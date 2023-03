Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 1 marzo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días. Ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner.

Muy bien, hoy, como todos los miércoles, vamos a la sección de ‘Quién es quién en las mentiras’.

Y luego, para información general, porque esto no se difunde en los medios convencionales, en la información de los periódicos, de las estaciones de radio, en la televisión, pero sí aquí y sobre todo abajo, casa por casa, porque se trabaja para transformar a México desde abajo y con la gente, sin embargo, la conferencia mañanera la ven muchos, entonces es importante que se informe sobre los programas sociales, los Programas de Bienestar que se están llevando a cabo para que la gente tenga información sobre estos programas.

Entonces, vamos primero con Elizabeth, para ‘Quién es quién en las mentiras’ y luego nos vamos con Programas de Bienestar; no son todos, pero es una síntesis, un resumen. Y vamos a buscar que sean breves las exposiciones; además, breve y bueno, doblemente bueno, para que nos quede tiempo de que podamos tener este diálogo circular con ustedes, contestar preguntas.

Entonces, vamos con Elizabeth.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Hoy es 1º de marzo, estamos iniciando el año. Esta es la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

Y vamos a iniciar con la primera, que dice de cómo Reforma inventa sus ocho columnas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El periódico Reforma publicó en su primera plana, a ocho columnas: ‘Sabotea la democracia AMLO-Congreso de Estados Unidos’.

Este título indica que el congreso de Estados Unidos afirmó que el presidente de México sabotea la democracia, pero ese titular es una falsedad, en realidad se trata de dos congresistas de 535 legisladores federales de Estados Unidos: uno de ellos es Bob Menéndez, senador demócrata de origen cubano, enemigo sabido de gobiernos de izquierda en América Latina; y el representante republicano Michael McCaul, un antimexicano declarado y partidario del muro fronterizo. No es verdad obviamente que el Congreso de Estados Unidos se haya pronunciado sobre la reforma electoral en México.

Vamos con la segunda. Inventan vuelos comerciales del AIFA al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México supuestamente para recoger pasajeros. Los días 16 y 17 de febrero se compartió a través de redes sociales la imagen de un vuelo que partió del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la instantánea iba acompañada con textos que aseguraban que ese vuelo era para recoger pasajeros, lo cual es falso y parte, ya sabemos, de la campaña que intentan hacer de desprestigio en contra del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.

La imagen compartida en redes sociales corresponde a la trayectoria de un vuelo no comercial de la aerolínea Mancartes —Magnicharters, perdón— que despegó del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir mantenimiento.

El capitán Jorge Badía, vocero de la aerolínea, declaró a AFP que los vuelos de esa aerolínea entre el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no son vuelos comerciales, sino traslados de aeronaves realizados por logística de la empresa, pero pues ya sabemos cómo se las gastan, ya no saben qué inventar y todo es sobre las obras que emprende el presidente de la República.

Vamos con la tercera, el caso de Tesla y las noticias falsas. En los últimos días se ha especulado mucho sobre las inversiones de Tesla en México. Los medios generaron expectativas, pero el colmo de la falta de ética periodística surgió el 27 de febrero cuando el columnista Darío Celis esparció una mentira después de la reunión virtual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el empresario Elon Musk, CEO de Tesla, asegurando que el empresario estadounidense habría retirado la inversión de México por un desacuerdo con el mandatario federal y que se llevaría la armadora a Austin, Texas. Darío Celis incendió las redes con su mentira.

El director del periódico Excélsior, por su parte, Pascal Beltrán del Río, comentó a la publicación que hizo Darío Celis con un: ‘Ya vimos esa película, se llama NAIM Texcoco’.

También, fiel a su estilo, Chumel Torres dio por cierto el anuncio, qué raro, ¿verdad? y él escribió: ’10 millones de dólares que iban a entrar de inversión extranjera. La necedad y la ineptitud cuestan. Qué pesadilla votaron, Dios, de bondad’ Qué pesadilla la oposición, diría yo.

Marlene Stahl, conductora de noticias en Imagen Televisión, repitió el discurso desgastado este que traen desde 2006 que el presidente es un peligro para México.

A ellos les siguieron, por supuesto, Marietto Ponce, así como el diputado Gabriel Quadri y el expresidente Felipe Calderón.

Pero todo esto resultó falso y, aunque el mismo día se desmintió la falsa noticia y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer también anunciara que la empresa Tesla se instalaría en territorio nacional, los mensajes con esta mentira hasta el cierre de esta sección continúan, son periodistas y opositores que no se ruborizan ni ante el ridículo que hacen.

Y, bueno, vamos a presentarles, además de esta información, una contribución de Infodemia con más mentiras sobre el anuncio de la instalación de Tesla en México. Vamos a verla.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: El 27 de febrero el comentarista Darío Celis, el mismo que en enero de 2023 aseguró falsamente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padecía cáncer terminal, publicó en su cuenta de Twitter que Elon Musk no aceptó que le condicionen ubicaciones de su planta de autos eléctricos en México y se llevaría su inversión a Austin, Texas.

La publicación de Darío Celis se convirtió en la fuente de una noticia falsa que fue replicada por otros comentaristas, políticos, influencers y usuarios de Twitter, como Felipe Calderón, quien al compartir la mentira culpó al presidente López Obrador de ser la causa de la pérdida de miles de empleos.

Chumel Torres dio como cierta la noticia falsa esparcida por Celis y aseguró que ‘la necedad y la ineptitud cuestan’, culpando al presidente López Obrador de la pérdida de la inversión de Tesla.

Otros políticos que repitieron la mentira de Celis fueron Gabriel Quadri y Lilly Téllez. El diputado federal del Partido Acción Nacional repitió la noticia falsa y aseguró que el presidente López Obrador ‘logró joder a México’. Por su parte, la senadora Téllez lanzó comentarios clasistas al asegurar que antes de recibir inversión extranjera, el sureste de México debe ponerse a trabajar.

Esta noticia falsa generó un sentimiento de rechazo entre los usuarios de Twitter, quienes se sumaron a las acusaciones en contra del presidente López Obrador y señalaron que fue un capricho o berrinche el ahuyentar la inversión de Tesla.

Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Agradecemos a Infodemia su participación para esta sección. Y pues aquí se los dejamos como reflexión y la falta de ética periodística y de comunicar, la responsabilidad que tiene cada persona con cuántos seguidores tiene en las redes sociales y lo que pública a sus audiencias.

Vamos con la última. De las secuelas de la marcha del ‘INE no se toca’, mentiras, acarreados y desinformación sobre el plan B de la reforma electoral.

Primero, queremos hacer una aclaración y… Bueno, sí, un desmentido al consejero del Instituto Nacional Electoral Ciro Murayama. Él cuestionó que aquí en esta conferencia mañanera se haya mencionado que entre los convocantes al acto estaban integrantes del Servicio Profesional Electoral. Sólo diremos que los propios organizadores fueron los que mencionaron que uno de ellos sería orador, aunque el consejero Murayama declaró como falsa esa información desmintiendo a Jenaro Villamil.

Aquí vemos este tuit en el que niega que integrantes del INE hayan sido organizadores ni oradores. Nosotros tenemos otros datos, lo que dijo Ciro Murayama es falso. Les vamos a mostrar a un consejero del INE que estuvo en el Zócalo y varios integrantes más del Servicio Profesional Electoral que participaron en la manifestación del 26 de febrero.

Ellos mismos compartieron en sus redes sociales que habían acudido, como José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE, en la marcha. Además, otros integrantes del Servicio Profesional de Carrera que participaron fueron Luis Fernando Benítez Mejía. Aquí vamos a ver en la pantalla que ellos mismos, repito, publicaron en sus cuentas de Twitter su asistencia a la marcha del 26 de febrero, pese a lo que dijo Ciro Murayama.

