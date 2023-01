Gloria Aura recordó la violencia que sufrió con Juan Carlos Casasola: “Me pateó con botas punk”

Gloria Aura y Juan Carlos Casasola coincidieron en 2013 como parte del elenco de Cats (Foto: Instagram)

Gloria Aura sorprendió al revelar que fue víctima de bullying laboral, y es que la actriz y cantante destapó cómo fue víctima de crudos ataques por parte del comediante Juan Carlos Casasola, cuando ambos coincidieron como parte del elenco de la obra musical Cats en 2013.

La hija del compositor Kiko Campos y de la también actriz Gloria Mayo fue invitada al programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde recordó que Casasola se burlaba de ella e incluso llegó a golpearla.

La actriz de telenovelas como La herencia y ¿Qué le pasa a mi familia? recordó que el actor en más de una ocasión realizó comentarios agresivos para incomodarla, lo que escaló a tal punto que en una ocasión el conductor de Guerra de chistes le dio una patada, excusando que había sido un accidente.

Gloria Aura (Foto: Instagram)

“El que me hizo bullying fue Casasola. Yo decía: ‘¿Cómo es posible que a estas alturas, que a esta edad alguien sea abusivo conmigo?’ No puedo creer que a esas alturas, con toda la experiencia profesional que ya traía, estuviera viviendo bullying en el trabajo”, expresó Gloria Aura.

La famosa de 37 años explicó que Casasola tenía actitudes “muy infantiles” contra ella, como hacer comentarios desagradables cada que la veía pasar: “Decía ‘ay, ya se nubló el día, qué hueva”. Aunque en principio lo pasó por alto, la situación comenzó a preocuparla cuando Juan Carlos la agredió en plena función.

“Llegó un punto en donde ya hubo una agresión física en el escenario. Él quería pasar y yo no lo dejé pasar porque el trazo que él quería hacer no es el que era normal. El trazo escénico era otro, él tenía que subirse y no se subía, se iba derecho”, explicó la cantante de temas como Soy tu mal y Ninguno como tú.

(Foto: captura de pantalla Instagram/@eltataazuloficial)

Aura mencionó que en la obra musical producida por Gerardo Quiroz casi no hacía funciones con Casasola, pues la producción conocía la mala relación que ya existía entre ellos, es por eso que al momento de presentarse juntos ella no sabía que el actor de 55 años no seguía el trazo escénico como estaba definido, y como no se movió del lugar por el que el comediante pasaba, éste le dio una patada.

“Ese día que tuvimos que dar función juntos, como yo no me moví, me metió una patada con las botas del ‘Punk Rock Terco’ (su personaje de Cats) y ahí sí me puse muy furiosa, prácticamente paré la función”, recordó la actriz, quien en aquel momento pidió el apoyo de la delegada de la ANDA.

“Justo venía el intermedio, en el intermedio yo llamé a la delegada de la ANDA y fue un gran relajo y realmente creo que nunca se tomó tan en serio como se tuvo que haber tomado”, lamentó la famosa.

“Fue un golpe que sentí en la espalda. Obviamente él va a alegar hasta la muerte que fue un accidente, yo sé que no. Ahí fue mucho, dije: ‘Aquí yo corro peligro, no puede haber una agresión física’”

Tras ello, Gloria Aura recibió la propuesta de actuar en España en el musical Martha tiene un marcapasos, proyecto que la actriz aceptó de inmediato con tal de liberarse de la tensión de tener que trabajar con su agresor.

Sin embargo, antes de lo ocurrido, al prepararse para su papel en Cats, Gloria tuvo que tomar cuatro meses de clases intensivas de tap, pues su personaje “Bombonachona” lo requería. Por lo que la famosa lamentó que haya que tenido que prepararse tanto en una disciplina artística nueva para únicamente presentarse en Cats durante dos meses debido a la situación que sufrió por Juan Carlos Casasola.