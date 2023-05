Yuri dará concierto gratuito en Guanajuato por Día de las madres: esto es lo que debes saber

La cantante se presentará en el centro Histórico de Irapuato

La cantante Yuri ofrecerá un show gratuito el 10 de mayo con motivo del Día de las madres, una fecha en la que las familias buscan diversos eventos, regalos y cenas especiales para las mamás.

El evento se llevará a cabo en el Centro Histórico de Irapuato, en Guanajuato. El concierto comenzará a las 20:00 horas y el acceso será gratuito para todas las personas interesadas en ir.

La invitación la extendió el Gobierno de Irapuato, en una publicación de Facebook se pudo leer lo siguiente:

Yuri se presentará de forma gratuita en el Centro Histórico de Irapuato, Guanajuato (Facebook/irapuato.municipio e Instagram/@oficialyuri)

“Reconocemos la invaluable labor de nuestras mamás irapuatenses con un concierto inigualable en el #CentroHistórico, Yuri Todas ustedes serán nuestras invitadas de honor. Las esperamos este 10 de mayo”.

Además, Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, grabó un video en el que invitó a todas las mamás de Irapuato a celebrar con Yuri.

“Les tengo una gran noticia a todas las mamás irapuatenses, el próximo miércoles 10 de mayo va a estar en nuestro Centro Histórico, Yuri, presentando un espectáculo que les queremos regalar a todas ustedes, no dejen de asistir”, mencionó en la breve grabación.

La invitación se extendió a todas las mamás que vivan en Irapuato (Facebook/@irapuato.municipio)

El concierto de la intérprete de La maldita primavera será una opción para que las mamás celebren su día, aunque también podrán acudir a otros eventos como el Taller por el Día de las Madres, que se llevará a cabo en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato de 12:00 a 13:00 horas.

Por su parte, la cantante no publicó nada respecto al evento en su página de Facebook, pero las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, mientras algunas personas agradecieron la invitación al concierto, otras más criticaron a Yuri, pues en meses anteriores fue señalada por supuestamente expresarse negativamente de la comunidad LGBT+.

Estos fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en la caja de comentarios:

El concierto de Yuri fue aplaudido por muchas personas, pero otras recordaron polémicas anteriores (Instagram/@oficialyuri)

“#YuriLaMenos”, “Que no se pierda la hermosa costumbre de cancelar a Yuri”, “Corrijo, no es concierto gratuito; se paga de los impuestos que pagamos”, “Ya solo gratis y para las mamás que no saben nada de las ideologías y comentarios homofóbicos y machistas que hace sin arrepentimiento ni culpa”, “Eso está bien Alcaldesa pero ya es tiempo de hacer presencia en todo el estado”, “Gracias presidenta Lorena Alfaro sin duda alguna que gran regalo es usted lo mejor que ha tenido Irapuato” y “Gracias, esperamos poder ir con Yuri”.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido recomendaciones de Protección Civil para las personas que decidan asistir al concierto de Yuri, pero estas son algunos consejos que se han compartido para otros eventos de gran concurrencia:

-Ubicar las rutas de evacuación y las zonas de menor riesgo ante un imprevisto.

-Establecer un punto de reunión con las personas acompañantes en caso de extravío.

-Mantener libres las rutas de circulación y evacuación indicadas previamente.

-Las personas que vayan acompañadas por niños, niñas o adultos mayores, deberán evitar descuidarlos o perderlos de vista.

Cuáles son los comentarios controversiales que Yuri ha hecho

Algunas personas de la comunidad LGBT+ empezó a llamar a la cantante como "Yuri la menos", ella, por su parte, mencionó que no tiene nada por lo cual pedir perdón (Getty Images)

La cantante de actriz ha sido señalada por homofobia, ya que en 2022, explicó que era una lástima que hubiera tantos hombres “yéndose al monte” para hacer mofa de su orientación sexual.

Este no ha sido el único comentario, pues en conversación con Jorge Ramos en Algo personal mencionó que estaba en contra del aborto e incluso adelantó que esto generaría controversia en redes sociales.

“Esto viene de hace 5 años de darle vueltas y vueltas. La verdad no me hacen daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida”, subrayó Yuri con relación a las críticas por parte de la comunidad LGBT+.