Luis Fernando Benítez Mejía es vocal ejecutivo de Junta Distrital número 23 de México, Lerma de Villada; Elizabeth Hernández Loyola, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Morelos; Alán Giovanny Badillo Carmona es encargado de la Vocalía Organización de Electoral de la Junta Distrital de la Ciudad de México; Karen Anel Botello Verzañez, ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital número 27 de México, Metepec; Marcelo Javier Almeida Villa, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital número 2 de la Baja California Sur, San José del Cabo; Jannet Piteros Méndez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Sonora; también Aarón David Fernández García, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva número 5 de Tamaulipas, Ciudad Victoria; Laura Aracely Lozada Nájera, consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

Pero además vamos a mostrar a los convocantes de la marcha.

Hasta aquí este desmentido a Ciro Murayama y a todos los que sí participaron en esta marcha.

¿Quién convocó?

Pues el expresidente Felipe Calderón, el empresario Claudio X. González, los partidos PAN, PRI, PRD y eso que era una manifestación ciudadana, o eso dicen.

El exrector de la UNAM, José Narro incluso se atrevió a decir: ‘Hoy la lucha es por el INE, pero mañana podría ser por la autonomía de las universidades públicas’. La paranoia y la sinrazón.

También la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, que clamó: ‘Mi voto no se toca’, como si se olvidara de su papel para manipular el voto en 2006; así como su mano derecha, Luis Carlos Ugalde, quien al frente del INE —bueno ahora es INE, antes IFE— convalidó el fraude.

También vamos a mostrar aquí en la pantalla algunos más de los asistentes a la marcha: el empresario Juan Francisco Torres, Guadalupe Acosta Naranja —Naranjo, perdón— Emilio Álvarez Icaza; Ana Lucía Medina, que es presidenta de la sociedad civil MX, una de las asociaciones que agrupa Unidos, de Claudio X. González; Marko Cortés, líder nacional del PAN; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; Alejandro Moreno, líder nacional del PRI; Fernando Belaunzarán, Mario Di Costanzo, Leo Zuckermann; un par, ahí cachamos a un par de alcaldes de la Ciudad de México, el de Benito Juárez, Santiago Taboada y Sandra Cuevas, de la Cuauhtémoc; Claudia Ruiz Massieu, Enrique Krauze, el expresidente Vicente Fox, Javier Lozano; Jesús Zambrano, quien es dirigente del PRD; Héctor Aguilar Camín, Josefina Vázquez Mota, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez, Francisco Martín Moreno, entre otros.

Esta es la clase política disfrazada de sociedad civil, aunque contrastan opiniones de otros asistentes que no se veían verdaderamente muy informados sobre la reforma electoral. Vamos a ver este video.

(INICIA VIDEO)

PREGUNTA: ¿Crees que el INE va a desaparecer con el plan B de Andrés Manuel López Obrador?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Pues no desaparecer, pero sí puede ser que pierda el control y lo tome el poder y no queremos estar en un país en donde exista nuevamente la monarquía y sea, ahora sí que las decisiones por una sola persona.

PREGUNTA: ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Del PAN.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Estamos con Lilly Téllez y vamos a seguir aquí en las convocatorias que hagan, esta y las veces que se sean necesario, pues vamos a estar aquí.

PREGUNTA: ¿Ustedes ya revisaron la ley, ya saben cuál es la reforma que se va a aplicar?

INTERVENCIÓN MUJER: Pues oímos aquí y allá, no mucho, porque no platican mucho, pero alcanzamos a oír, sí y está muy, muy mal, porque nosotros somos católicos apostólicos romanos y eso no nos conviene, esas leyes son totalmente opuestas a nuestras costumbres, a nuestra religión, a nuestra identidad como personas, como seres humanos, a nuestra libertad, ataja totalmente nuestra libertad.

PREGUNTA: ¿De qué hay que defenderlos?

INTERVENCIÓN HOMBRE: De los malos.

PREGUNTA: ¿Y qué están haciendo los malos?

INTERVENCIÓN: Robar.

PREGUNTA: ¿Y quiénes son los malos?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Ahí no se bien. ¿Tú?

PREGUNTA: ¿Cómo ves el plan B de Reforma?, ¿viniste a protestar en contra de él?

INTERVENCIÓN HOMBRE: No me gusta.

PREGUNTA: ¿Por?

INTERVENCIÓN HOMBRE: No es conveniente.

PREGUNTA: ¿Por?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Pues el INE tiene que ser INE, el INE lo puso a él.

PREGUNTA: ¿Y tú como ves que el pan B hiciera que el INE dejara de ser el INE?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Pues ahí no se ve bien, no lo he analizado tan profundamente.

INTERVENCIÓN MUJER: ¿Qué me molesta? Igualmente me molesta, o sea, no, no está pensando en el pueblo, o sea, en la gente, está pensando en sí mismo nada más, sin realmente pensar en lo que son las necesidades de todos. Hoy lo queremos es seguridad y él quiere cegar a la gente y eso no lo debemos de permitir.

INTERVENCIÓN MUJER: No se va volver a postular. Estás derrotado, AMLO; estás derrotado, AMLO. Y que ni crea que va a durar, no, no se va a postular, que soporte, que soporte.

INTERVENCIÓN MUJER: Gerardo Luna es un delincuente, así. ¿Y quién lo está defendiendo? AMLO.

PREGUNTA: Oiga, ¿y Felipe Calderón cree que tenga un grado de culpa por lo de Genaro García Luna?

INTERVENCIÓN MUJER: No, él fue engañado, Felipe Calderón.

PREGUNTA: ¿Lo engañaron a Felipe Calderón?

INTERVENCIÓN MUJER: Lo engañaron.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Hasta aquí algunos aspectos de la marcha.

Sí quisiera detenerme para agradecer a todos los que contribuyeron para este video. Lo sacamos de las redes sociales, algunos reporteros que fueron a cubrir la marcha, televisoras y medios independientes.

Pero vamos a otra cosa, esto fue los aspectos de la marcha, pero la prensa escrita, ¿qué pasó con la prensa internacional? Ellos recogieron nota sobre la manifestación, desde el New York Times hasta The Guardian y El País, pero sólo Wall Street Journal le dio la principal con todo y fotografía.,

Por ejemplo, New York Times, publicó que en México la institución encargada de las elecciones, o sea, el INE, cojea por la reforma enviada por el presidente; lo mismo que el diario británico Financial Times, que publica que ‘la democracia en México está en peligro’.

La información de periódicos internacionales ha sido retomada por algunos periódicos locales, como Político Mx y El Financiero, tanto en sus páginas escritas como en sus portales de internet.

Durante y después de la movilización la oposición y algunos periodistas hicieron un striptís político, desnudando su verdadera esencia: la hipocresía y la simulación. Con tuits engañosos o plagados de mentiras, otros no en apoyo a lo que dicen ellos que es democracia, sino en apoyo a los partidos políticos y a la oposición. Luis Cárdenas, Ricardo Rocha, Lorenzo Córdova, Maca Carriedo, Chumel Torres, Emilio Álvarez Icaza.

Escuchen esto, la diputada federal del PAN, Ana Teresa Aranda, hasta acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de declarar contingencia ambiental para boicotear la marcha. ¡Oiga nomás! Humor involuntario, falso y absurdo.

Además, la cobertura de los medios a la marcha fue extensa en periódicos digitales, prensa escrita, pero también en la televisión y en la radio. Estas estuvieron a la orden del día, vamos a ver cómo editorializaron algunos la marcha del INE.

