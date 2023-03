Las imágenes que dejó un fuerte choque múltiple en Mixcoac

Por lo menos 10 autos estuvieron involucrados en un choque en Mixcoac (Twitter Bomberos CDMX)

La tarde de este 2 de marzo se registró un choque múltiple en el que estuvieron implicados al menos 10 automóviles y una motocicleta. El incidente ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, sobre avenida Río Churubusco, a la altura del desnivel de Mixcoac.

Te puede interesar: Un tráiler cargado con verdura volcó en Tres Marías y se desató rapiña

Reportes preliminares apuntan a que el accidente fue provocado por el conductor de una pipa de agua, quien presuntamente perdió el control debido a una falla mecánica en los frenos y embistió a varios automóviles que circulaban por el bajopuente.

El conductor de una pipa habría desencadenado el choque (Twitter @SGIRPC_CDMX)

Hasta el lugar llegaron miembros de la Cruz Roja Mexicana, miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al menos 10 autos estuvieron implicados en el accidente ocurrido en el desnivel de Mixcoac (Twitter @Gposiadeoficial)

Paramédicos acudieron para atender a los lesionados, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la cifra oficial. De manera extraoficial se ha señalado que serían ocho las personas que resultaron heridas.

Te puede interesar: La verdad detrás del choque de un camión de seguridad vial en Paraná que provocó la irónica respuesta del titular de la ANSV al director de División Palermo

“Coordinamos acciones con cuerpos de atención de emergencias del Gobierno de la Ciudad para brindar atención a afectados por el accidente vehicular”, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en redes sociales.

El conductor de la pipa de se dio a la fuga tras el choque (Twitter @israellorenzana)

Del total de lesionados, dos fueron trasladados al Hospital General de Xoco. Entre ellos estaría el motociclista que fue embestido por la pipa de agua.

Te puede interesar: Choque fatal en la Panamericana: tras un roce, un motociclista cayó al asfalto y otro auto lo atropelló

En tanto el conductor que habría provocado la carambola se dio a la fuga, según dio a conocer N+ durante su cobertura.

El accidente provocó un corte a la circulación sobre Río Mixcoac y Félix Parra, por lo que se recomiendó a los automovilistas como alternativas viales Anillo Periférico Blvd Adolfo López Mateos y Eje 8 Sur Popocatépetl.

Por lo menos dos lesionados en el choque fueron trasladados a un hospital (Twitter @LEONARD01246130)

La reapertura de la vialidad comenzó cerca de las 19:00 horas, luego de que los cuerpos de emergencia removieron a los vehículos involucrados en el choque. Sin embargo, aunque se liberó el bajopuente, el caos vial continuó debido a que fueron colocados en otra área desde donde personal de tránsito los comenzó a remover en grúas.

El hecho desató críticas en redes sociales, donde ciudadanos que circulan por la zona cotidianamente reportaron que vehículos de carga transiten a exceso de velocidad.

En choque en Mixcoac provocó caos vial (Twitter @Gposiadeoficial)

Entre las críticas se pudieron leer algunas como “Ahora circulan muchas pipas, la mayoría a exceso de velocidad, no toman en cuenta la gravedad de ésto. Tienen que ocurrir tragedias para que alguien atienda” o “Siempre es lo mismo. Camiones pesados, pipas, etc. se quedan sin frenos por indolencia, no mantenimiento al vehículo”.

Accidentes automovilísticos en la Ciudad de México

En la Ciudad de México a diario ocurren en promedio 20 accidentes vehiculares con distinto nivel de gravedad, lo cual deriva en la muerte de alrededor de 5 personas por día, según información de Vicente Torres, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A diario se registran al menos 20 accidentes en la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la institución educativa cifras son similares a las de 2019. Esto significa que el índice de accidentes vehiculares ha vuelto a la regularidad tras la emergencia sanitaria por Covid-19, durante la cual el número de incidentes de este tipo se redujo.

A nivel nacional tan solo en zonas urbanas se registraron 340 mil 415 accidentes de tránsito en 2021. Del total de accidentes, en 3 mil 849 de los casos hubo por lo menos una persona fallecida y en 60 mil 584 al menos un lesionado, según la más reciente información del Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI).

El promedio diario en México de decesos en accidentes de auto es de entre 30 y 20 por día. Parte de los factores desencadenantes de estos accidentes mortales son el consumo de alcohol, distracciones y aumento de la velocidad.