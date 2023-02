Así fue la inesperada salida de Aristeo Cázares de La Casa de los Famosos

Aristeo Cázares abandonó "La Casa de los Famosos" por causas aún desconocidas (Instagram/@ariscazares)

Aristeo Cázares se convirtió en el primer integrantes de La Casa de los Famosos 3 en anunciar su salida voluntaria del reality. El viernes 10 de febrero, el atleta compartió con sus compañeros que tendría que retirarse del programa.

El ex participante de Exatlón no estaba en la casa al momento de dar el mensaje de despedida, sino que reunieron a todos los famosos en la sala y Héctor Sandarti fue el encargado de adelantar que Cázares ya no estaba en el reality.

“Amigos míos, compañeros de La Casa de los Famosos, los voy a extrañar mucho, les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia, les envío un fuerte abrazo a todos (...) No se lo tomen personal, cuídense mucho y bendiciones”

El ex conductor de Venga la Alegría hizo hincapié más veces en que salió por motivos personales y no dio más detalles de su partida.

Entre las diferentes teorías que los integrantes hicieron acerca del adiós de su excompañero, la de Paty Navidad fue la que más resonó ya que habló de una posible demanda.

Según la actriz, Aristeo podría enfrentar problemas legales por decir que su relación con TV Azteca había terminado, esto para entrar a Telemundo; no obstante, en redes sociales existe el rumor a que sería lo contrario.

Cázares se convirtió en el quinto integrante de LCDF 3 en dejar el programa (Instagram/@ariscazares)

Supuestamente, el deportista podría sumarse a una nueva edición de Exatlón, aunque también esto es un rumor.

A través de sus redes sociales, Cázares simplemente confirmó que ya no se encontraba en La Casa de los Famosos y compartió algunas stories con su novia, Renata Salas.

Cabe recordar que antes de entrar al reality, Aristeo tuvo que renunciar a Venga la Alegría en noviembre y desde entonces TV Azteca estaba al tanto de sus intenciones profesionales.

Ya que hubo muchos rumores al respecto, en los que se dijo que no habría renunciado, sino que lo habrían despedido o que tuvo problemas al interior de la televisora o que abandonó su trabajo, él hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde aclaró lo sucedido.

“A mí lo que me causa un poco de conflicto es esta serie de publicaciones o de menciones al aire, porque yo lo hice verbalmente y por escrito también. Yo renuncié desde noviembre vengo yo avisándole a TV Azteca. Las razones son personales y de crecimiento personal”, dijo a inicios del año.

La versión de que el deportista podría ser demandado existe desde que dejó de presentarse en Venga la Alegría y algunos de sus compañeros señalaron que ellos no entendían por qué no estaba asistiendo al programa.

Aristeo era conductor en Venga la Alegría fin de semana y participaba ocasionalmente en el programa entre semana (Instagram/@vengalaalegriatva)

Uno de los que hizo este tipo de comentarios fue Alex Sirvent en enero durante la grabación de De lo que uno se entera, ahí externó que le desconcertó no ver a Aristeo en los últimos días.

“Mato al que no ha ido en estos días (a Aristeo) pero porque no ha ido, pero lo quiero bien. Siempre nos echamos unas pláticas de lo que aprendimos en Exatlón y en Survivor, pero ahorita ando queriendo decirle, ¿qué pasó? (...) dile a qué hora puede llegar”.

En respuesta a esto fue que Cázares hizo su transmisión en vivo, pues inclusive mencionó que hubo algunos comentarios que se hicieron en programas de la televisora y le incomodaron.

Asimismo, adelantó que a pesar de lo que se estuviera diciendo de él, no iba a exponer a esas personas y tampoco hablaría mal de la empresa porque “jamás mordería la mano que me dio de comer”, aseguró.