(INICIA VIDEO)

JOSÉ CÁRDENAS: … a los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia para que cumplan la obligación de defender la Constitución y la democracia del atropello contenido en el plan B de la reforma electoral, la esencia de la protesta.

Pese a insultos y amenazas del Poder Ejecutivo, del populismo delirante, megalómano y depredador, el Poder Judicial está obligado a dar la madre de todas las batallas legales para evitar el robo de nuestro voto y evitar que el autócrata de Palacio imponga su soberana voluntad.

CARLOS LORET DE MOLA: Cientos de miles de personas salieron a defender algo muy sencillo: que se respete el voto, que el gobierno no controle las elecciones, ni le arrebate a México a democracia.

BEATRÍZ PAGÉS LLERGO: ‘El INE no se toca’, nuestro voto no se roba.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA: Fueron decenas de miles. El presidente dijo que más de 100 mil, o sea, que tienen que haber sido muchísimas más, que se movilizaron en defensa del INE y contra su reforma electoral. López Obrador obviamente descalificó la movilización y a sus asistentes. Dijo que fue organizada por el bloque conservador con el fin de seguir robando. Que le hubiera preguntado, le hubiera preguntado a la gente ayer si hubiera asomado de la valla.

ANDREA MERAZ: Sí se escuchó también el huélum, sí, sí fue porra pareja para ambos, eso sí creo que más intensidad para la máxima casa de estudios porque sí es la universidad que en estos momentos también, dicen, corre peligro su autonomía.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Esta última declaración, queremos hacer énfasis, por la declaración que también dio José Narro, revolviendo todo, diciendo que se ponía en riesgo la autonomía de la UNAM. No sabemos a qué se refiere, pero también es una mentira.

Por último, les compartimos, a manera de conclusión sobre la marcha del INE, la voz de un ciudadano que miraba la marcha desde lejos, a distancia, con mucho respeto y esta declaración fue recogida por la revista Polemón, esta es la verdadera sabiduría popular. Vamos a ver.

(INICIA VIDEO)

PREGUNTA: Vamos a tratar de platicar con alguien que está observando la marcha para que nos diga qué piensa sobre eso. Disculpe, ¿le hacemos una pequeña entrevista?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Sí, cómo no.

PREGUNTA: ¿Qué piensa de la gente se manifiesta hoy? ¿Usted se manifiesta hoy también?

INTERVENCIÓN HOMBRE: No, yo vengo de paso, pero es muy importante, es parte de la democracia, nos encontramos con un México politizado, que todos participan en cuestiones políticas de interés nacional, pero están en todo su derecho, es interesante para que haya un equilibrio.

PREGUNTA: ¿Usted está a favor o en contra?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Mire, por lo que yo ha sabido no es tanto que… Es una reforma al INE, más no se quiere secuestrar a un INE para un interés político, es lo yo percibo, porque sí debe de haber reformas en todas las instituciones.

Pero es interesante que salga a manifestarse toda la gente, es interesante, son cambios políticos que se están dando un cambio de régimen muy interesante.

PREGUNTA: ¿Cree que antes la gente, como ellos, se manifestaban o cree que apoyaban al anterior régimen?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Mire, anteriormente los medios fácticos, informativos, pues siempre nos decían lo que ellos querían decirnos, pero hoy gracias a las redes sociales hay un pueblo que despierta, que participa y es muy interesante para el bien común, social de México, es mucho muy interesante, porque yo lo percibo.

Yo no soy de aquí, de la ciudad urbana, de la Ciudad de México, soy mexicano, 100 por ciento, toda mi descendencia, pero en los pueblos, en las comunidades, en los dos mil 458 municipios hay mucha participación en las cuestiones políticas y eso ayuda mucho al desarrollo de un país, porque no es posible que estemos tan cerquita de la potencia más grande del mundo y haya una desigualdad abismal, se puede decir.

Pero vamos avanzando, es un proceso a largo plazo, porque para el bien común social y para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos.

Es interesante y qué bueno, me da gusto que la gente que nunca salía a marchar hoy marche, es algo muy satisfactorio.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Viva el pueblo informado.

Es cuanto, señor presidente.

ARIADNA MONTIEL REYES, SECRETARIA DE BIENESTAR: Buenos días. Vamos a dar informe del avance de las pensiones de Bienestar.

Respecto a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, 11.2 millones de adultos mayores recibirán para el bimestre marzo-abril su pensión por cuatro mil 800 pesos. La inversión social en este bimestre será de 61 mil 786 millones de pesos.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, ya llegamos a un millón 284 mil personas con discapacidad que reciben esta pensión, un millón del programa que beneficia de manera universal a las niñas y a los niños y casi 300 mil nuevos derechohabientes de los convenios con los 14 estados de la república para tener esta pensión de carácter universal. La inversión social es de cuatro mil 146 millones de pesos para este bimestre de marzo-abril.

En el caso del programa de madres trabajadoras, estamos beneficiando a 247 mil niñas y niños que se les otorga un apoyo para su cuidado. La inversión social para este bimestre es de 445 millones de pesos.

Como ya comentamos, se va a iniciar el pago del bimestre marzo-abril de las pensiones de Bienestar. Este es el calendario, iniciamos el día de mañana con la dispersión como lo hicimos en el primer bimestre de enero a febrero, lo distribuimos por letra para dar una mejor atención en las sucursales. Como ustedes ven, cada vez tenemos más derechohabientes y por eso hemos tomado esta determinación, se realizará a lo largo de dos semanas este depósito bajo el calendario que aquí se presenta.

Y respecto a las comunidades que aún cobran en efectivo, el operativo de pago se va a realizar entre 2 de marzo y hasta el día 29 de este mes. Les pedimos a quienes cobran bajo este mecanismo de pago estar atentos a las convocatorias.

Es cuanto, gracias.

ROCÍO MEJÍA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR: Buenos días, señor presidente.

Como ustedes saben, el programa Tandas para el Bienestar busca apoyar a miles de personas que viven de sus negocios y requieren un monto pequeño para invertir, fortalece la economía popular, los ingresos familiares y empodera a las mujeres empresarias.

Como se ve en la lámina, de 2019 a estos días de febrero 2023 se han colocado un millón 264 mil 822 tandas, que equivalen a una inversión de ocho mil 134 millones de pesos. Cabe destacar que una tercera parte de esta inversión proviene de la propia recuperación y la meta para el primer semestre de este año es rebasar los 70 mil créditos por un monto de mil millones de pesos.

Y si pueden observar en la lámina, en la parte de abajo, deben continuar realizando sus reembolsos todas las personas que tienen tanda en cualquiera de las mil 700 sucursales de antes Telecomm, ahora Financiera para el Bienestar y ahí mismo solicitar sus siguientes créditos.

Y también queremos aprovechar para que todas las personas que recibieron créditos a la palabra por montos de 25 mil deberán también escribir al correo que está ahí debajo, serviciosfinancieros@finabien.gob.mx para que les den la orientación de cómo realizar sus pagos.

Muchas gracias.

ABRAHAM VÁZQUEZ PICENO, COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA BECAS PARA EL BIENESTAR ‘BENITO JUÁREZ GARCÍA’. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP): Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ‘Benito Juárez’ tiene a su cargo tres programas prioritarios para el Gobierno de México que tienen como fin otorgar becas educativas a estudiantes desde el nivel preescolar hasta el nivel licenciatura, priorizando aquellos que se encuentran estudiando en escuelas ubicadas en localidades indígenas de muy alta y alta marginación.

Sólo el año pasado durante todo el año 2022 en nuestro programa de educación básica atendimos a poco más de cuatro millones de familias que cuentan con niños que tienen estudios de preescolar, primaria o secundaria.

