Pío López Obrador obtendrá amparo gracias a fallo de un Tribunal Federal

El hermano del presidente protagonizó un videoescándalo en 2015 (Diario Chiapas)

Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez de Distrito admitir y dar trámite a la demanda de amparo que presentó Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en enero de 2023 en contra de la “dilación” de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), es decir, del retraso en el proceso que enfrenta.

Te puede interesar: Federico Döring presentó denuncia contra la Revocación de Mandato ante la Fiscalía de Delitos Electorales

Fue el pasado mes de marzo que un Tribunal Colegiado determinó fundada la reclamación del hermano del mandatario mexicano, por lo que ordenó revocar la resolución impugnada que había dado el juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

“Ese planteamiento es fundado porque, en este momento, no es posible que el acto reclamado no le cause perjuicio al quejoso, como lo estimó la autoridad recurrida y, en esa medida, no existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que se invocó”, determinó la autoridad.

Te puede interesar: “Pobre UNAM”: López Obrador lamentó reincorporación de Lorenzo Córdova a la academia

Conviene recordar que a inicios de año Pío López promovió una queja ante un Tribunal Colegiado, luego de que las autoridades desecharon y declararon improcedente el amparo que se presentó el pasado 22 de diciembre en contra de Héctor Sánchez Zaldívar, integrante del Ministerio Público, por retrasar los actos de investigación que se persiguen en su contra desde 2020.

Información en desarrollo...