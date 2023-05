Protesta de vecinos en alcaldía Benito Juárez terminó en agresiones

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez acusaron a Santiago Taboada por presuntamente estar detrás de las agresiones (Twitter @BjRevocacion)

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez que buscan la revocación de mandato denunciaron que fueron agredidos al final de una conferencia vecinal. A través de redes sociales acusaron que un grupo de choque causó destrozos y los agredió físicamente.

Este 3 de mayo, hubo una reunión del Comité Promotor de la Revocación de Mandato en la Alcaldía Benito Juárez. Participantes del encuentro acusaron que durante el corte de firmas golpearon a vecinos, además de que robaron y rompieron lonas, mesas y sillas.

El comité acusó a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, por presuntamente haber contratado a este grupo de choque que cometió agresiones contra los inconformes con su gobierno.

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez aseguraron haber recolectado más de 15 mil firmas contra Santiago Taboada (Twitter @BjRevocacion)

Antes de la agresión la organización vecinal afirmó haber recolectado más de 15 mil firmas de habitantes que exigen la revocación de mandato bajo el argumento de que Taboada tiene presuntos vínculos con el Cártel Inmobiliiario, la red de corrupción en la que exfuncionarios habrían permitido obras y construcciones irregulares a cambio de sobornos.

Citlalli Hernández Mora, senadora y secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), condenó las agresiones contra ciudadanos y exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a que “atienda el caso y no deje este acto de violencia impune”.

Hernández acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de estar detrás de las agresiones. Señaló que debido a su presunta implicación en el Cártel Inmobiliario “tiene miedo y eso los hace más violentos”.

Morena repudió agresiones contra vecinos en alcaldía Benito Juárez (Tw @MorenaCiudadMex)

Mientras que Sebastián Ramírez, presidente de Morena Ciudad de México, sentenció: “No es posible que el alcalde responda de esta forma a quienes no están de acuerdo con él; agredir físicamente a la ciudadanía da muestra del talante de este personaje que en las últimas semanas ha sacado a relucir lo que todos ya sabíamos: su prepotencia, arrogancia e ineptitud”.

En tanto el PAN respaldó a Santiago Taboada después de la Fiscalía de CDMX reveló un testimonio sobre el Cártel Inmobiliario en el que el alcalde fue mencionado. En conferencia de prensa, este miércoles Marko Cortés, presidente nacional de Acción Nacional y líderes de los partidos de la Alianza Va por México mostraron su apoyo al edil de Benito Juárez.

Cortés acusó que los señalamiento contra Taboada son parte de una persecución política orquestada desde el gobierno de la Ciudad de México. Bajo el mismo tenor se ha expresado el alcalde, quien advirtió que emprenderá acciones legales.

Además, el alcalde publicó un mensaje en redes sociales en el que se deslindó de las declaraciones hechas por un empresario del sector de bienes raíces, cuya identidad no fue revelada.

Algunos vecinos de la alcaldía Benito Juárez exigen que Taboada deje su cargo (Twitter @BjRevocacion)

En el testimonio se señaló a Taboada por presuntamente haber solicitado servicios de remodelación de un edificio de la alcaldía Benito Juárez y no haber pagado el monto acordado. El testigo declaró: “Recibí una llamada de parte del alcalde Santiago… y que me informaba no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo”,

Sin embargo, el alcalde aseguró que la información presentada por la FGJCDMX es un “montaje chafa”. Afirmó que hay inconsistencias en cuanto a fechas y que la remodelación señalada se hizo mediante una licitación pública.

En ese sentido acusó que se trata de un intento por frenar sus aspiraciones rumbo a las elecciones 2024 en la Ciudad de México.

Santiago Taboada se deslindó de los señalamientos en su contra (Twitter/@STaboadaMx)

“El único y verdadero objetivo de esta fabricación sustentando en un guion que la Fiscalía le obliga a leer a un testigo sometido y amenazado, es evitar la candidatura, mi candidatura a la Jefatura de Gobierno.”

Taboada no es el único político ligado al PAN en ser señalado por su presunta vinculación con el Cártel Inmobiliario. También el diputado Jorge Romero Herrera y Christian Von Roehrich, exalcalde Benito Juárez fueron mencionados por testigos protegidos de la Fiscalía de la CDMX.