En este mismo año 2022, en el caso de la educación media superior, atendimos a poco más de 5.8 millones de jóvenes del nivel preparatoria.

En el caso de licenciatura atendimos a poco más de 546 mil jóvenes con una inversión superior a los 75 mil millones de pesos.

Este año el monto de la beca se incrementó, en el caso de educación básica el monto de la beca es de 875 pesos mensuales hasta por 10 meses al año. Para esta primera dispersión que corresponde al primer bimestre del año, ya se hizo a 3.5 millones de familias que tienen niñas y niños de educación básica.

También, en el caso de media superior, el monto de la beca se incrementó a 875 pesos mensuales y ya comenzó en febrero la dispersión para jóvenes de preparatoria, llegando a poco más de 4.1 millones de jóvenes.

Por último, en el caso de licenciatura el monto se incrementó a dos mil 575 pesos mensuales, también por hasta 10 meses al año y ha comenzado la dispersión en febrero para 409 mil jóvenes que estudian la licenciatura.

Sería todo, muchas gracias.

MARATH BARUCH BOLAÑOS LÓPEZ, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS): Respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, bajo responsabilidad de esta subsecretaría, mencionar que el programa busca la incorporación de jóvenes que están entre 18 y 29 años y no estudian y no trabajan en actividades productivas y empleo.

Y actualmente los Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo mensual de seis mil 310 pesos, además de su Seguro Social, médico del IMSS, que cubre enfermedad, maternidad y riesgos en el trabajo.

A nivel nacional, actualmente se ha tenido un histórico de beneficiarios de cerca de 2.6 millones de jóvenes, lo cual ha significado una inversión sin precedentes en la juventud en la historia del país de cerca de 91 mil millones de pesos.

Reiterar que en el año 2023 se dará prioridad a las y los jóvenes que habiten en municipios de alto índice de rezago social, con alta incidencia delictiva y a integrantes de grupos históricamente discriminados.

Decir que para el año 2023, igualmente, el presupuesto aprobado para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es de 23 mil millones de pesos, lo cual significará un apoyo directo a los jóvenes de cerca de… Bueno, serán cerca de 480 mil jóvenes a nivel nacional.

En lo que va del año ya es un ejercicio presupuestal de cerca de dos mil 438 millones de pesos y ya iniciaron capacitación 148 mil jóvenes.

Es cuanto.

PAMELA LÓPEZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP): Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente.

En lo que respecta a La Escuela es Nuestra, cerramos 2022 con un registro de 44 mil 300 escuelas atendidas, de las cuales el 74 por ciento de ellas ya han dispuesto de sus recursos en las sucursales del Banco del Bienestar y se encuentran en proceso de ejecución de sus recursos en la ampliación, rehabilitación de sus instalaciones, horario extendido y servicio de alimentación.

Para 2023 nuestro presupuesto incrementó en más de 100 por ciento, es decir, el doble respecto del año pasado, lo cual se destinará en beneficio de aproximadamente 100 mil escuelas en condiciones de alta vulnerabilidad. De esta manera, estemos llegando a una cobertura nacional de más de mil 400 municipios al 100 por ciento y de 77 por ciento de escuelas públicas de educación básica que habrán recibido en una o más ocasiones el presupuesto que por derecho les corresponde.

Como se muestra en la gráfica, entidades como Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Guerrero, Tlaxcala y Campeche alcanzarán una cobertura de más del 90 por ciento respecto del total de las escuelas de sus entidades y en otros casos como Veracruz, Tabasco, Puebla, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua, alcanzarán más del 70 por ciento de cobertura, el resto de las entidades van del 35 por ciento al 69 por ciento de cobertura respecto del total de sus escuelas.

Es cuanto. Muchísimas gracias.

HUGO RAÚL PAULÍN HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y DESARROLLO RURAL. SECRETARÍA DE BIENESTAR: Buenos días. Con su permiso, señor presidente.

En relación a la estrategia de desarrollo rural, el programa Sembrando Vida, actualmente están participando 449 mil 998 campesinas y campesinos, que son empleos permanentes. La inversión anual para este año asciende a 37 mil millones de pesos con una cobertura en 21 estados.

De este porcentaje, de este número de campesinas y campesinos, el 32 por ciento son mujeres y el 44 por ciento pertenecen a la población indígena.

El programa en su quinto año de trabajo tiene ya producidos mil 411 millones de árboles. Este número de árboles, el 53 por ciento son forestales, 23 agroindustriales, 22 frutales y tres por ciento de especies.

La cobertura del programa está en un millón 104 mil hectáreas y en la estrategia de producción agroecológica, se han producido un millón de toneladas de fertilizantes orgánicos y 24 millones de litros de biofertilizantes. Esta estrategia para atender la instrucción presidencial de suspender el uso del glifosato y en general el uso de agroquímicos.

Es cuanto. Muchas gracias.

VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, SUBSECRETARIO DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER): Con su permiso, señor presidente. Buenos días, a todos, a todas.

Informo a ustedes de dos programas prioritarios para el rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria en este 2023:

El primero de esos dos programas prioritarios, Producción para el Bienestar, antes Procampo, ejercerá este año 15 mil 506 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.7 por ciento respecto al presupuesto del año anterior.

Este programa proporcionará apoyos económicos directos, sin intermediarios, para apoyar las actividades productivas de dos millones de pequeños y medianos productores, de los cuales un millón 600 mil son pequeños y medianos productores de granos básicos, 230 mil productores de café, 14 mil 500 productores de cacao, 106 mil 300 productores de caña de azúcar y 24 mil 800 productores de miel de todo el país y mayoritaria en la península de Yucatán.

En este año se llevará a cabo la entrega de tarjetas de Banco del Bienestar a los dos millones de productores de Producción para el Bienestar en una primera etapa concluida en este mes pasado de febrero y una segunda etapa en el mes de mayo. Y en marzo y junio de este año entregará a los productores su apoyo económico para impulsar sus actividades productivas con toda oportunidad.

Por lo que respecta al programa Fertilizantes para el Bienestar, este año tendrá un presupuesto de 16 mil 864 millones de pesos, lo que representa un incremento de 220 por ciento respecto al presupuesto autorizado el año pasado. Este programa, con este presupuesto, apoyará con fertilizantes gratuitos a dos millones de pequeños productores de las 32 entidades federativas.

Este fertilizante se entregará antes del mes de mayo próximo, antes de las siembras, ya inició entre enero y febrero su entrega y de esta manera podremos impulsar la producción para la autosuficiencia alimentaria, disminuir la dependencia y mejorar el bienestar de las familias campesinas.

Muchas gracias.

OCTAVIO ALBERTO ALMADA PALAFOX, TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA (CONAPESCA): Buenos días. Con permiso, presidente.

En el programa Bienpesca este año va una inversión de más de mil 400 millones de pesos y les va a llegar a más de 193 mil beneficiarios, de los cuales 48 mil son mujeres, 144 mil son hombres y de ese mismo universo de beneficiarios son más de 54 mil que habitan comunidades indígenas.

Y la cobertura nacional del programa Bienpesca llega a más de 700 municipios, hay un incremento del cuatro por ciento comparado con el 2022 y este año les van a llegar siete mil 500 pesos a acuicultores y pescadores del país.

Es cuanto.

EDNA ELENA VEGA RANGEL, SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AGRARIO. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU): Con su permiso, presidente, buenos días.

Respecto al Programa Nacional de Vivienda, a los programas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda, ya habíamos expuesto anteriormente, se han dado 314 mil 605 apoyos de 2019 a 2022. Ahí en la gráfica ven la distribución de las distintas vertientes del programa.

