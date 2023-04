Falleció a los 70 años Sergio de Fassio, actor y comediante

Falleció el actor y comediante Sergio de Fassio. (Especial)

De acuerdo con información que trascendió durante la madrugada de este miércoles 19 de abril, el comediante y escritor Sergio de Fassio falleció a la edad de 70 años. La causa de muerte habría sido un infarto, ya que el actor tuvo una operación hace unos días para colocarle un marcapasos en el corazón.

Una de las últimas apariciones públicas del histrión, fue durante el funeral de su amigo Chabelo el pasado 25 de marzo.

Entre los proyectos más destacados donde participó figuran varias telenovelas y series como, Vecinos, Cuidado con el ángel, La Fea Más Bella, El Premio Mayor y La Rosa de Guadalupe, por mencionar solo algunos.

En 2019 a De Fassio le fue detectado un tumor en la cabeza, el cual resultó ser maligno. El actor Sergio Defassio pasó más de 30 horas en el quirófano, como parte de la lucha que enfrentó contra el quiste y que lo llevó a someterse a cuatro intervenciones.

“Después de 20 horas no sabía si estaba en el cielo o en el infierno. Afortunadamente oía yo a las enfermeras cuando me estaban bañando y entonces dije ‘estoy vivo’, pero no me podía mover”, comentó en una entrevista para el programa Intrusos.

En ese entonces Defassio también habló para el programa Ventaneando, en donde explicó que un día que se estaba bañando sintió una bola en el costado izquierdo de su cabeza.

Sergio De Fassio en el teatro. (Cuartoscuro)

Sergio Defassio nació en octubre de 1952 en la ciudad de Puebla y durante su carrera se ha caracterizado por sus personajes de corte cómico.

Uno de sus primeros trabajos en tv fue en el programa La carabina de Ambrosio y después se integró a Todo de todo.

Después dio el salto a las telenovelas con El Premio Mayor, a la que se sumaron títulos como Soñadoras, Serafín, Carita de ángel y Las vías del amor.

En Televisa, sus trabajos más recordados fueron los de Mi corazón es tuyo, Libre para amarte y La Vecina.