud su progenitora, pero Bisogno contestó de forma categórica.

Te puede interesar: Santa Fe Klan felicitó a Maya Nazor por el Día de las Madres: “Mucha admiración para ti”

“No, está cada vez peor, no carga los peregrinos este año”, sentenció.

Rápidamente, el presentador de espectáculos “tocó madera” y explicó que su madre estaba estable dentro de todo.

“Ya está mejor mi mamá, pero no me invitó”, externó.

Para ese momento, Linet Puente bromeó con que a veces a las madres también les gustaba descansar de los hijos.

(Foto: Instagram/@bisognodaniel)

Daniel Bisogno no estuvo de acuerdo con la situación y dijo en tono irónico: “Yo no se la voy a perdonar”. Además, contó que debido al delicado estado de salud de su progenitora no pudo ver tampoco a su tía Angélica María.

Los presentadores se rieron de la situación y procedieron a dar las noticias del día, no sin antes que Pedrito Sola rememorara que cuando su madre aún vivía solía darle regalitos cada que salía a algún centro comercial.

Daniel Bisogno felicitó a su mamá

A través de sus redes sociales, el conductor de Ventaneando compartió un emotivo video para felicitar a su mamá.

“Yo fui medio consentido por ser el hijo menor y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido”, recitó en primera instancia el artista.

En el video compartido en las historias de Instagram, Daniel Bisogno enseñó una tierna foto con su madre y, a forma de rima, recordó algunos buenos momentos que ha vivido con ella a lo largo de los años.

(Captura de pantalla/bisognodaniel)

“Razones habrá tenido que cuando me perseguía detrás de ella me ponía y ya estaba defendido. Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar la veía aparecer haciéndose la enojada y a escondidas me pasaba la parte mia en un plato (...) me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo, me miraba, me tocó, decía: ‘Cómo creció'”, destacó.

Cabe recordar que en una antigua emisión de Ventaneando, los presentadores rememoraron a sus madres y Daniel Bisogno contó cómo fue la infancia con su mamá.

“Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre se portaba muy bien, nos aventaba la chancla, eso sí. Me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días (...) siempre fue huevonson* para la comida”, dijo y agregó:

“Mi mamá fue la que nos llevó a todos los castings ahí andaba, en el ruta cien hasta que un día se fue sin mí. Ya sabes que te bajan en contra de tu voluntad por la gente y me bajaron, mi mamá se quedó arriba”.

En varias ocasiones, Bisogno ha catalogado a su madre como una gran mujer y, cuando tiene la oportunidad, le recuerda todo el cariño que le tiene.