Para este año se darán 67 mil 54 apoyos, que significan cuatro mil 696 millones de pesos distribuidos en tres vertientes:

Por una Mejor Vivienda, 56 mil 655 apoyo, 35 mil pesos para mejoramiento y 90 mil pesos para ampliación.

Dos mil 382 apoyos para el Programa Nacional de Reconstrucción, que con esto este año se cierra el programa.

Y de Vivienda Social, ocho mil 17 apoyos, dos mil 111 millones de pesos, básicamente para atender situaciones de riesgo.

Y programas prioritarios del Gobierno de México en 26 entidades del país, 183 millones de pesos.

Con esto estaremos atendiendo de 2019 a 2023 a más de un millón y medio de personas.

Gracias.

CARLOS EMILIANO CALDERÓN MERCADO, COORDINADOR DE ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Buenos días, presidente; buenos días a todos.

El programa prioritario Internet para el Bienestar consta de dos servicios públicos de telecomunicaciones:

El primer servicio es lo que el presidente ha prometido y prometió, que es brindar internet gratuito en plazas públicas, centros escolares, unidades médicas, bibliotecas y en ciertos lugares donde la gente pueda recibir, si se acerca a ese lugar, internet completamente gratuito.

En este servicio público llevamos a la fecha 65 mil 152 sitios, que están colocados en 19 mil 529 localidades. Cabe mencionar que estas localidades son localidades sumamente remotas y de poblaciones pobres.

El promedio mensual de conexiones por sitio es alrededor de mil 600 conexiones, lo cual nos daría un promedio mensual de alrededor de 90 millones de servicios por mes que se está dando en este servicio público. La meta para este año son 100 mil sitios en total que cubrirán 27 mil 672 localidades.

Por otro lado, el programa contempla otro servicio de telecomunicaciones, que es telefonía celular. Esto se hizo por instrucciones del presidente, por la necesidad que existe en muchas localidades que no tienen telefonía celular.

Se está ahorita en un despliegue bastante agresivo, estamos desplegando tres mil 800 antenas. Ya hay siete mil 500 antenas que cubren al momento, incluyendo los otros proveedores de telefonía celular, el 91.9 por ciento de la población, que implican 110 mil localidades. La meta para este año será llegar al 94 por ciento de la población y la meta al final del año será tener 12 mil 601 antenas.

La virtud de este despliegue y de este otro servicio público que está implementando el Estado es llegar a las localidades donde no llegan las empresas privadas y dar planes y precios bajos de telefonía. Hay un paquete que empieza desde 30 pesos al mes, donde se puede recibir internet, llamadas, redes sociales y obviamente mensajes de texto.

Entonces, la conectividad sigue. Y esto es todo el programa Internet para el Bienestar.

VÍCTOR LAMOYI BOCANEGRA, DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DEL BIENESTAR: Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Para atender los pagos de las pensiones, los apoyos y las becas de los programas para el Bienestar, el Banco del Bienestar ha venido creciendo su red de sucursales, tenemos un plan de expansión de dos mil 744 sucursales, de las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su Cuerpo de Ingenieros ya ha construido dos mil 118 sucursales. De este total de sucursales construidas, hemos puesto ya en operación en el último año mil 67 nuevas sucursales y al día de hoy contamos con una cobertura total de mil 502 sucursales distribuidas a lo largo y ancho del país.

En total, estamos ya con presencia en mil 207 localidades de 997 municipios de las 32 entidades federativas del país, esto para brindar el mejor servicio a los beneficiarios de los programas sociales.

Muchas gracias.

CARLOS TORRES ROSAS, COORDINADOR DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Con su permiso, presidente.

En suma, este año recibirán apoyos más de 25 millones de beneficiarios con una inversión histórica de 600 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 34 por ciento en comparación con el año pasado.

De los 35 millones de viviendas que hay en el país, el 71 por ciento recibe, por lo menos, un programa para el Bienestar, otros cinco millones también reciben una pequeña parte del presupuesto público ya que estamos contando a servidores públicos, como maestros, médicos y policías; y el restante, cinco millones, también se ven beneficiados porque si aumenta el poder adquisitivo de la gente, también se beneficia el comercio, el mercado interno y la industria.

Sería cuanto. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vámonos. La primera, adelante.

PREGUNTA: Buen día, presidente,

Carlos Domínguez, de Nación 14.

Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez le concedió un amparo que cancela, deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes.

Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme.

Antes, cuando estaba el ministro Zaldívar, Arturo Zaldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban, del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado.

Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que puedan hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.

Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa.

Entonces, esto del exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción.

INTERLOCUTOR: En este caso, la Fiscalía General anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que concedió este amparo. ¿Respaldaría usted esta decisión de la fiscalía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Es que, si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas, de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces; si no actúa el Poder Judicial, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad con la Constitución y las leyes.

INTERLOCUTOR: Okey, presidente.

Cambiando de tema, rápidamente, ¿qué está pasando con la publicación de la reforma electoral, el plan B de la reforma electoral? El día de ayer había confusión de por qué todavía no.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado le atribuyó esto a la falta de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, todavía no la firmaba y no se la enviaba.

¿Qué está ocurriendo, presidente? ¿Por qué todavía no la publican?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no sé, pero me informó el secretario de Gobernación que hoy por la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral.

Aquí aprovecho para hacer dos comentarios. Acuérdense que la comunicación son mensajes de ida y vuelta y esta conferencia de prensa es un diálogo circular:

Escuchaba yo a Pepe Cárdenas. Tenemos diferencias con él, porque siempre ha sido un periodista vendido o alquilado a los grupos, pero recuerdo una anécdota nada más para refrescarle la memoria, porque me llama, sí, dictador.

Me hizo una entrevista hace 35 años en Villahermosa en una estación, 1988, sí, tiene como 35 años. ¿Y qué creen que hizo? La grabó. Y como hablé de la democracia, no la transmitió, la enlató. Seguramente fue a negociar con mi entrevista, porque yo desde hace tiempo me he convertido en una fuente de ingresos para muchos mercenarios de los medios de comunicación, les pagan por atacarme, ya hasta deberían hacer un fondo ahí, reconociendo que les pagan por eso.

Y otra cosa que quiero mencionar, no sé si te llegó un mensaje, una entrevista de redes sociales que vi ayer, de una entrevista que le hacen a Claudio X. González.

Claudio X. González, para que no se olvide, el hijo de Claudio X. González, que siempre fue y sigue teniendo mucha influencia en la cúpula del sector empresarial, una especie de Fidel Velázquez, nada más que don Fidel, que en paz descanse, en el sector obrero y Claudio X. González papá en el sector empresarial. Ahora le hereda eso al hijo y él es uno de los dirigentes de todo este movimiento en contra de nosotros, es uno de los dirigentes del bloque conservador.

Pero, para que tengamos información y dimensionemos cómo piensan nuestros opositores, porque es hasta un timbre de orgullo para nosotros, en mi caso, enfrentar a esta gente con esa mentalidad retrógrada, autoritaria, facha, que también son lo que están financiando el movimiento y tienen el apoyo de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros, del Wall Street Jornual y el New York Times y el Washington Post y el Financial Times, pero fíjense cómo pensaba hace unos años, en el sexenio anterior, cuando los maestros se manifestaban en contra de la llamada reforma educativa, porque él fue uno de los principales opositores a la educación pública, los opositores al magisterio, lo que querían a privatización de la educación, este señor.

Pero alguien ayer sacó… Porque eso es lo extraordinario, ¿no? Como decía el señor, sabiamente, ‘las redes sociales’, benditas redes sociales y además ahí va quedando un registro, un archivo y ahí muy claramente va uno viendo cómo van mudando de posturas, porque, como hemos dicho varias veces, la verdadera doctrina de esta gente es la hipocresía.

