“Se compran colchones...”: así suena “Fierro Viejo” versión Polanco

El sonido de “Fierro Viejo” versión Polanco (Cuartoscuro/@paulinagoto)

Existen sonidos labrados en las calles populares de la capital que, por su gracia y distintiva, se han vuelto iconos en el abanico acústico de la Ciudad de México. En esta sonoridad popular, emerge uno de los ecos más conocidos por los millones que radican día a día en la ciudad, el peculiar sonido del “Fierro Viejo”.

Te puede interesar: Ricardo Sheffield presumió actuación “de Oscar” en capítulo de la Rosa de Guadalupe

“Se compran colchones, tambores refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan”, son las líneas que toda persona que vive en la capital conoce y que alguna vez ha escuchado a las afueras de su hogar. Este eslogan popular ha significado más que solo un aviso para los millones que lo identifican, pues ha sido un amplio recordatorio de lo “chambeador” que es el mexicano.

En este sentido, la apropiación de este acústico ha permitido que cada mexicano se identifique con el Fierro Viejo, incluidos la gente de recursos socioeconómicos altos, como los que viven en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y los cuales ya cuenta con su propia versión de este sonido que nació en las calles populares de la capital.

Paulina agotó hizo versión de Fierro Viejo (Tiktok/@paulinagoto)

La pronunciación y el tono de esta nueva versión del “Fierro Viejo” está asociado a personas que viven en colonias y calles de un estrato económico alto, por lo que este video creado por la conocida histrionisa mexicana, Paulina Goto se ha popularizado en las redes sociales por esta marcada diferencia a su estilo original.

Te puede interesar: Madre se volvió viral por sacar a golpes a su hijo de las micheladas

“Peli nueva en camino… #fierroviejo nueva versión”, colocó en su video de Tiktok, el cual ha sido reproducido cerca de 18 millones de veces y ha logrado casi 2 millones de ‘me gusta’: “Se compran colchones, tambores refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o cualquier aparato electrónico de fierro viejo que vendan”, dijo.

Por la marcada forma del habla y el estilo que impregnó en esta versión del “Fierro Viejo” versión Polanco, miles de internautas reaccionaron con gracia a este sonido dirigido para los residentes de la Ciudad de México que radican en la Roma, Condesa, Lomas de Polanco y Santa Fe.

Así suena el sonido de “Fierro Viejo” versión Polanco (Tiktok/@paulinagoto)

“Esos son los que pasan ahí en Polanco JAJAJAJAJA”. “Se compran IPhone, aspiradoras o purificadores dyson, Alexas o pantallas”. “El del fierro viejo en las colonias de prestigio”. “Yo y los fresas cuando caemos en una pequeña crisis económica”. “Será el nuevo sonido oficial en todo México o solo en las Lomas Polanco”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Historia del sonido del “Fierro Viejo” en México

María del Mar Terrón es la voz detrás del popular audio “Ferro Viejo”, mismo que ya tiene más de 20 años circulando en las calles de la CDMX y Estado de México. Aunque este audio comenzó a circular por 2002, fue hasta 2013 que se supo sobre quién estaba detrás del famoso “se compra fierro viejo que venda”.

Te puede interesar: Vicente Fernández, Carlos Rivera, Mijares y El Buki: así se escuchan cantando “Peaches” de Jack Black

María tenía entre ocho y nueve años cuando fue grabada por su papá haciendo el audio popular. Ella y su padre, Marco Antonio Terrón Gutiérrez, son oriundos de Villa San Lorenzo, una colonia ubicada en Chimalhuacán, Estado de México.

El típico sonido del "Fierro Viejo" fue traducido al inglés por un usuario de TikTok. (Foto: Cuartoscuro)

Detrás del “Fierro Viejo” se encuentra la necesidad de un padre y su hija en busca de obtener mayor recolección de este material para poder revenderlo. María del Mar Terrón también adoptó el nombre de “La niña de hierro” o “La reina de hierro”, tras la popularización de su voz cantando el audio.

Fue el padre de Mar quien escribió lo que su hija debía decir en el audio, mismo que asegura les llevó cuatro horas en que quedara el resultado que hoy conocemos: “Mi papá me dio la hoja con dibujitos y me dijo que la repitiera. Solo lo volvimos a grabar porque se equivocaba, porque no repetía lo que era o se trababa”, contó en el programa Aquí nos tocó vivir de Cristina Pacheco.