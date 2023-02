El Mago Ari Sandy fue asaltado con pistola en Edomex y le robaron su camioneta

Ari Sandy apareció mayormente durante los años 80 y 90 en diversos espacios de televisión con sus trucos de magia (Foto: Instagram)

El mago Ari Sandy compartió que fue víctima de la delincuencia, pues le robaron su vehículo por tercera ocasión. Fue en el Estado de México donde el ilusionista dirigido mayormente al público infantil sufrió a punta de pistola el robo de su camioneta.

De acuerdo con el hombre de 62 años, esta no es la primera vez que vive un asalto con violencia, pues ya le han robado su vehículo en dos ocasiones más, en 1995 y en 2000, sin embargo, aseguró no estar afectado física ni emocionalmente tras lo ocurrido por la mañana del sábado 11 de febrero en el municipio de Naucalpan.

Fue al rededor de las 7:30 horas cuando, estando el vehículo parado afuera de un domicilio particular que visitó, un asaltante lo despojó de su camioneta apuntándole con un arma y tras ello lo dejó a media calle.

Ari Sandy heredó su afición por la magia de su padre, el fallecido Mago Krotani (TW: @magoarisandy)

“Esto fue en la colonia Boulevares, el sábado a las 7:30 de la mañana. Fui a recoger unas cosas de una persona a una casa. Ella se bajó, que no iba a tardar, un minuto o dos, en lo que entraba por las cosas y salía. Yo ni siquiera apagué el carro, porque no iba a tardar. Sí lo puse en ‘Parking’, pero no lo apagué. Había yo bajado el vidrio porque hice un comentario a la persona que bajó antes”, explicó el hijo del legendario mago Krotani, quien falleció en 2020, en una entrevista para Sale el sol.

Fue entonces cuando un sujeto de sudadera negra caminó a su vehículo y le apuntó directamente para robarle la camioneta de color blanco.

“Mientras yo esperaba, típico, traes el celular, que es un error distraerte, es cuando de momento me cayó de sorpresa con la pistola aquí del lado derecho que es donde medio se metió en la ventana con la pistola y ya me dijo que me bajara”, detalló.

El mago, cuyo nombre es Arturo Sandoval, mencionó que debido a que no es la primera vez que sufre un asalto de la misma naturaleza, no puso resistencia y sólo siguió las instrucciones del delincuente, junto a quien llegó otro ayudante.

“Ya bajándome del carro, yo tenía el celular en la mano, y ya me lo quitaron y me dijeron que caminara en sentido contrario a la calle y ya nada más los vi subirse a la camioneta y echarse en reversa, de hecho cuando se echaron en reversa pensé que iban tras de mí porque se les olvidó la cartera”, explicó.

Tras cerciorarse de que al interior de la casa donde esperaba a su amiga todo estaba en orden, Ari Sandy llamó a las autoridades.

Luego del robo, el mago se dirigió a levantar la denuncia correspondiente, sin embargo el proceso se complicó un poco pues para establecer el acta, Ari necesitaba brindar datos específicos sobre su automóvil, mismos con los que no contaba en el momento.

Esta es la camioneta Hyundai Tucson placas PDZ 2457 que me robaron con violencia, el sábado 11 de febrero de 2023 7:30 am.



Agradezco a la policía y al MP de Naucalpan por su trato tan amable y apoyo para levantar mi denuncia.



Agradezco a los medios su interés y apoyo! pic.twitter.com/yRbvB08BgS — Mago Ari Sandy (@magoarisandy) February 16, 2023

“Me llevaron al MP para levantar el acta, pero no la pudimos levantar porque yo no sabía unos requisitos: cuando tú marcas al 911, tienes que marcar a Guardia Nacional 088, dar el número de serie, número de motor del vehículo. Obviamente, no los llevas, no te los sabes de memoria y yo estaba en otro rumbo de la ciudad”.

Fue hasta el domingo 12 de febrero por la noche cuando Ari Sandy por fin pudo levantar el acta en el Ministerio Público de la entidad. Gracias a las cámaras de la residencia que visitaba, es que el ilusionista confía en que sea más fácil dar con los delincuentes.

“Les mandé los videos, me los pidieron para la Policía de investigación, de todos modos ellos van a checar los de C4 y C5, ellos ya me mantendrán informado de los avances”, aseguró.