Ahora viene y se manifiesta, ¿no? y encabeza la manifestación. Y hay absoluta libertad, como nunca, por eso les dije ayer a los del gobierno de Estados Unidos que había más democracia en México, con todo respeto, que en Estados Unidos y más libertades. Y ya no hablemos de más justicia, claro que en este país ahora hay más justicia que en Estados Unidos y muchas otras cosas que tenemos a favor.

Por eso la oposición de quienes quieren seguir manteniendo gobiernos autoritarios al servicio de las oligarquías en México y en el mundo, que usan la democracia nada más como pantalla, cuando en el fondo o detrás lo que predomina son gobiernos oligárquicos, gobiernos para las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo.

Bueno, vean. Ojalá y se vea bien, porque luego me reclaman que no vieron bien y que… Pero es lo que saca uno de las redes y es espontáneo. A ver.

(INICIA VIDEO)

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: ¿Cómo se resuelve esto? Aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí.

¿Dejando a más de 900 mil niños en Oaxaca sin clases? Hay que descontarles el día.

¿Faltan tres días? Pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón.

El Estado de derecho aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de derecho y en mi opinión esa es la fórmula que se tiene que seguir.

¿Se tienen que despedir a todos los maestros de Oaxaca?

No, con despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes, que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso los demás van a entender la señal, pero tienes que ser firme en la señal. Porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo y, por otro lado, despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es: la ley no cuenta.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pero pongan el texto, ese yo, el que vi tiene un texto de lo que está diciendo, porque no se aprecia bien. Lo que él está diciendo es que hay que reprimir a los que se manifiestan, incluso meterlos a la cárcel, algo parecido.

INTERVENCIÓN: ¿Descarta el…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, permíteme, permíteme, nada más vamos a ver si está el texto, porque el que vi sí tenía.

INTERLOCUTOR: Una última presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos, mientras.

INTERLOCUTOR: En lo que lo encuentran preguntarle, presidente, sobre los hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presidente, lamentables, un enfrentamiento, encontronazo, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo, pues constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad por el contexto que prevalece en la ciudad, se da este acontecimiento, cinco jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena.

Y en este contexto entra como siempre generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos, siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas, así se encuentre un arsenal junto a ellos.

Se llama Raymundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humano de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga qué sucedió en realidad, le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder.

Me gustaría, nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en 2019 donde Raymundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al ‘Huevo’ Treviño, líder máximo del cártel del Noreste en Nuevo Laredo por elementos de las Fuerzas Armadas.

Entonces, si me lo permite, ponerle la llamada que puede dejar claro bien, bien, a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos. Incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora.

Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López-Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que este desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los nuevolaredenses que realizan las Fuerzas Armadas.

Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abren espacios y políticos que defienden… Porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso el cartel del Noreste, presidente.

No sé si me da…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, sí. Nada más que… Adelante, te iba a decir si tú tienes protección.

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah.

(INICIA AUDIO)

VOZ HOMBRE: Qué onda, viejo. ¿Quién habla? ¿Quién habla?

VOZ HOMBRE: Raymundo Ramos.

VOZ HOMBRE: Se oye como raro.

VOZ HOMBRE: Por qué no me contesta, ¿qué está pasando?

VOZ HOMBRE: Pues es que está cortado mi teléfono.

VOZ HOMBRE: ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjese que ahorita fueron unos que de PGR.

VOZ HOMBRE: Sí, me acaban de hablar.

VOZ HOMBRE: Ah, ¿qué pedo con eso?

VOZ HOMBRE: Como hay una denuncia ahí en la PGR, quieren tomar una foto del lugar de los hechos, una inspección.

VOZ HOMBRE: Sí.

VOZ HOMBRE: Pero yo lo quiero hablar en privado con usted, mejor, primero y ya lo que usted diga.

VOZ HOMBRE: Pero dígame ¿qué onda?, ¿qué pasó?, ¿qué?

VOZ HOMBRE: No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PGR.

VOZ HOMBRE: Bueno, porque llegaron y pues aquí estaba, no me dicen nada ni nada. Pues haga de cuenta que llegaron y ahí adentro pues estaba un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a (inaudible) pues había hasta con fierros, pues igual (inaudible)

Me imagino que esos de PGR son de aquí mismo, son de los locales de aquí, afirma un licenciado que un tal Téllez.

VOZ HOMBRE: Téllez, sí.

VOZ HOMBRE: Téllez, bueno y (inaudible) Yo me asomé y, le digo, (inaudible) que ando buscando al señor Enrique Puentes. Le digo: No salga, no está, dígame. ‘Es que venimos de una inspección —dice— pues ahí nada más para tomar unas fotos, si me dejara tomar.

Le dije: No, oiga, pero…

(FINALIZA AUDIO)

INTERLOCUTOR: Bueno, la llamada es un poco más larga, más tarde la publicamos, presidente.

Se ponen de acuerdo. Es como un asesor, actúa en esta llamada como un asesor de ‘el Borrado’, detenido el año pasado junto al ‘Huevo’ Treviño, en Nuevo Laredo.

Preguntarle, aprovechando, ¿qué puede hacer su gobierno para evitar que más chartalanes como estos o este charlatán en especial siga lucrando con la bandera de derechos humanos cuando, la verdad, no defiende los derechos humanos de nadie, siempre actúa en favor de un cártel del crimen organizado?

Porque ya hasta la CNDH no se pudo quedar callada y tuvo que manifestarse que revisará qué está sucediendo en este caso, cuando en realidad se trata de un enfrentamiento entre unos jóvenes de un cártel con las Fuerzas Armadas, que simple y sencillamente estaban haciendo su trabajo y que gracias a Dios no perdieron la vida en esta ocasión, como lo han hecho en otras ocasiones, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y, a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados.

INTERLOCUTOR: En este caso el propio cártel en redes sociales publicó las condolencias a estos jóvenes, porque así lo hacen siempre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en dos cosas:

Primero, lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error, tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces, eso no.

Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el ‘mátalos en caliente’, aquí se respetan los derechos humanos de verdad.

Y todos estos falsarios, Álvarez Icaza y todos ellos, que se callaron y que incluso avalaron el narco-Estado, narco-Estado que imperó desde Fox a Calderón… Y continuó después, pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón. Y no estoy inventando nada, es lo que salió en el juicio de García Luna y lo que va a seguir saliendo.

Entonces, no somos iguales, no ocultar nada, siempre hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores corruptos, hipócritas, eso es lo que nos da autoridad moral; si no, no resistiéramos.

Si yo tuviese más dinero que Loret de Mola o que Claudio X. González, o que Narro o que Creel, que la mayoría de ellos, si yo me hubiese dedicado a robar como ellos, no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que se está llevando a cabo, no aguantaría yo, imagínense, periodicazos del Wall Street Journal, ¡ay, nanita!; del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, bueno, ni del Reforma o de El Financiero.

¿Por qué están enojados los de El Financiero?

Por los negocios que tenía el dueño de El Financiero en el sexenio pasado y en los otros, le daban contratos hasta para hacer cárceles. ¿Qué tiene que ver el dueño de un periódico con construir un penal? Pero además con créditos de la banca de desarrollo, que es dinero público. Pues los entiendo de que estén molestos.

INTERVENCIÓN: Cien millones de dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

INTERLOCUTOR: Cien millones de dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cien millones de dólares, sí. No, menos, menos, pero sí y además un crédito que no tiene para pagar y eso se los dio el gobierno anterior.

