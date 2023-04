¿Cuál es el problema?: AMLO desestimó presuntos viajes de lujo de Luis Cresencio Sandoval

(Foto: Cuartoscuro)

Al ser cuestionado sobre la veracidad de los presuntos viajes de lujo de la familia del Secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desestimó la información y en respuesta dijo que otros empresarios relacionados a los medios de comunicación también llevan un estilo de vida oneroso.

Te puede interesar: La desaparición de Notimex, comisionados del INAI y la actualidad de Pemex, los temas de la mañanera

“Es información de la DEA o de cualquier otra agencia”, dijo López Obrador sobre la revelación de los viajes del General secretario de la Defensa al extranjero en compañía de su familia, quienes hacen uso de aeronaves oficiales y se hospedan en hoteles de alto lujo en países como Italia.

Durante la mañanera de este 19 de abril, el mandatario federal dijo desconocer la veracidad de los viajes de Sandoval, y desdeñó los señalamientos en cuanto a los lujos de estos, y en caso de que sean ciertos, lo justificó.

Te puede interesar: La advertencia de AMLO a la SCJN y el dinero que EEUU devolverá a México, lo destacado de la mañanera

“Es el querer manchar, porque cuando la calumnia no mancha, tizna. Son unos calumniadores y siempre han querido actuar así”, dijo López Obrador, al argumentar que se trata de un nuevo intento de golpear la credibilidad de su gobierno.

El político tabasqueño atribuyó que estas noticias sean difundidas por periodistas a los que calificó como “proestadounidenses”.

Te puede interesar: AMLO considerará convocar a jubilados de todo el sector salud para el Plan IMSS-Bienestar

Y es que al preguntarle sobre los lujosos viajes que ha realizado el Secretario de la Defensa Nacional, junto con su familia y que utilizó dinero del erario para hacerlos, el mandatario no lo negó y reiteró que otros también lo han hecho.

“No sé tampoco, dicen que estuvo 15 días. Nunca ha estado el general, su familia alamejor sí y cuál es el problema. Bueno y ¿Loret de Mola?, y ¿Ealy Ortiz? Me van a decir que ese es su dinero, también ese dinero que manejan es dinero público ¿Que no venden protección?, ¿Qué no venden publicidad?”.

Durante la tradicional “mañanera” argumentó que son otras implicaciones y eso es querer manchar a su Gobierno. “Porque la calumnia no mancha tizna y siempre han actuado así”.

Información en desarrollo..