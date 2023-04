Quiénes son los famosos que han visitado la tienda de Cannabis de Vicente Fox

Pepillo Origel y Adrián Marcelo son algunos amosos relacionados a "Paradise Shop" (fotos:instagram/fernandogiacoman11//fcarcamodr)

Paradise Shop, franquicia de tiendas que venden productor derivados de la cananabis, fue señalada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como un negocio inmoral. Del mismo modo, vinculó al ex mandatario Vicente Fox con la empresa.

Las tiendas Paradise Shop han sido visitadas por diversas celebridades, además, algunos famosos son socios o están ligados, de alguna manera con las tiendas y sus productos.

El periodista de espectáculos, Pepillo Origel, aparece en una fotografía colgada por Fernando Cárcamo, presidente de la Asociación Desarrollo Económico Cannabis. El comunicador sostiene sostiene una bolsa de una de las más de 80 sucursales de Paradise Shop, ubicada en Polanco.

Roberto Mtz y Vicente Fox, en las redes de personas del equipo de la empresa (foto:instagram/fcarcamodr)

Otro famoso ligado con la polémica empresa es Roberto Palazuelos, quien se encuentra actualmente en el ojo del huracán por temas relacionados al testamento del fallecido actor Andrés García. El “Diamante Negro” está asociado a las tiendas, y se ha hecho aparecer en inauguraciones de sucursales

El youtuber Roberto Martínez también está relacionado con Paradise Shop. En varias ocasiones ha hablado sobre el tema de la marihuana, y defiende tanto su uso recreativo como su uso medicinal.

Quien es socio de la empresa es Marcus Dantus, empresario y “tiburón” de Shark Tank, popular programa de televisión donde emprendedores presentan propuestas de negocios a millonarios con el fin de que éstos crean en su proyecto, inviertan en la idea y hagan crecer los negocios a cambio de cierto porcentaje de las empresas.

Quien también ha aparecido en fotografías con el equipo de Paradise Shop es el popular rapero Babo de Cartel de Santa. En las imágenes aparece usando una gorra de la marca, junto a Fernando Espino Barros Giacoman, quien es presidente y fundador de Paradise.

Babo de Cartel de Santa aparece en varias fotos junto al equipo de "Paradise Shop" (foto:instagram/fcarcamodr)

Adrián Marcelo, cuyas últimas polémicas lo han llevado a los primeros lugares de las tendencias en redes sociales, también aparece sonriendo en fotografías del fundador de Paradise. En la particular fotografía también está Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, quien es señalado como socio de la empresa, y que ha entrado recientemente en controversia con AMLO.

Otros famosos relacionados con las tiendas de Paradise Shop son Yordi Rosado (quien entrevistó a Vicente Fox), Oscar Burgos, Mike Tyson, el hijo del emblemático Bob Marley, Natanael Cano y Carlos Bremer (otro “tiburón” de Shark Tank).

Recientemente, el presidente de México exhibió a Vicente Fox en su conferencia de prensa matutina, exponiendo información de permisos, específicamente 63 autorizaciones a empresas ligadas a Vicente Fox Quesada, mismas que comercializan con productos derivados de la cannabis.

Franco Escamilla, "Paradise Shop" (foto:instagram/fcarcamodr)

El mandatario dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estaría investigando estas concesiones, y que de ser necesario, se presentaría una denuncia de carácter penal.

El ex presidente de México no se quedó callado ante estas acusaciones, diciendo que todo era mentira. “Una mentira más. No tengo ninguna licencia de cannabis. Eres un pinocho, nariz Larga y mentiroso. Revisa Cofepris es tu propia información. López, eres el gran mentiroso de las mañaneras. Te reto a presentar pruebas o callarte el hocico”, escribió en su cuenta de Twitter.

En el año 2021 se despenalizó el uso lúdico y recreativo de la marihuana en el país, siento aprobado por la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Esto significó un éxito para todos aquellos defensores de la cannabis.

¿Qué productos vende Paradise Shop?

Uno de los productos que vende la polémica empresa es el aceite de CBD Paradise, el cual reduce dolores musculares, crónicos y menstruales.

Pero no sólo hay productos para las personas, pues también comercializan con productos para mascotas, como el aceite CBD para gatos, sustancia que ayuda a los felinos a relajarse, dormir y que quita dolores de sus músculos.