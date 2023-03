Alejandro Gertz Manero tiene como asesor a exdirectivo de Segalmex: MCCI

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio cuenta que Alejandro Gertz Manero tiene como asesor a un exfuncionario de Segalmex (Infobae México / Jovany Pérez)

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas 25 carpetas de investigación por un desfalco equivalente a 15 mil millones de pesos en Segalmex, dependencia de la cual Antonio Del Valle fue gerente. Pese a ello, recientemente en una entrega firmada por el periodista Iván Alamillo para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se dio a conocer que dicho funcionario ahora forma parte de los asesores de Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con lo expuesto por la organización civil, Roberto Antonio Del Valle Martínez se desempeñó como gerente de Estrategia Institucional y Comercial de Segalmex, además de ser uno de los colaboradores más cercanos de su exdirector general Ignacio Ovalle.

Bajo ese tenor, trascendió que Alejandro Gertz Manero no solo tiene como asesor a un exdirectivo de la dependencia que él mismo se encuentra investigando como fiscal general sino que Antonio Del Valle también trabajó como coordinador de Impulsora AU SA de CV, una empresa catalogada en 2019 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladora de operaciones que pagaba la nómina de los trabajadores del partido Movimiento Ciudadano.

Alejandro Gertz Manero tiene como asesor a un exdirectivo de Segalmex que él mismo investiga como fiscal general (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalló que la cercanía entre Ignacio Ovalle y Antonio Del Valle se remonta a la época en la que ambos eran parte de las filas de Movimiento Ciudadano y encabezaban la Fundación México con Valores.

Desde 2012 y hasta el 2018, Roberto Antonio Del Valle fue el brazo derecho de Ignacio Ovalle en dicha fundación, además de ser delegado en la Ciudad de México.

En su nueva entrega la organización civil relató que en diciembre de 2018 Ignacio Ovalle invitó a Del Valle Martínez a seguir colaborando con él en Segalmex luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombrara como director general. De este modo, Antonio Del Valle fue designado como gerente de Estrategia Institucional y Comercial de la dependencia, cargo que dejó en 2021 para convertirse en asesor del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Antonio Del Valle Martínez dejó su puesto en Segalmex para ser asesor de Alejandro Gertz Manero (Especial)

La declaración patrimonial de Antonio Del Valle Martínez obtenida y difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de que en su actual cargo en la Fiscalía General de la República (FGR) el propio exfuncionario de Segalmex reportó que de 2012 a 2018 fue coordinador de Impulsora AU SA de CV, empresa que Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene en su listado definitivo de “empresas fantasma”.

Antonio Del Valle desempeña cargo inexistente en la FGR

Tras su salida de Segalmex y con la Fiscalía General de la República (FGR) investigando a dicha dependencia y sus filiales, Roberto Antonio Del Valle Martínez se incorporó como coordinador de las actividades del Consejo Consultivo Ciudadano de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero.

No obstante, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constató que el Consejo Consultivo Ciudadano de la FGR no ha sido designado por el Senado de la República pese a que Del Valle Martínez es presentado en eventos públicos como “asesor del fiscal general de la República”.

“De acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, el Senado está obligado a nombrar una Comisión de Selección, misma que tiene como encargo abrir una convocatoria pública donde se reciben las postulaciones para seleccionar a los cinco integrantes que deben conformar el Consejo Consultivo Ciudadano de la FGR”, se lee en la nueva entrega de la organización civil firmada por el periodista Iván Alamillo.

Antonio Del Valle Martínez ya es presentado públicamente como asesor del fiscal Alejandro Gertz Manero (FOTO: FGR /CUARTOSCURO.COM)

Ante dicho panorama, la organización civil comprobó vía transparencia que, tras emitir la convocatoria en febrero de 2020, el Senado de la República dio por concluido el procedimiento debido a que únicamente se presentaron cuatro aspirantes.

La Comisión de Selección del Senado no ha vuelto a publicar ninguna convocatoria para nombrar a los cinco integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la FGR, no obstante, en eventos públicos Antonio Del Valle Martínez ya es presentado como asesor del fiscal Alejandro Gertz Manero.

El vínculo entre Alejandro Gertz Manero y Antonio Del Valle

Aunque Antonio Del Valle Martínez trabaja directamente con Alejandro Gertz Manero desde mayo de 2021, la relación entre ambas personalidades se remonta al menos hasta el año 1998 cuando el ahora fiscal general de la República encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el exfuncionario de Segalmex estaba a cargo de la Coordinación de Enlace Interinstitucional de la misma dependencia.

Años más tarde, cuando Gertz Manero fue nombrado secretario de Seguridad Pública por el presidente Vicente Fox en el año 2000, Del Valle Martínez asumió la Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Según lo expuesto por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) los caminos de Alejandro Gertz y Antonio Del Valle se volvieron a cruzar años más tarde bajo el manto del partido Movimiento Ciudadano, bancada en donde también se relacionaron con Ignacio Ovalle y Dante Delgado.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) intentó contactar a la Fiscalía General de la República para solicitar un posicionamiento sobre si la contratación de Antonio Del Valle no podría configurar un conflicto de interés debido a su cercana relación con Ignacio Ovalle -exdirector de Segalmex- no obstante, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero no emitió ninguna respuesta.