No solo al Metro: Sheinbaum confirmó robo de cable a CFE y Telmex

Robo de cable en el Metro (EFE)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que no solo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha sido víctima del robo de cable, sino que también otras dependencias públicas y empresas privadas, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (Telmex).

Por ello, dio a conocer la creación de un “grupo de alto nivel” para combatir dicho delito, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al mando de Rosa Icela Rodríguez; así lo dio a conocer en conferencia de prensa este jueves 2 de febrero.

“Hay dos elementos que son muy importantes. Uno —que el día de ayer el Metro lo menciona— es el tema de robo de cables, que se da en registros externos, que es, de acuerdo con la fiscalía, una de las causas (de las fallas)”, comentó la mandataria capitalina.

“Nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inclusive con el gobierno federal, porque es un tema que no solo afecta al Metro, sino también a otras empresas, públicas y privadas: CFE y Teléfonos de México”

Guillermo Calderón señaló que el robo de cable disminuyó con la llegada de Guardia Nacional (Twitter/MetroCDMX)

Sheinbaum informó que se comunicó con Rosa Icela Rodríguez para preguntarle si había información de robo de cable en otras dependencias, a lo que le respondió sobre la formación de un grupo de investigación. Posteriormente contactó a la CFE y Telmex, donde le confirmaron acerca del robo a sus instalaciones.

“Me comuniqué con el licenciado Bartlett y le pregunté del robo de cable de cobre. Me dice: ‘Tenemos un problema muy grave’. Luego me comuniqué con Teléfonos de México y me dicen: ‘Tenemos un problema muy grave, estamos pidiendo apoyo a la secretaría de seguridad pública federal’”, platicó la funcionaria.

“Hablo con la secretaria Rosa Icela y le pregunto si ellos tienen conocimiento de robo de cable en otras empresa, en otras entidades, y es que me dice que ellos tienen un grupo que está trabajando en esto”

De acuerdo con la aspirante a la candidatura presidencial, por el volumen de cable robado no puede tratarse de personas aisladas, pues la extracción de 47 toneladas solo pude ser obra de la delincuencia organizada. “Es ahí donde decimos que esto no es un tema menor de una persona que entra a los registros y corta un cable”, reconoció.

La titular del Ejecutivo local aseveró que frente al caso está trabajando la Guardia Nacional en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y la SSPC del gobierno federal.

Por su parte, fue en las últimas horas que las autoridades del Metro dieron a conocer que la incidencia delictiva relacionada al robo de cable de cobro disminuyó drásticamente en un 62 por ciento desde que entró la Guardia Nacional.

Corte de cables y mal manejo del convoy ocasionaron el accidente en Línea 3 del Metro en que una persona murió, reveló la fiscalía (FGJCDMX)

En conferencia de prensa, el director del STC Metro, Guillermo Calderón —en compañía de miembros del Consejo Consultivo del Metro (conformado por algunos exdirectores)— detalló que previo al pasado 10 de enero, se registró una extracción delictuosa de 530 metros lineales de cable; es decir, más de 3 mil kilogramos, mientras que después de que ingresó la Guardia Nacional, disminuyó a 209 metros.

También reconoció que el material robado es de alta tensión, de alimentación de tracción, así como de señalización, por lo que su hurto puede afectar al sistema de energía, el control de trenes y las redes de comunicación y, en consecuencia, conlleva a retrasos en los trenes.

Además, mencionó los principales tramos en los que se ha registrado este delito: de Cuatro Caminos a Panteones y de Xola a Tasqueña, en la Línea 2; de Indios Verdes a La Raza, en la Línea 3 y de Aragón a Oceanía en la Línea 5, por mencionar algunos.