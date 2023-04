Tenista bielorrusa denunció amenazas de muerte tras eliminación del San Luis Open

Lidziya Marozavab denunció haber recibido amenazas de muerte, luego de haber sido eliminada en las semifinales de dobles junto a la mexicana, Renata Zarazúa (Instagram/@lida.marozava)

La tenista de origen bielorruso, Lidziya Marozavab denunció haber recibido amenazas de muerte, luego de haber sido eliminada en las semifinales de dobles junto a la mexicana, Renata Zarazúa en el San Luis Open, que se desarrolla en el Club Deportivo Potosino.

Te puede interesar: Entre abucheos, México empató con Jamaica en el Estadio Azteca

Marozava participó en la modalidad de dobles junto a la mexicana Renata Zarazúa, cayendo en las semifinales de este viernes 31 de marzo ante el equipo conformado por Oksana Kalashnikova, de Georgia, y Katarzyna Piter, de Polonia.

A través de su cuenta de Instagram, la deportista bielorrusa de 30 años compartió capturas de pantalla en los que una cuenta anónima le lanza mensajes de odio recibidos a dicha red social. En ellos, además de insultos hacia su persona, se leen amenazas de muerte en idioma inglés y en ruso.

La tenista denunció una serie de amenazas (Instagram/@lida.marozava)

En el mensaje traducido se puede leer: “Mierd* más tonta mierd* put*. No hay palabras para tu juego. Sal del tenis, no deshonres el deporte, maldit* tonta, maldita idiot*. ¿Cómo puedes jugar al tenis tan mal? Maldit* mestiza”. A lo que ella responde: “¡Estimado, no se preocupe demasiado! Es dañino. Paz a tu hogar y familia”.

Te puede interesar: Por qué Martinoli recordó al Tata Martino durante el México vs Jamaica

Posteriormente, fue enviado otro mensaje, esta vez en inglés: “Tú morirás, voy a matarte. Estoy esperando para matarte en México”. La deportista junto con la captura colocó el mensaje: “Hoy me quedaré a comer en la habitación. En fin”.

Hasta este 1 de abril, ni ella ni la organización del Abierto de San Luis han dado a conocer si se interpondrá algún tipo de denuncia ante las autoridades.

Marozava participó en la modalidad de dobles junto a la mexicana, Renata Zarazúa (Instagram/@lida.marozava)

Así fue la eliminación de Lidziya y Renata en el San Luis Open

En su primera edición desde tierras mexicanas, el San Luis Open se llenó de estrellas del tenis para la competencia que tendrá su cierre el próximo domingo 2 de abril. El encuentro que tuvo como protagonistas a Lidziya Marozavab y a Renata Zarazúa terminó con un marcador en contra de 6-4 para Oksana y Katarzyna, un 1-6 a favor de Renata y Lidziya, y en tie break (muerte súbita) dramático para las europeas 13-11, en 1 hora 26 minutos.

Te puede interesar: Jaime Camil entonó el himno de EEUU en la Nascar y fue criticado

Con información de ESTO, en el primer set con duración de 37 minutos, Zarazúa y Marozava tuvieron el servicio en cinco ocasiones y lograron ganarlo tres veces, mientras que sus rivales con la misma cantidad, totalizaron cuatro juegos y perdieron solo uno. Hasta el 2-2 el partido estaba igualado, ganando cada pareja su saque, fue allí que Oksana y su compañera lo rompieron y ratificaron para el 2-4; pero mexicana y bielorrusa lo igualaron 4-4.

En la imagen, la tenista mexicana Renata Zarazúa. EFE/David Guzmán/Archivo

Al inicio del segundo set hubo rompimientos por ambos lados, para el 1-1. Fue en ese momento que Zarazúa y Marozava conservaron el servicio para el 2-1 e hilvanaron con buenas combinaciones en red y fondo de la cancha, ganar cinco juegos consecutivos para poner el 6-1 a su favor y emparejar el partido a manga por lado en 29 minutos.

Fue necesario el tie break para definir el partido, mismo que resultó cardíaco al igualar en siete ocasiones, hasta definirse en puntos extras. Zarazúa y Marozava tuvieron dos puntos para partido (match point) en el 9-8 y 10-9, pero no lo aprovecharon.

El certamen fue catalogado por la Women’s Tennis Association (WTA) como un abierto 125s, permitiendo que las competidoras sumen puntos para aspirar al ranking: “San Luis es una gran plaza tenísticamente, con una tradición muy grande dentro de la estructura del país, hay que recordar que tiene un challenguer por más de 35 años” explicó Gustavo Santoscoy, director del San Luis Open, para AS México.