¿Bebeshita odia a Bellakath?: así fue el sarcástico comentario que dedicó a su excompañera de “Enamorándonos”

(Infobae/Instagram)

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, se ha convertido durante los últimos meses en una de las cantantes de reguetón más polémicas en México, pues tras viralizarse con su éxito Gatita -el cual posteriormente fue denunciado por presunto plagio- la joven no ha parado de estar en tendencia.

EDC 2023: así fue la presentación de Bellakath con su hermana, DJ Foxy Katherinne Huerta cantó Gatita en el Mixx Stage junto a Hannia, quien es su hermana menor y que usualmente está en sus shows VER NOTA

Ante esto, Infobae México platicó con Daniela Alexis, La Bebeshita -quien colaboró con la cantante en un controversial programa de TV Azteca-, sobre cómo era su relación con la también intérprete de Lluvia de Micheladas y, de forma sorpresiva, la exconductora de Venga la Alegría Fin De Semana respondió de forma un tanto sarcástica al respecto.

“Bellakath y yo estuvimos juntas en Enamorándonos, entonces, nos llevamos.... bien”, comenzó a decir entre risas durante la alfombra morada de HBO Max.

(TV Azteca)

Bebeshita comentó que debido a los caminos laborales que tomó la carrera de cada una, actualmente no se consideran muy cercanas.

De Bellakath a Illenium: así cerró EDC 2023 tras tres días de música Por tres días el Autódromo Hermanos Rodríguez albergó nuevamente el Electric Daisy Carnival, al que asistieron alrededor de 300 mil personas VER NOTA

“Realmente en Enamorándonos nos veíamos a diario, pero como que ahora se distanció, está haciendo sus proyectos, le está yendo súper bien en la música, no somos amigas, pero sí nos saludamos, hablamos buena onda, casual”, destacó.

Aunque para ese momento, parecía que no existía mayor tema entre las dos figuras de la farándula mexicana, Bebeshita no dudó en rematar su opinión.

Sebastián Yatra se burló de Gatita de Bellakath El colombiano hizo un chiste acerca del más grande éxito de la influencer, pero reconoció que es una canción muy famosa VER NOTA

“No me cae mal”, comentó de forma irónica y, rápidamente, tras hacer algunos gestos que indicarían todo lo contrario a una buena relación, sentenció con una carcajada: “No es cierto”.

(Instagram/@labellakath)

Cabe recordar que durante Enamoràndonos, Bellakath y Bebeshita protagonizaron varios encontrnazos en vivo.

Uno de los momentos más polémicos fue una ocasión en que la intérprete de Gatita se peleó con Serrat, porque esta última le dio dinero para que pudiera irse a comprar unos tacos.

Bellakath se molestó y, tras pagar sus propios tacos y devolver el dinero que le dio su compañera, Bebeshita intervino rápidamente.

“La verdad es que yo no sé que mientes, esos son tacos de la esquina de 2x5, también no manches, era de horchata. Era mi taquerìa, yo te llevo a mi taquería si quieres”, dijo, después de que Bellakath asegurara tener gustos caros.

La cantante se ha posicionado como una de las mexicanas más reproducidas a nivel mundial (Foto: Instagram/@labellakath)

Bebeshita incursionará en la música para niños

Tras dejar un poco de lado a Bellakath, Bebeshita aprovechó para confesar que ella también se inmiscuirá en el mundo musical. Sin embargo, no está buscando adentarse en el género urbano, sino en algo totalmente diferente.

“Estoy haciendo música, me voy a lanzar otra canción, lo voy a hacer con niños. Me voy a volver Tatiana, un poco sexy, no tan sexy, pero un poco sexy. Voy a trabajar con niños, tengo mi boyband, bueno, no es boyband, pero es mi grupo musical con niños, entonces a ver qué sale”, contó para Infobae México.

Aristeo Cázares rechazó a la bebeshita (Foto: captura de pantalla/Youtube Daniela Alexis)

*Información en desarrollo