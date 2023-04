PAN tomó la tribuna ante la negativa en la votación de los comisionados del INAI

los senadores exigieron transparencia ante el INAI

Los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron de nueva cuenta la tribuna del Senado de la República ante la negativa de nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este 27 de abril el senado de la República convocó a los legisladores a votación para nombrar a los nuevos comisionados de la dependencia, la cual se encuentra detenida en sus funciones cesionarias desde el pasado 31 de marzo tras el cese de Francisco Acuña.

No obstante, y tras una ronda deliberativa, fue rechazado el perfil de Ricardo Salgado Perrilliat, quien habría sido propuesto como un posible integrante de la dependencia. Esto causó el enojo de los senadores blanquiazules, quienes con consignas y protestas tomaron la tribuna del pleno del Senado para exigir una resolución.

Las v lo senadores, inconformes con la resolución, colocaron pancartas mientras el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta Mier, cerraba la sesión. Legisladoras como Xóchitl González, Kenia López Rabadán y más, buscaron tomar el micrófono. Sin embargo, no consiguieron el objetivo.

“Queremos transparencia” , destacaban los senadores.

Los senadores del PAN protestaron en el Senado

Y es que la molestia de los senadores de la opción, incluidos los de Movimiento Ciudadano (MC) y los del Grupo Plural, fueron no solo por la negativa, sino porque, anterior a la sesión deliberativa, todos los coordinadores de los partidos habrían llegado un acuerdo para que este 27 de abril fueran nombrados los comisionados.

No obstante, el acuerdo no fue cumplido por los de la bancada morenista, pues el resultado fue 67 votos en contra y 43 a favor. Esto significó que no fueron alcanzadas las tres quintetas partes necesarias para los nombramientos.

Ante los choques en tribuna, el Senado determinó cerrar la sesión y convocar para mañana (28 de abril) y seguir con la discusión y la agenda del día. No obstante, los senadores de la oposición siguieron alegando sobre los resultados.

El PAN arremetió contra Morena(Twitter/@SenadoresdelPAN)

