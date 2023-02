Santiago Creel no descartó investigaciones a Felipe Calderón por complicidad

Santiago Creel llamó a hacer justicia en México (Captura Andrés Manuel López Obrador)

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, fue cuestionado ante sus postura a “raya” sobre el caso de Felipe Calderón Hinojosa y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego de la Corte Neoyorkina declarara culpable al exfuncionario.

Y es que luego de que saliera a relucir la postura del jurado de la justicia estadunidense, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) han sido acorralados por los medios y por los integrantes de los partidos del oficialismo. Sin embargo, los blanquiazules se han mantenido a la defensiva desde que salió el veredicto.

Por su parte, el también aspirante a candidatura presidencial indicó que no puede opinar de un tema que corresponde a la autoridades de justicia; sin embargo, no descartó que sí así lo determinará la ley, tanto el exmandatario federal, como cualquier otro involucrado en el caso de Genaro García Luna, deberá ser investigado por los mandos correspondientes.

“Quienes tienen la obligación de hacer estos son las autoridades, lo que diga un civil no tiene ninguna consecuencia, pero sí hay materia deben de hacerlo, toque lo que toque, de la administración que sea, del nivel que se llegue. Más claro no lo puedo decir”, destacó el blanquizal en la conferencia a medios de la Cámara de Diputados.

Fotografía: CUARTOSCURO.COM

En este sentido, Santiago Creel destacó que los casos a investigar deberán llevarse por los tribunales mexicanos, pues lamentó que el caso del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón (2006-2012) tuvo que ser llevado a la justicia del país vecino para condenarlo.

Así mismo, el panista hizó un llamado al Gobierno mexicano a hacer una revisión de todos los casos que aún quedan pendientes por resolver, como el caso del General Cienfuegos y otros tantos.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Baja lamentó que los “errores” individuales que pudieran tener consecuencia—hablando de Calderón—pudieran llegar a dañar a la diputada federal de Acción Nacional, y esposa del expresidente, Margarita Zavala. De esta manera refirió su apoyo a la funcionaria pese a las críticas y señalamientos de la opinión pública e integrantes a favor del Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Hay responsabilidades individuales y responsabilidades individuales que pueden transformarse en colectivas. Sería, al menos para mí, totalmente sorprendiéndote que fuera a pagar lo que no debe pagar Margarita Zavala”, sostuvo el blanquiazul.

(Twitter @AndreaChavezTre)

El panista destacó que mientras la ex primera dama se encuentre en el partido, ellos mostrarán su solidaridad. Sin embargo, advirtió que no se negará el proceso de investigación que sea necesario.

“Como su compañero le digo que, en nuestro grupo, ella va a estar y estará bien pero bajo el principio de que (es posible) las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar, pero eso no impide acompañarla en este proceso”, indicó el panista ante medios.

Cabe recordar que este 23 de febrero, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), emitieron un comunicado para destacar que, pese a todos los señalamientos, el enjuiciado en la Corte de Nueva York, no perteneció en ningún momento a la facción política.

Sobre el caso García Luna, puntualizamos que nunca ha sido militante de Acción Nacional y que estamos convencidos de que quien la hizo la debe pagar. Si un funcionario público cometió un delito, debe ser juzgado y castigado con todo el peso de la ley.https://t.co/EB8zXUwjy7 — Acción Nacional (@AccionNacional) February 23, 2023

“(integrantes del PAN) Nosotros decimos con mucha claridad, quien acaba de ser sentenciado no es, nunca fue un miembro del Partido Acción Nacional y no se pude juzgar a una institución por completo por la conducta de un individuo y menos si no estuvo afiliado al partido”, refirió Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario blanquizal en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el comunicado oficial del PAN exigió que se hiciera justicia a cualquier servidor o exservidor público que “haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley,”