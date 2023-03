AMLO felicitó a la selección mexicana de béisbol tras la derrota ante Japón en el Clásico Mundial

El presidente aplaudió el desempeño del equipo mexicano en el torneo. (Cuartoscuro|Twitter/@OlmecasTabasco)

La novena mexicana se quedó a un paso de la gran final en el Clásico Mundial de Béisbol, pues cayó ante Japón en la última entrada por un marcador de seis carreras a cinco. Pese a la derrota, la participación del equipo tricolor fue la más destacada en la historia del torneo internacional, por lo que recibió múltiples elogios y reconocimientos.

Una de las figuras más relevantes que se pronunciaron al respecto fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien compartió un mensaje en video a través de sus redes sociales para celebrar el desempeño de los dirigidos por Benjamín Gil.

“Estuvimos a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo, fue destacadísima la labor, muy destacada la participación de los mexicanos, de los beisbolistas que representaron a nuestro país. Entregaron todo, merecían el triunfo”, consideró el titular del Ejecutivo Federal al inicio de su discurso.

El mandatario hizo notar, una vez más, su afición por este deporte y consideró que el béisbol “no es de medias tintas, no es para blandengues, no es para mediocres. Es para ganar o perder”.

Y aunque felicitó a todo el conjunto nacional, hizo especial mención para Randy Arozarena, quien tuvo notables intervenciones durante las jornadas que llevaron a México hasta la final. “[Le mando un abrazo] a nuestro paisano Arozarena, que lució como lo que es, un caballo, por eso está en Grandes Ligas”, expresó López Obrador.