INTERVENCIÓN: Videgaray.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Videgaray, sí.

Porque todo lo que tiene, sus bienes, no le alcanzan para pagar, entonces esa es la molestia.

Y están también pensando que si nos debilitan pues van a poder regresar por sus fueros para que les condonen esos créditos, están pensando que va a regresar la mafia del poder.

¿Ustedes creen que la gente va a querer que sigan estos transas gobernando México? Están equivocados, la gente va a seguir apoyando la transformación, limpiando de corrupción al país, purificando la vida pública. Y está demostrado que es una minoría.

La mayoría de nuestro pueblo es trabajadora, gente de bien. Siempre he pensado que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, les vamos a volver a ganar.

INTERLOCUTOR Presidente ¿una recomendación a la CNDH para que no caigan en juego de este charlatán?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero hay que hacer la investigación, sí, hay que convencer, no imponer.

INTERVENCIÓN: ¿Hubo posible abuso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano porque ¿ustedes creen que a estos periodistas, mercenarios, les importa el dolor de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia? No, lo vimos cuando la pandemia, se frotaban las manos porque querían que muriera más gente para exhibirnos, para decir el gobierno es un fracaso. Son muy, muy perversos, de malas entrañas, malos de Malolandia.

Pero afortunadamente, lo que decía el señor, ya hay mucha politización en México, ya está dando frutos la revolución de las consciencias. En eso es en lo que más hemos avanzado en el país, en la creación de consciencia.

Dicen: ‘Polariza el presidente’. No, se politiza, se informa, se orienta, se concientiza, se predica con la verdad y entonces eso es veneno puro para el conservadurismo.

Si no existiera esta conferencia, imagínense; y si no existieran las redes sociales y si no existiera la revolución de las consciencias y si no existiera un pueblo inteligente, avispado, que es mucha pieza, como el pueblo de México.

Por eso yo defiendo a México y lo voy a seguir defendiendo cuando digo: hay más democracia ahora que en Estados Unidos; hay más libertad ahora que en Estados Unidos; hay más justicia social en México que en Estados Unidos; aquí hay menos discriminación racial que en Estados Unidos, aquí hay más fraternidad, con todo respeto, que en Estados Unidos; mucha más cultura que en Estados Unidos, con todo respeto.

Entonces, claro que hay una minoría, que son los que van allá al Wall Street Journal; o este caso de los legisladores estadounidenses, un legislador, como lo mencionó aquí Ana Elizabeth, Menéndez o…

INTERVENCIÓN: Bob Menéndez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bob Menéndez. Ese ha sacado raja del sufrimiento del pueblo cubano, ha lucrado con el dolor del pueblo cubano, porque es el que tiene la bandera en contra de Cuba y es el que ha estado promoviendo el bloque a Cuba.

¿Y lo hace por convicción?

Sí, porque es muy conservador, reaccionario, pero también porque lucra económica y políticamente. Ha ido escalando, llegó a ser senador, es senador y cuando quedaban 50-50 y él decidía, vendía caro su voto al mismo partido al que pertenece, conseguir su voto, ponía todas las condiciones.

Y el otro senador republicano, como aquí se dijo, antimexicano.

Entonces vamos hacia adelante.

A ver si ya está más claro el texto. A ver, a ver, a ver, porque es una joya.

(REPETICIÓN DE VIDEO)

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: ¿Cómo se resuelve esto? Aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí.

¿Dejando a más de 900 mil niños en Oaxaca sin clases? Hay que descontarles el día.

¿Faltan tres días? Pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón.

El Estado de derecho aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de derecho y en mi opinión esa es la fórmula que se tiene que seguir.

¿Se tienen que despedir a todos los maestros de Oaxaca?

No, con despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes, que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso los demás van a entender la señal, pero tienes que ser firme en la señal. Porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo y, por otro lado, despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es: la ley no cuenta.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está más o menos claro, ¿verdad? Es progresista este hombre, de izquierda se autodenominó. Pues eso lo aplicaron y metieron a la cárcel a dirigentes.

¿Saben que les fabricaron delitos a los dirigentes del magisterio de Oaxaca, al maestro Rubén?

INTERVENCIÓN: Rubén Núñez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Rubén Núñez, que ya falleció, de lavado de dinero lo acusaron. Un hombre honesto, humilde. Lo llevaron preso a una cárcel de alta seguridad allá en Nayarit. Y este señor, con el apoyo del Reforma en esa campaña.

Entonces, estos son nuestros adversarios ¿A poco no es un timbre de orgullo tenerlos enfrente?

No se puede si no hay autoridad moral, no se puede cambiar nada, no se puede transformar nada. Y el pueblo ya no quiere autoritarismo y no quiere antidemocracia y mucho menos hipocresías. Entonces, vamos a continuar.

A ver.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Buenos días a todos.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali y Frontera, de Tijuana.

Presidente, con la decisión que se tomó con la llegada de Tesla a Nuevo León, ¿esta decisión se podría replicar en otros estados donde hay sequía como Sonora y Baja California?

¿Cuándo y bajo qué condiciones podrían llegar plantas a estas entidades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, fue muy buena la conversación con el señor Elon Musk en dos ocasiones, fue muy receptivo, estaba muy interesado en la comunicación entre nosotros, escuchó mi planteamiento en general.

Y no sólo tratamos el tema de la planta automotriz de Nuevo León y la necesidad de que ellos ayuden ante la falta de agua, su compromiso de que van a ayudar; hablamos también de otras opciones: hablamos del desarrollo del istmo, hablamos de Hidalgo para una posible panta de baterías en Hidalgo, porque lo de Nuevo León se vincula mucho con una planta de baterías que tienen en Austin, en Texas, les queda muy cerca, porque la planta de baterías la tienen ahí, según me informaron.

Entonces, la planta automotriz se va a tener en Santa Catarina, en Monterrey, la zona conurbada de Monterrey, el estado de Nuevo León y de ahí les queda cerca Austin, Texas, incluso creo que el anuncio va a ser hoy en Austin, Texas.

Bueno, pero está interesado en invertir más en México. Hablé del Plan Sonora con él y quedamos, bueno, en resolver esto en Monterrey, luego va a enviar a sus técnicos para dar respuesta a los compromisos, a la petición que les hicimos para el caso de Nuevo León, relacionados con el agua, vienen sus técnicos; están pidiendo que yo les diga cuándo puedo recibirlos con ese propósito.

Y luego, porque lo invité, quiere venir él, también me mandó a decir que si cuándo estimo yo que podríamos hacer un recorrido por el país. Hoy voy a ver la agenda para ver cuándo viene.

Y sí estoy pensando, si él lo considera y si decide también venir… Bueno, nos mandó a decir que quiere venir, estoy pensando en que vaya a Sonora, que vea lo de la planta de energía solar, que se conozca todo lo que es el Plan Sonora y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio.

Le aclaré que lo del litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo. El litio es de los mexicanos, pero, bueno, si se compra la materia prima, si se pone en las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, pues se llega a un acuerdo.

Hablé también, le dije de que México es el segundo productor de cobre en el mundo y está en Sonora el cobre; y los vehículos, sean de gasolina o sean eléctricos, llevan un importante componente de cobre. Entonces, hay energía renovable en Sonora.

Todo esto porque es tu estado, ¿no?, o me estás preguntando por Sonora, allá también les contesto.

Y, también, Hidalgo, que tiene mucho potencial Hidalgo, primero por el aeropuerto, que ayer recibimos el primer avión de carga. Nada más para tener una idea, así que lo piensen nuestros adversarios, el aeropuerto de la ciudad tiene 600 hectáreas y el aeropuerto ´Felipe Ángeles’ tiene tres mil y ya están todas las instalaciones y bodegas, o sea, es un gran aeropuerto.

