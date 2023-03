Acusaron a Andrea Legarreta y Erik Rubín de coquetear en vivo durante entrevista de “Hoy”

Andrea Legarreta entrevitó a Erik Rubín en el programa "Hoy" tras anunciar su separación (Fotos: Instagram/@erikrubinoficial/@andrealegarreta/@progamahoy)

A solo unas semanas de haber anunciado el fin de su matrimonio de más de 23 años, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a millones de televidentes al presentarse en el Programa Hoy y realizar una de los segmentos más íntimos del matutino: “Desde la tina”.

La presentadora fue la encargada de realizar todo tipo de pregunta personal a quien fuera su pareja, causando gran expectativa en redes sociales luego de que más de un “chiste” e “indirecta” dejara entrever ante la audiencia que pudieron haber estado coqueteando durante la transmisión en vivo, algo que ha levantado nuevamente la polémica entre los famosos.

“¿Oye peloncito, en qué parte del cuerpo es donde tienes más cosquillas ?”, preguntó Legarreta a Rubín, siendo solo el inicio de una serie de ardientes comentarios: “En el cuello, la oreja… paquete, cuello, oreja. En el nies, porque ¿también es parte sensible, no? Y más sin rasurar”, constó Erik a lo que remató Andrea “Sí, es muy sensible”.

Erik Rubín aseguró que Andrea Legarreta es su "Pirncesa tibetana" (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

La conductora continuó: “ ¿Te has tomado selfies en la tina? ”, siendo respondido con un “No hasta eso no. Digo, sueles echar la foto en el baño si ves que la luz esta buena y que se vea bien acá la raya, la del abdomen o bueno la otra también. Pero hace mucho que no tomo baño de clima”.

Erik Rubín no perdió la oportunidad para hablar de uno de sus más grandes éxitos musicales, luego de que Andrea Legarreta le preguntara si alguna vez se había imaginado a la Princesa Tibetana -nombre de la canción-.

“¿Alguna vez te imaginaste físicamente a la Princesa Tibetana?”, preguntó Andrea Legarreta, sin esperar la respuesta de Erik Rubín que la quebró en llanto: “Claro que sí, ya la conocía desde joven. Ya te conocía, no eras pero si me gustabas, por lo que te visualicé no nada más en el cristal”, haciendo referencia a la letra de la canción y otro ardiente comentario.

Internautas acusaron a la pareja de haber coqueteado durante la entrevista (Fotos Instagram: @erikrubinoficial)

Tras la polémica entrevista que la ex pareja protagonizó en el Programa Hoy, internautas no dudaron en externaron que cada uno de los ardientes comentarios eran claras señales de coqueteo que ambos tuvieron aprovechando la temática del segmento y lo directo de las preguntas que la producción de Televisa les preparó.

“Literal fue ‘en la tina’ porque eso estuvo tan subido de tono que hasta yo que soy locochona me quede medio incómoda”. “Esta es una de las entrevistas que mayor incomodidad me han generado en la vida, no sabía si eran ex pareja o estaban coqueteando a nivel nacional”. “Por un momento pensé que era solo Erik quien se estaba lanzado con Andrea, pero escuche de nuevo todo y ella no se quedó ni un poco atrás”. “Incómodo, sí, cadiente, también. Ahora confirmo que la intimidad con tu ex es lo mejor que te puede pasar luego de aguantar tantos años, como es su caso”, expresaron.

Aunque durante el espacio ambos aseguraron que los buenos términos en los que se encuentran tras el anuncio de su noticia son reales, otros han señalado que aún podrían tener intenciones de retomar su vida sentimental de pareja o que todo lo que ha pasado pudiera no ser una verdad y se trataría de un truco publicitario.

Andrea aseguró que terminó su relación en buenos términos Foto: Instagram / @erikrubin / @andrealegarreta

“También quisiera agradecerle a la gente porque es un buen momento para nosotros hacerlo, porque en medio de lo que puedan decir sí hay mucho amor y hay mucha gente que le cuesta aceptarlo. ‘¿Pero cómo?’ Pues sí, no puedes dejar de amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos y que no lo entiendan eso ya no es problema de nosotros, es problema de ustedes. Gracias a los que nos han dado mucho amor”, finalizó Andrea Legarreta.