María Elena Ríos celebró que Vera Carrizal se quedó en la cárcel: “Ahora temo más por mi vida”

María Elena Ríos sostiene su saxofón (AP/Ginnette Riquelme)

La activista y sobreviviente de un ataque con ácido, María Elena Ríos, celebró que tras la última audiencia se determinó que el presunto autor intelectual de su agresión, Juan Vera Carrizal, quedara en prisión preventiva. De acuerdo con la afectada, el exdiputado se mostró violento, por lo que ahora teme que intente agredirla nuevamente a ella, a su familia, abogada, ministerio público, entre otras personas que la han apoyado en su caso.

“La resolución se pudo revertir y mi agresor continuará llevando a cabo su proceso en prisión”.

El día previo, la saxofonista agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haber mencionado en la conferencia matutina que el juez encargado de su caso había sido separado y que no permitiría que hubiera impunidad.

Y es que el presunto agresor había sido beneficiado cuando le cambiaron la prisión preventiva justificada a arraigo domiciliario, la cual le permitía seguir el proceso judicial en libertad. A razón de ello, el juez Teódulo Pacheco Pacheco del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, fue separado del asunto de Malena Ríos.

Juan Antonio Vera Carrizal es el presunto autor intelectual del intento de asesinato de María Elena Ríos (especial)

La defensa de María Elena interpuso una apelación para que a Vera Carrizal se le dictara nuevamente prisión preventiva. El fallo de la juez Verónica María de Los Ángeles, quien fue asignada en lugar de Pacheco Pacheco, falló a favor de Malena y el sujeto volverá a estar tras las rejas en el penal de San Francisco Tanivet en Tlacolula de Matamoros mientras el caso continúa.

“No se justificó la excarcelación autorizada por el juez corrupto del distrito Huajuapan de León Teódulo Pacheco Pacheco hacia hacia Juan Vera Carrizal”

Sin embargo, la joven dijo en redes sociales que el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresario gasolinero se mostró agresivo durante y tras la resolución de la audiencia, por lo que ahora teme posibles represalias.

“Pudimos ver y palpar la conducta agresiva de mi agresor y ahora que no logró su objetivo temo más por mi vida, la de mi familia, la de mi abogada, inclusive, por la vida de la ministerio público, quien también ha actuado con legalidad”, advirtió la activista.

María Elena Ríos saxofonista atacada en 2019 con ácido pide protección

Por lo anterior, pidió al presidente López Obrador su apoyo para que no quite el dedo del renglón y sea apoyada.

“Por favor, no me deje sola presidente López Obrador”.

La solicitud la extendió a la titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla y al gobernador del Estado, Salomón Jara; a este último lo señaló por mostrarse indiferente y no haber dicho nada sobre las solicitudes que le ha hecho.

Agradeció el trabajo de la magistrada María de los Ángeles del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca por aplicar la Ley con perspectiva de género y a quienes la han ayudado en este proceso que ha enfrentado. Además, animó a otras víctimas a que no se dobleguen y conviertan lo que han sufrido en causas justas.

#JuanAntonioVeraCarrizal continuará su proceso legal en la CÁRCEL 📣‼️



Está enojado y nos pone más en peligro a mí, mi familia, abogada @DianaCristal290 y Mp



#JuanAntonioVeraCarrizal continuará su proceso legal en la CÁRCEL 📣‼️

Está enojado y nos pone más en peligro a mí, mi familia, abogada @DianaCristal290 y Mp

Pdte. @lopezobrador_ por favor no me dejen sola, Mtra. @rosaicela_, @FiscalOaxaca y Gdor. @salomonj deje su indiferencia

Durante la conferencia matutina del 13 de marzo, el mandatario federal aseguró que no habrá impunidad en los casos de feminicidio, incluyendo el de la saxofonista.

“No va a haber impunidad. Que las mujeres tengan la seguridad absoluta, les hablo con sinceridad y con el corazón, que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometan abusos a mujeres y no hay impunidad para nadie”, aseveró López Obrador.

El ataque contra María Elena Ríos ocurrió hace más de tres años cuando se encontraba en su hogar y tras rechazar una relación con el exdiputado. Un sujeto fue a buscarla y cuando la vio le lanzó ácido, causándole quemaduras en su cara, cuello, brazos y parte del cuerpo.