Guacamaya Leaks: detuvieron al primer mando militar por el caso de hackeo a la Sedena

Jesús N fue detenido por el hackeo del grupo de activistas Guacamaya Leaks contra el Ejército. Foto: Andina

Un teniente coronel adscrito a la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de nombre Jesús “N” fue detenido por el hackeo del grupo de activistas Guacamaya Leaks contra el Ejército, en el que se extrajeron miles de documentos clasificados de la dependencia, entre los que destacan algunos que hablan sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El teniente coronel se convirtió en el primer jefe militar detenido por el caso.

El militar ingeniero en informática fue recluido en la prisión del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, acusado de infracción a los deberes militares, en la modalidad de pérdida de información militar por la Fiscalía de Justicia Militar.

Se espera que más jefes y oficiales sean detenidos por el caso, derivado de la investigación que desde hace meses inició la Fiscalía de Justicia Militar para detectar posibles omisiones de personal a cargo de los sistemas informáticos de la Sedena. Esto, pese a que el presidente López Obrador descartó en octubre pasado, investigaciones y sanciones con relación al caso.

Fue el pasado 2 de octubre que AMLO declaró que no habría investigación alguna o sanción por el hackeo que sufrió la Sedena por parte del grupo de hackers Guacamaya. Fue en una breve entrevista con reporteros de la fuente presidencial, al finalizar la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Mitla, Oaxaca, que López Obrador fue cuestionado sobre el tema.

El presidente López Obrador había dicho que no se sancionaría a nadie por el caso. (Cuartoscuro)

“¿Habrá alguna investigación o sanción por el hackeo?”, preguntó un reportero al mandatario, a lo que respondió que no. “¿No se va investigar el hackeo, no se va a sancionar a nadie?”, insistieron los comunicadores, a lo que AMLO dijo que “no, yo soy partidario que no, la gente sanciona y no les gusta esas cosas”.

AMLO relaciona a Claudio X. González con Guacamaya Leaks

La semana pasada, el presidente de México retomó el tema del ataque cibernético al señalar que Guacamaya está ligada supuestamente a agencias internacionales vinculadas al empresario Claudio X. González, y pidió a los representantes de los medios de comunicación investigar quién es Guacamaya Leaks.

El mandatario mexicano hizo la propuesta a los periodistas como respuesta a uno de los reporteros que asistieron a su conferencia de prensa mañanera del pasado jueves 23 de marzo, quien le cuestionó por el incumplimiento de la Sedena, desde hace ya cinco meses, de transparentar sus vínculos con el software de espionaje Pegasus, un tema que destacó luego del hackeo realizado por Guacamaya Leaks.

Y es que en varias ocasiones, el presidente López Obrador ha negado el uso del programa Pegasus por parte del Ejército para espiar a civiles. El mismo jueves, el presidente de México defendió que lo que hace el gobierno del país es inteligencia y no espionaje.

AMLO dijo que posiblemente, Claudio X. González estaría relacionado con Guacamaya Leaks. (Cuartoscuro)

Al insistir que se investigara a Guacamaya Leaks, López Obrador recordó que en las filtraciones de este grupo aparece que él adolece de varios males. “Que estoy mal del corazón… hipertenso y que tomo un coctel de pastillas y todo eso. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje?”, dijo el presidente de México.

También declaró que, posiblemente, Guacamaya Leaks es un proyecto de Claudio X. González. “¿Por qué no hacen la investigación? Sería más profesional, mas ético, quién es Guacamaya?”, propuso el mandatario federal.

El mismo jueves, el presidente anunció que se difundirá un boletín con información respecto al supuesto espionaje con Pegasus en contra de activistas y periodistas, aunque adelantó que la información seguramente no dejará satisfechos a los medios de comunicación.

Tras relevarse el hackeo, en septiembre del año pasado, la Dirección de Informática de la Sedena puso en marcha una revisión minuciosa de sus archivos y equipos de cómputo para blindar sus sistemas ante posibles ataques cibernéticos. Además, endureció las revistas y revisiones a su personal de informática y ciberseguridad, con el fin de evitar filtraciones de información sensible y de seguridad nacional.