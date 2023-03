“Ni Alito ni Añorve ni Osorio Chong mandan sobre la mayoría”: Ramírez Marín habló sobre la bancada del PRI

Jorge Carlos Ramírez Marín habló sobre la reunión del PRI en el Senado (Cuartoscuro)

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, rechazó que un presunto malestar de siete de los 13 legisladores del tricolor en la Cámara Alta se deba a malos manejos de las prerrogativas por parte del coordinador del grupo parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong; sin embargo, expresó que se tomará la decisión que tomen la mayoría.

Fue durante un breve encuentro con los medios de comunicación que tuvo el legislador en el recinto legislativo de Paseo de la Reforma que expresó que “ni Alito Moreno ni Manuel Añorve ni Osorio Chong” mandan sobre la mayoría del senado; no obstante, reconoció que los senadores pudieron haberse tardado en cambiar el coordinador.

Asimismo, el legislador por el estado de Yucatán sentenció que el cambio de coordinador no debería de dividir el trabajo del priismo en la Cámara Alta, aunque destacó que, en su visión, el representante de la misma debió de cambiar cada seis meses y no permitir a uno por más de cuatro años.

Los priistas se reunieron tras controversias el pasado mes de febrero (Twitter/@alitomorenoc)

“Hay una condición y es por mayoría. Ni Alito ni Añorve ni Osorio pueden pasar por encima de la mayoría, así de simple, si eso vale cuando son 200, cuando son 13 debería valer más. No tendría por qué dividirnos (el) cambiar de coordinador. En mi opinión, debimos de haber cambiado cada seis meses de coordinador y le hubiéramos dado mucha más amplitud a la bancada y hubiéramos hecho mucho más moderna nuestra forma de dividirnos”

Pese a tal declaración, indicó que, desde su perspectiva, el trabajo del extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) ha sido pulcro, transparente y honrado, por lo que señaló que no tiene nada que reclamar, por el contrario, aceptó que algunos miembros de la bancada reconocen que se han omitido algunos aspectos en el trabajo legislativo, lo que los llevó a ordenar la reunión.

“No tengo ningún conocimiento de un mal manejo, por el contrario tengo un absoluto reconocimiento al trabajo que ha hecho el equipo administrativo del senador Osorio, no solamente son pulcros, son transparentes, son honrador y en lo que a mí respecta no habría ningún motivo en lo particular de cambiar ese equipo (...) Y estos siete que firmamos estamos reconociendo que hemos sido omisos en ese trabajo interno que se tiene que hacer”, puntualizó.

El legislador priista dio los nombres de los senadores que pidieron los votos

Por otra parte, el senador priista Ángel García Yáñez anunció que, desde la semana pasada, le fue solicitada su firma para llevar a cabo la convocatoria para la reunión este miércoles 22 de marzo. El priista fue abordado por los medios de comunicación y fue cuestionado la convocatoria que tiene toda la bancada este miércoles y reveló que fueron Manuel Añorve y Mario Zamora los que comenzaron a solicitar las firmas para pactar la reunión desde el pasado jueves.

Los comunicadores preguntaron directamente quién o quiénes fueron los que comenzaron a buscar las rúbricas de todos los integrantes del grupo tricolor, a lo que el senador apuntó al vicecoordinador Añorve, así como al representante del estado de Sonora, Mario Zamora.

Asimismo, cuando lo cuestionaron que ambos tenían cercanía con el presidente nacional del PRI, García Yáñez solo se limitó a mover la cabeza de forma afirmativa: “Yo firmé el día jueves (...) entre el senador Mario (Zamora) y (Manuel) Añorve”.

Previo a dicha declaración, el representante por el estado de Morelos indicó que el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue votado por todos los integrantes de la bancada para que durara los seis años que estarán en el cargo como el coordinador, mismo que se dividen en dos legislaturas —la LXIV y LXV—, por lo que al inicio de ambas se llevó a cabo un proceso democrático al interior del grupo en donde se votó a Osorio Chong para que fuera el representante partidista en la Junta de Coordinación Política.