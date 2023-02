“Por aclamación del pueblo” AMLO volverá a ser presidente en el 2030, auguró Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio (Senado Morena)

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a dos años de terminar y una nueva o nuevo sucesor tomará su lugar en la silla presidencial después de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en el 2024.

Y a pesar de que aún no se definen las candidaturas, ya ha habido numerosas personalidades de la política mexicana que han destapado sus intenciones de llegar a encabezar la titularidad.

Ante su salida de la presidencia y de las reformas electorales propuestas, el primer mandatario aseguró que una vez fuera, no volvería a la vida política ni buscaría la presidencia una vez más, pues tras la entrada en vigor de la Ley de Revocación de Mandato, se insinuó que lo haría.

A pesar de esto, uno de sus seguidores más fieles y polémicos, el senador Félix Salgado Macedonio publicó en sus redes sociales que AMLO sí ser iría de la presidencia pero que volvería a ella terminando el sexenio venidero.

El proceso de Revocación de Mandato generó la idea de que el presidente López Obrador buscaba reelegirse o alargar su periodo (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Pues en su cuenta de Twitter publicó durante la mañana del viernes que López Obrador volvería a encabezar el poder Ejecutivo pero por medio de la aclamación del pueblo. Por último destacó que el morenista ha hecho más que los anteriores cuatro presidentes (Erneto Zedillo Ponce, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto).

“AMLO volverá a ser Presidente de México en el 2030 por aclamación del pueblo. Hizo en cuatro años, lo que no hicieron cuatro Presidentes del PRIAN”

Esto llamó la atención de diferentes usuarios de la red social quienes mostraron su rechazo reprobando la aseveración del legislador morenista, quien ha sido señalado por acoso sexual y nexos con el narcotráfico.

“Jajaja lo que es arrastrarse!!!”; “Estas pacheco, Felix, ya no fumes de esa”; “Haz de andar bien tomado, por eso no te hago caso.”;“La Reelección no existe en nuestro país.”, fueron algunos de los comentarios de algunos de los internautas, aunque itambién estuvieron aquellos que se mostraron a favor.

En su cuenta de Twitter aseguró que en sus primeros cuatro años, AMLO había hecho más por el país que sus antecesores (@FelixSalMac)

Sin embargo, hay que recordar que en México no está permitida la figura de la reelección desde la publicación de la constitución de 1917, tras el convulso periodo de la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder casi 30 años.

Así está contemplado en el Artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice lo siguiente:

“El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”

Sin embargo, el artículo ha sido reformado en varias ocasiones. La primera fue en 1927 con la que volvió a ser posible la reelección, aunque esa persona debía esperar un periodo presidencial para volver a ser candidato.

El presidente Álvaro Obregón buscó reelegirse (Mediateca INAH)

Se trataba de un intento por parte del expresidente Álvaro Obregón, quien había gobernado de 1920 a 1924, para subir una vez más al poder al ver la crisis política en la que se encontraba el régimen de su sucesor, Plutarco Elias Calles. Sin embargo, esto le costó la vida, pues fue asesinado poco después.

En 1928 se suprimió esto del artículo 83 quedando “nunca podrá ser reelecto para el período inmediato” y no fue hasta 1933 que se reformó una vez más y suprimió de lleno la posibilidad:

“El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”

El 83 constitucional sufriría dos cambios más en 2012 y 2014 pero referente a las personas que no podrán asumir el puesto de la presidencia y el día que inicie su encargo.

AMLO se retirará de la política

Fue en abril del 2022 cuando López Obrador declaró en su conferencia matutina que no buscaba la reelección a través del proceso de Revocación de Mandato ni extender su periodo presidencial.

“Yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México a todas, a todos ustedes, no odio. Por eso soy feliz y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato, no me voy a pasar”