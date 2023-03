Familiares de Pasta de Conchos acusaron que la CFE “no tiene dinero” para continuar con el rescate de mineros

Los Familiares de Pasta de Conchos denunciaron que los túneles están inundados (@PASTADECONCHOS)

El rescate de los cuerpos de los mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos se ve imposibilitada cada vez más debido a los conflictos entre las empresas estarían a cargo del rescate y la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual han señalado de mantenerse inactiva.

A esto se suma el reciente señalamiento por parte de la Organización Familia de Pasta de Conchos, quienes en redes sociales señalaron que la Comisión no contaba con los recursos suficientes para dar continuidad a los labores de rescate, lo que ha ocasionado que túneles se vuelvan a inundar.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, acusaron que la CFE aseguró a los familiares que no tenían dinero para rentar bombas con las que desaguar los avances en los túneles hechos para el rescate.

En las publicaciones compartieron fotos y videos del estado de las obras que se han abandonado por tres meses y que reiniciarían en marzo, aunque em medio Milenio reportó que el representante de la Comisión de Electricidad, Mauricio Pico Medina, le dijo a la representante de la organización que no se tenía una fecha precisa para reanudar el rescate.

@PASTADECONCHOS

“Mientras la @STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) informó que el #Rescate en #PastaDeConchos se reanuda a fines de marzo. @CFEmx les dice a las familias que no hay fecha porque aún están tratando de finiquitar a la contratista.”

Por otro lado, en la última imagen muestran un túnel que comunicaría inclinados, pero mencionaron que era “terrorífico”, porque no cumplia con normas de minería al no tener ademes ni emparrillados. Sin embargo, la CFE les habría respondido que no estaban sujetos a cumplir normas mineras porque se trataba de una obra de ingeniería.

La promesa del rescate es una que se ha mntenido en el aire desde que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometiera a llevar a cabo el rescate. Sin embargo, las familiares de Pasta de Conchos solo han visto pausas, avances lentos y problemas monetarios.

Cabe señalar que el pasado 24 de febrero, la STPS presentó los avances que se tenía del Plan Integral de Reparación y Justicia en donde se detalló que ya se había cumplido con el 99% de las indemnizaciones. Aunque no se mencionó que hasta el momento no se han rescatado ninguno de los 63 cuerpos que continúan ahí desde el 2006.

A pesar de que las autoridades federales han señalado como finales de marzo la fecha para dar continuidad a los trabajos de rescate, la CFE dijo que no tenía fecha asedurada (@PASTADECONCHOS)

Días antes con 17 años cumplidos, el pasado 19 de febrero, las autoridades han dado a conocer que la segunda etapa del Plan de Rescate iniciará a finales de enero. Así lo aseguró que la STPS, razón por la que los familiares se indignaron ante el aviso de la CFE de que esto no sería así.

Esto debido a que las empresas Deterra y PROACON, encargadas de realizar el Plan de Recuperación, despidieron a 300 empleados por falta de pagos de la CFE a las empresas. Esto ha alentado aún más el rescate, por lo que las viudas de los mineros han realizado manifestaciones y han exigido que se continúe con las labores.

Derivado de lo anterior, la CFE informó que recientemente terminaron los contratos anticipadamente con las empresas encargadas del avance lo que ha ocasionado retrasos en el proceso de rescate y se continuará a finales de marzo de 2023, para cumplir con el objetivo de llegar a los puntos donde se encontraban los mineros según las bitácoras, en el primer cuatrimestre de 2024″.

Como parte del plan se entregarán viviendas a las familias, acuerdo que 65 núcleos familiares firmaron, por lo que desde 2021 comenzaron las construcciones. También, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso en marcha acciones de mejoramiento en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, así como la construcción de un memorial