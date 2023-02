Osorio Chong rechazó posible expulsión del PRI y se dijo listo para reunión con Alito Moreno

Alito Moreno y Osorio Chong se reunirán en en CEN del PRI (CUARTOSCURO)

Miguel Ángel Osorio Chong, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, negó que durante su reunión con Alejandro Alito Moreno Cárdenas vaya a presentar su renuncia al partido; asimismo, rechazo una probable expulsión.

En entrevista a medios, el ex secretario de Gobernación (Segob) aseveró que su reunión con el dirigente nacional del tricolor es para dialogar y fortalecer la unidad dentro de su grupo parlamentario, así como al interior del instituto político.

“Lo importante, lo sustancial, es la relación en el tema legislativo de mi grupo con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). A eso voy, a eso convoqué. No he sabido de otra agenda del presidente del partido y si él quiere abordar otro tema, con gusto lo vamos a platicar”, expresó el senador.

Con respecto a la posible solicitud de expulsión por parte de miembros de su bancada, así como la presentada por Erubiel Alonso, dirigente del Movimiento Territorial del PRI, Osorio Chong afirmó que enfrentaría las acusaciones en las instancias correspondientes al interior del partido y, en caso de complicarse, llevaría el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Eso lo enfrentaré, la acusación o el señalamiento que se me está haciendo, lo haré dentro del PRI, en los órganos del propio partido y, por supuesto, llegaremos seguramente hasta el TRIFE (Tribunal Electoral) y defenderé mis derechos partidistas”, respondió el también ex gobernador de Hidalgo.

Sobre las declaraciones de algunos senadores del PRI que también pidieron su expulsión, Chong declaró no estar al tanto de ninguna solicitud al respecto. “No he escuchado a ninguno de mis compañeros. Yo me debo a mis compañeros (…) No sé quien haya hecho esa expresión”, expuso.

Osorio Chong desde hace varios meses sostiene un pleito con Alito (Foto: Twitter/@osoriochong)

Finalmente, aseguró que él se encuentra en la coordinación porque así lo decidió el PRI en el Senado: “Yo estoy por el mandato de mis compañeras y compañeros por dos periodos, y aquí estoy (…) Yo espero que por el bien del partido, por el bien de los trabajos legislativos para seguir siendo un bloque unido para ser parte del bloque de contención, esto se resuelva. Lo importante, lo sustancial, es la relación de mi grupo legislativo con el CEN”.

Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu respaldó a Osorio Chong, pues dio a conocer que el relevo en la coordinación de la bancada es responsabilidad de los integrantes, no del CEN. “Eso nos toca a los senadores. Percibo que hay respaldo del grupo parlamentario. Personalmente, respaldo totalmente a mi coordinador”.

En tanto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín también envió su apoyo a Chong, aunque no rechazó la posibilidad de que la destitución se trate en la reunión pactada para mañana. “no puede descartar nada”, dijo.

Alejandro Moreno arremetió contra los priistas que han criticado su gestión (@alitomorenoc)

La reunión tendrá lugar luego de la suspensión de la pasada reunión plenaria de los senadores del PRI, la cual fue cancelada por Osorio Chong ante el arribo no esperado de Alito Moreno.

De acuerdo con las declaraciones del coordinador, Moreno Cárdenas no fue invitado a la plenaria y acudió sin ser solicitado, pues la reunión que se tenía prevista con él era horas después y en otra sala.

Por su parte, Alito negó las acusaciones y se lanzó contra el originario de Pachuca: “Ojalá el coordinador Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena, como lo estamos haciendo nosotros y no con los priistas que estamos luchando por México ni levantándose de las meses”.

Para limar asperezas, Osorio envió una carta al dirigente nacional para arreglar sus diferencias. “Te propongo tener un encuentro para establecer formas de interlocución y seguir afrontando, tal y como lo hemos hecho durante los últimos años en esta bancada, los intentos de Morena y del gobierno de debilitar los contrapesos”, se lee en la misiva.