Álvarez Máynez acusó a Santiago Creel de mentir y buscar protagonismo electoral

Jorge Álvarez Máynez cuestionó a Santiago Creel (Cámara de Diputados)

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, expresó que el presidente de la Mesa Directiva en dicha Cámara, Santiago Creel Miranda, no defendió la ley al negar la entrada de una escolta armada a dicho recinto, sino que todo se trata de una campaña en busca de protagonismo electoral.

SEDENA defendió presencia de escolta armada durante ceremonia en la Cámara de Diputados Aseguró que fue la Comisión de Defensa en San Lázaro quien solicitó la banda de guerra para rendir honores a la Bandera Nacional

Ante la prensa, el líder naranja en San Lázaro dijo que le extraña que Creel “haya estado mintiendo abiertamente a los medios de comunicación”, además de que haya manipulado los hechos para hacer creer que “el presidente de la República hubiera mandado a la escolta armada”, pues, aclaró, la responsabilidad fue suya.

“Por eso no entiendo por qué su protagonismo electoral del presidente de la Mesa Directiva lo ha llevado a esta posición degradante del Congreso y a esta tergiversación que —con todo respecto— él ha hecho; porque no defendió la ley. Si hubiera defendido la ley no hubiera permitido el acceso a personas armadas”, reveló el legislador.

Esta es la postura de @MovCiudadanoMX sobre lo que pasó ayer en el Congreso:



1. Reiteramos nuestra confianza en la tradición democrática de Acción Nacional y la anteponemos a los agravios coyunturales.

2. Le exigimos al presidente de la mesa honrar la verdad de lo que pasó ayer. pic.twitter.com/BrO2HriXIG — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 2, 2023

“¿Quién solicitó esa escolta? ¿Quién les permitió el acceso al recinto legislativo armados? ¿De quién es esa responsabilidad?”

Aclaró que si el político tenía un interés genuino en que el poder militar no se impusiera ante el civil, tenía todas las facultades para hacer algo al respecto y coordinar la invitación a una escolta civil en la ceremonia de inicio de sesiones ordinarias.

Citlalli Hernández acusó a Creel de "apátrida" y él se defendió: "La escolta venía armada" El presidente de la Cámara de Diputados impidió que los honores a la bandera se llevarán a cabo dentro del recinto legislativo, lo cual desató críticas

Fue en ese sentido que Álvarez Máynez señaló al diputado panista de montar una campaña electoral desde su puesto al frente de la Cámara de Diputados, tal como lo hacía el presidente anterior, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. “La conferencia de prensa del 19 de enero donde él anunció que iba a ser el primero en registrarse como candidato del PAN, la dio desde aquí y la convocó como presidente de la Mesa Directiva”, acusó.

El diputado federal externó su preocupación ante el aumento en la actitud protagónica del ex secretario de Gobernación, quien en repetidas ocasiones ha afirmado sus aspiraciones presidenciales.

Creel negó la entrada de la escolta armada al pleno de la Cámara de Diputados (Cámara de Diputados)

“Sí es preocupante que vaya escalando ese protagonismo, esa soberbia y sobre todo que haya decidido mentir abiertamente a los medios. No aplicó la ley y la responsabilidad de que hubiera personas armadas en el recinto legislativo es de él”

Por otro lado, el coordinador de MC recordó cómo Creel Miranda canceló el uso de la voz a un compañero “con el que uno puede estar o no de acuerdo”, mientras que en diciembre tampoco permitió, unilateralmente, la presentación de reservas a la Ley General de Comunicación Social. “No está dentro de sus facultades negar el uso de la voz ni negar las mociones. No hay nada en el reglamento que le dé esa facultad”, externó.

AMLO arremetió contra Santiago Creel tras cerrarle el paso a la escolta de la Sedena: "Se envolvió en la bandera" El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, negó el paso de armas del Ejército Mexicano en la sala de sesiones de San Lázaro

Finalmente, señaló al legislador del PAN por no convocar a la Mesa Directiva, por no seguir el protocolo y por no respetar a los símbolos patrios durante la ceremonia. “Cometió una serie de errores que ha querido ocultar con una campaña de propaganda en las redes sociales”, reviró.

Santiago Creel fue criticado por actuar en la Cámara de Diputados (YouTube/Cámara de Diputados)

Por su parte, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) levantó un llamado de atención en contra de Santiago Creel por su conducta, la cual fue calificada como inapropiada, por lo que le solicitó que —en lo que resta de su administración— se conduzca con apego a la legalidad, luego de negarle la palabra a un diputado.

“Debe garantizar la unidad de la Cámara, velar por la inviolabilidad del Congreso, buscar el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones”, se lee en el pronunciamiento.

El documento fue suscrito por las coordinaciones de casi todos los partidos en San Lázaro, incluyendo al PRI y a MC, pero exceptuando a Acción Nacional.