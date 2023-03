El cantante de la Banda Jerez anunció el cierre de su hotel en Zacatecas por amenazas del CJNG

El hotel ubicado en el municipio de Jerez tuvo que cerrar debido a las amenazas de un grupo criminal (Foto: Facebook/marcoantoniofloressanche)

El cantante de la Banda Jerez, Marco Flores Sánchez, dio a conocer el cierre de su hotel ubicado en Zacatecas, debido a que empleados del establecimiento han recibido amenazas de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Facebook, el también diputado federal por Morena lamentó la ola de violencia que sacude a Zacatecas, por lo que pidió a la ciudadanía tener “mucho cuidado” en acudir a dicha entidad y, si es posible, recomendó evitarla. Esto por la presencia de los grupos criminales.

Por ello, tomó la decisión de cerrar el hotel ‘La Cabrona’, ubicado en el municipio de Jerez, donde en los últimos meses se han reportado múltiples enfrentamientos armados y narcobloqueos. Esta serie de eventos violentos incluso llevó a la cancelación de la Feria de Primavera, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los pobladores.

“Hola mi gente en esta ocasión para comunicar que cerramos las puertas del hotel ‘La Cabrona’ por amenazas a los empleados por parte de personas que dicen ser del cártel de Jalisco”

Las amenazas las habrían hecho presuntos miembros del CJNG Foto: Facebook/marcoantoniofloressanche)

Horas después al comunicado membretado con el sello de la Cámara de Diputados, Marco Flores realizó otra publicación en la que exigió a las autoridades garantizar la seguridad de las y los zacatecanos. Fue así como alzó la voz para combatir a los grupos criminales, ya que han sido los responsables de la violencia que sacude al estado gobernado por David Monreal Ávila.

“Sé que ha sido fuerte mi comunicado anterior, espero ahora sí me escuchen. Como Diputado Federal por Zacatecas me he pronunciado en reiteradas ocasiones para solicitar el apoyo de las autoridades federales correspondientes, para frenar la ola de delincuencia e inseguridad que vivimos en Zacatecas”, comentó el músico del regional mexicano.

Asimismo, el cantante de la Banda Jerez aseguró que los presuntos miembros del CJNG que han amenazado al personal del hotel ‘La Cabrona’ “son conocidos en el pueblo”. Sin embargo, no dio a conocer sus nombres ni tampoco precisó si ha interpuesto una denuncia ante las autoridades correspondientes.

En tanto, el establecimiento que tuvo que ser cerrado no ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales. La última publicación en su página oficial de Facebook se realizó el 13 de marzo, en la que se compartió un enlace sobre una sala de eventos y espectáculos.

La ola de violencia en Zacatecas se ve reflejada en los enfrentamientos armados entre grupos criminales (Fotografía: AFP)

Según el Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo -presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal-, México concentró la mayor cantidad de urbes (17 en total) con los índices de homicidios más altos a nivel mundial por cada 100 mil habitantes.

De los 10 primeros lugares, 9 ciudades se encuentran en la República, entre ellas destaca Zacatecas, al igual que Colima (Colima), Zamora (Michoacán), Ciudad Obregón (Sonora), Tijuana (Baja California), Celaya (Guanajuato), Uruapan (Michoacán), Juárez (Chihuahua) y Acapulco (Guerrero).

Además del CJNG, en Zacatecas también se ha detectado la presencia del Cártel de Sinaloa. Estas dos organizaciones criminales mantienen una cruenta disputa por el control del territorio, lo que se ha visto reflejado en los diversos enfrentamientos armados, las ejecuciones y las agresiones hacia las autoridades estatales y municipales.

Esta ola de violencia también puede ser vista en los 9 policías que han sido asesinados en los primeros tres meses de este 2023, según cifras de la organización Causa en Común. Sin embargo, Zacatecas ha arrastrado cifras rojas desde el año pasado, cuando se reportaron mil 356 homicidios.

Debido a los problemas de inseguridad, a inicios de febrero se dio a conocer que Adolfo Marín Marín renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado. En su lugar se quedó Arturo Medina Mayoral.