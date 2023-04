Cómo fueron los últimos minutos de Sergio DeFassio

Los familiares del comediante hablaron ante los medios (Venga la Alegría)

Durante la madrugada del miércoles 19 de abril, el mundo de la farándula mexicana se vistió de luto debido a la muerte del comediante Sergio DeFassio a los 70 años.

A través de las redes sociales de Televisa fue que se dieron a conocer los hechos: “Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio DeFassio ocurrido la mañana del 18 de abril”.

Tras la confirmación, varias estrellas del medio y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) enviaron sus condolencias a los seres queridos del artista.

“Lamento el fallecimiento de Sergio Defassio. Gran actor e inolvidable ser humano. Colaboró en más de cinco telenovelas producidas por mí. Soñadoras actualmente al aire en Las estrellas, igualmente en “Hasta que el dinero nos separe”DESCANSA EN PAZ fiel compañero”, escribió en Twitter Emilio Larrosa.

Hijos del comediante revelaron como fueron sus últimos minutos

Durante una breve conferencia de prensa que fue retomada por Venga la Alegría, donde Sergio Israel (hijo del famoso) y Fabián (hermano del comediante) hablaron sobre cómo se encontraba su familiar previo a los tristes hechos.

“Él creía que era del estómago, se regresa a su casa, pero el lunes se vuelve a sentir mal y se va a la ANDA, ya en la ANDA le dijo: ‘No, tuviste un infarto’ entonces ahí lo empacaron y se lo llevaron al hospital”, comentaron.

De igual manera, destacaron que tras ser internado, Sergio DeFassio tuvo que someterse a ciertos procedimientos debido a su delicado estado de salud y, finalmente murió.

“En el hospital ya no le dio el infarto, más que el fulminante, sí tenía tapada una arteria, entonces decidieron ponerle un marcapasos. en la noche yo estaba ya descansando en mi casa y me habla la enfermera y el médico de la ANDA, la delegada de la ANDA y me dice que tuvo un infarto fulminante”, comentaron.

Israel explicó cómo se realizarían los servicios funerarios de su padre y, al ser cuestionado sobre la herencia, se limitó a responder de forma concreta.

“Mi papá no quería que estuviéramos trsites, nos dijo alguna vez que le pusiéramos la mano de forma chistosa en el féretro para que la gente al verlo sonriera. Es una pérdida muy grande, pero desde donde esté yo sé que estará feliz. La última vez que hablé con él mi papá quería ser cremado. Él no era muy religioso (...) Él me dejó una carrera, él me pagó mi carrera, lo hizo en vida, lo que tuvo lo dio en vida”, añadió.

Cuál fue la última aparición pública de Sergio DeFassio

El actor que alcanzó una gran fama después de participar en El premio mayor fue captado por última vez durante el funeral de Xavier López Chabelo el pasado 25 de marzo.

Dicha vez, DeFassio narró lastimosamente perdió contacto con El amigo de todos los niños después de que se dejó de emitir En familia con Chabelo.

“No sé si eso le hizo daño, porque luego uno deja de trabajar, uno deja de hacer reír al público y a la gente y sobre todo él a los niños. Uno se va enfermando, así nos pasa, a los cómicos así nos pasa”.

Además de El Premio mayor, Sergio DeFassio también es recordado por actuar en proyectos como La Fea más bella, La Rosa de Guadalupe, Vecinos o Cuidado con el ángel.

Sus problemas de salud se acrecentaron en 2019 cuando le fue diagnosticado un tumor maligno en la cabeza y se sometió a una complicada intervención quirúrgica.

“Después de 20 horas no sabía si estaba en el cielo o en el infierno. Afortunadamente oía yo a las enfermeras cuando me estaban bañando y entonces dije ‘estoy vivo’, pero no me podía mover”, explicó en una entrevista para el programa Intrusos.