Entonces, llegó un avión de DHL ayer y ya van a estar llegando uno o dos diarios. Pero no solo es esta empresa, ya todas las empresas que se dedican a la carga aérea van a llegar allá.

Pero no solo es el aeropuerto, es que hacia allá hay posibilidades de crecimiento en el Valle de México, porque hacia a Hidalgo hay agua. De todo el Valle de México, donde se dispone de agua, es hacia Tula, Pachuca, se tiene un acuífero importante de agua y se tienen terrenos disponibles, entonces sí hay potencial ahí.

Y luego está el istmo, estamos hablando de unir el Pacífico con el Atlántico, es la comunicación más rápida a la costa este, a la costa oeste de Estados Unidos por Salina Cruz a Asia; dos puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos; ferrocarril, 10 parques industriales, agua hasta para inundaciones, energía eléctrica renovable, eólica, hidroeléctrica; gas, subsidios fiscales.

En algo que coincidimos, no sólo para el istmo, sino en todo México, sureste, bajío, centro, que hablamos de todo esto, el norte: la calidad de la fuerza de trabajo en México de los obreros, de los trabajadores, él llamó la ética del trabajador mexicano, la responsabilidad del trabajador mexicano, de los mejores del mundo. Entonces, esa es una ventaja comparativa importantísima.

Porque también hablamos que nosotros no podíamos igualar los subsidios que están ya ofreciendo en Estados Unidos para plantas de baterías y para carros eléctricos porque son de miles de millones de dólares. No sólo no pagan impuesto, sino que el gobierno les da por cada automóvil que fabrican un subsidio; entonces eso no, nosotros no lo podríamos hacer.

Pero de ahí salen las otras ventajas que no tienen ellos o que no es lo mismo: la fuerza de trabajo y otras cosas.

Entonces, él está muy consciente que no se puede equiparar la entrega de subsidio que se hace en Estados Unidos a lo que podríamos hacer nosotros, pero aun así está interesado.

Hablamos del Tren Maya, ellos tienen un sistema de construcción de túneles muy novedoso, un invento en donde en Las Vegas hicieron algo así, parecido. Nosotros necesitamos un túnel para unir el aeropuerto de Cancún con la estación del Tren Maya de Cancún y queremos pasar por debajo del actual aeropuerto para darle conectividad.

Ellos tienen un sistema de construcción de túneles rápido, como lo necesitamos nosotros, donde se utilizan vehículos eléctricos. Aquí ni siquiera eso, sería una banda porque por abajo, estaríamos hablando de un kilómetro y medio.

Una empresa mexicana también tiene maquinaria para túneles, ICA, es como se construyó el drenaje profundo, se siguen haciendo obras, así como estos túneles.

Entonces hablamos de eso. Si da tiempo, hasta podríamos ir al tren, porque sí también le interesó. El Tren Maya es la obra pública más importante que se está construyendo en el mundo, no hay en ninguna parte un tren de mil millas, mil 554 kilómetros.

Entonces, eso fue lo que hablamos y muy buena la conversación, en muy buenos términos y tienen interés en seguir invirtiendo.

Y no solo es esta empresa, ¿eh?, que esto también es importante que se conozca, ¿no?, México es de los tres países, si no el país el país más atractivo para la inversión extranjera, está creciendo la inversión extranjera como nunca en el país. Entonces estamos bien.

Mañana jueves les voy a presentar unos datos sobre cómo está la economía del país, para sentirnos seguros de nuestro futuro cómo va México saliendo adelante.

Por eso no al retroceso, porque un factor, dirían los tecnócratas, una variable importantísima en este desarrollo ha sido el no permitir la corrupción. Entonces si regresan los corruptos, el bandidaje oficial, vuelve el estancamiento económico, la falta de oportunidades, el empobrecimiento del pueblo, los privilegios para las minorías, entonces, eso ya no, tenemos que seguir adelante.

Tengo una llamada.

INTERLOCUTORA: Presidente, nada más preguntarle…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya, cuando me empiezan a… Miren, miren, cuántas tengo, vean. Tengo otra llamada. Mañana les digo, mañana me comprometo a decirles. Es que era a las 9:00.

INTERLOCUTORA: Para concluir, presidente, cuando usted hablaba con el inversionista sobre el Plan Sonora, ¿se interesó en algo en específico? ¿Se interesó en alguna planta ahí para Sonora o en alguna planta de baterías?

Y también, ya para preguntarle bajo qué condiciones van a… Ahorita que comentaba que le habló también del litio, ahora con la nacionalización del litio, ¿bajo qué condiciones van a poder los extranjeros participar en la industria nacional del litio en Sonora?

Y si ya tienen el proyecto para operar del Litio Mx, las inversiones. ¿En cuánto tiempo va a haber resultados?

Sería todo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está trabajando en eso, en toda la planeación, la investigación, cómo separar el litio de la arcilla, toda la cuestión tecnológica. Ya el Conacyt tiene a su cargo esta tarea, se está avanzando. Pronto vamos a informar. Nos va a llevar tiempo.

Bueno, esta misma planta, ¿no? No sé lo que vayan a anunciar hoy, pero es probable que la terminen, ojalá y sea antes, ¿no?, pero es probable que la terminen cuando ya no esté yo de presidente. Pero eso no importa, dejamos encaminado todo el proceso de transformación, que tiene que haber continuidad con cambio, tiene que seguir el proyecto de transformación con cambio, porque no voy a participar cuando yo termine mi mandato, me voy a retirar por completo, eso para que les quede claro a nuestros adversarios. No sy cacique, mucho menos me siento insustituible; no soy caudillo, no soy mesías, como lo sostuvo Krauze.

¿Cómo se le llamó al presidente Calles en el Maximato? Jefe máximo. Me estoy acordando. No, no, no. Sí soy místico, eso sí.

¿Ya vieron que puse lo del aluxe? Ya vamos a hablar de eso, porque la vida no sólo es lo racional, la vida también en lo místico, pero un día vamos a hablar.

¿Saben cuántos han visto lo del aluxe?

Yo creo, 10 millones, 10 millones. Pero es eso, es la profundidad cultural de México, las raíces culturales en México; son los chaneques, el aluxe, los duendes. Yo quisiera que hubiese aluxes. Si no existen, pues habría que inventarlos, porque esos nada más hacen travesuras; lo que no quiero son los otros, los demonios, esos sí no.

Pero ya vamos a hablar de eso, porque es interesantísimo ese tema.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está trabajando en eso, la propiedad es de la nación, o sea, no hay concesiones, solo es Litio México, la empresa, vamos a decir, es una empresa de la nación. No me gusta decir del Estado, porque son cosas distintas, el Estado es el aparato. Existe gobierno, existe Estado y existe nación.

Por eso cuando dicen: ‘Es un estadista, es un hombre de Estado’, no. Eso sí es importante, es trascedente, pero lo más importante de todo es la nación, en vez de ser hombre de Estado aspirar a ser hombre de nación.

Entonces, el litio es de la nación, pero se pueden presentar acuerdos para vender la materia prima; por ejemplo, el uso de la materia prima en nuestro país, que se llegue a acuerdos, pero que las plantas se instalen en Sonora, o donde se encuentre el litio, porque no solo está en Sonora, ¿no? Ahí es donde hay más, pero hay en otras partes del país. Entonces, que el litio que se extraiga de estas minas se utilice como materia prima en México, pero todo eso es lo que estamos trabajando para definirlo.

Bueno, ya me voy, porque…

PREGUNTA: ¿Con quién va a hablar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana les digo.

+++++