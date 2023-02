Pablo Albuerne habría confirmado su salida de “MasterChef México” con emotiva despedida

Tatiana no se ha pronunciado respecto a los cambios en MasterChef México. (Foto Instagram: @masterchefmx)

Pocos imaginaban que tras dos exitosas temporadas de MasterChef Celebrity México se despedirían dos elementos que enriquecieron el proyecto con sus conocimientos gastronómicos, carisma y personalidad. Se trata de Betty Vázquez y José Ramón Castillo, quienes tras aparentemente no haber recibido información sobre la edición 2023 decidieron continuar sus carreras fuera de cuadro abriendo la posibilidad de que regresen dos chefs que habían participado con anterioridad.

“Por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección. Siempre respeté y di respeto, trabajé muchas situaciones difíciles durante años de trabajo y 11 temporadas, me retiro con la satisfacción de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí”, declaró la chef Betty a través de sus redes sociales.

“Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, calendario o planeación, me vi con la obligación de decir adiós a MasterChef México. Me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino y agradezco el apoyo de los televidentes, así como a TV Azteca. Estoy emocionado por los nuevos proyectos que tengo en puerta y este no es un adiós, sino un hasta luego”, escribió JoséRa en Instagram.

Su salida del programa gastronómico conmocionó a usuarios de redes sociales, quienes llenaron sus publicaciones con mensajes de cariño, agradecimientos y buenos deseos para sus próximos proyectos. Entre las reacciones destacaron las sentidas palabras que les dedicó Pablo Albuerne, un chef que dejó temporalmente su natal España para sumarse a panel de críticos durante las dos ediciones Celebrity.

No hay palabras suficientes, ni juntando todas las lenguas del planeta para agradecer a estos seres maravillosos, lo compartido en esta experiencia increíble!! Nos vamos todos juntos y continuamos unidos como familia que ya somos. Gracias infinitas por absolutamente todo.

Con ello, Pablo Albuerne no solamente se despidió de sus colegas mexicanos, también habría anunciado su salida del proyecto. Pero eso no fue todo, también recurrió a su cuenta de Twitter para extender un agradecimiento a Tatiana -quien se desempeñó como conductora durante las últimas temporadas- y Sandra Smester -exdirectora de contenidos-.

“Querid@s @chef_betty, @TatianaPalacios y @JoseRaCastillo ha sido un honor, un placer y una maravilla total compartir esta experiencia con vosotr@s. Sois una lección de vida para mí, y desde el minuto 1, familia. Seguimos adelante por más caminos que andar y puertas que abrir”, agregó.

Y cómo no, gracias infinitas a @ssmester, @ElCodigoFercho, Alfred Ballesteros, @Azteca y @gruposalinas por confiar en mi y darme la oportunidad de abrir un nuevo camino en mi vida profesional. Así como a todas y cada una de las personas bonitas que han hecho posible.

La repentina salida de los tres chefs estrella del reality desató controversia en redes sociales, pues muchos usuarios que también son seguidores del programa mencionaron que la nueva temporada no será lo mismo sin ellos. Asimismo, comenzaron a especular sobre quiénes serían los profesionales en gastronomía que ocuparán su lugar.

“Es una increíble persona chef, super agradable y profesional, hicieron un gran equipo y se les extrañará verlos en acción a los tres juntos”. “La temporada donde chefs verdaderos guiando. No humillando como los otros dos anteriores”. “Después de la mejor temporada, acabaron con todo”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Benito Molina dio pistas sobre su posible regreso a MasterChef

Después de que Betty Vázquez y José Ramón Castillo confirmaron su salida, su excompañero reapareció en redes sociales con una pregunta que puso sobre la mesa su posible regreso al reality gastronómico después de su inesperada salida hace ya varios años.

Como que ya es tiempo que MasterChef regrese a ser un programa de calidad, ¿o ustedes qué opinan?

Mientras tanto, la cuenta oficial de MasterChef México en Instagram publicó una fotografía del chef Adrían Herrera con motivo de su cumpleaños pese a que ya no forma parte del reality. Asimismo, aplaudieron la llegada de un nuevo elemento a TV Azteca que podría formar parte de la nueva temporada del reality, Marco Antonio Regil.