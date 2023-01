Salma Hayek rompió la alfombra roja de “Magic Mike’s Last Dance” con transparencias de 6 mil dólares

La estrella mexicana nació el 02 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Actualmente tiene 56 años de edad. (Foto Samir Hussein/WireImage)

Una vez más Salma Hayek impuso moda en una alfombra roja. En esta ocasión, presumió la espectacular figura que conserva a sus 56 años de edad con un majestuoso vestido de Oscar de la Renta que lució junto a su co-estrella, Channing Tatum, en la promoción de su nueva película que llegará a las salas de cine en febrero.

La intérprete veracruzana está de fiesta por el lanzamiento de Magic Mike’s Last Dance, donde además de compartir créditos con el modelo también tuvo la oportunidad de convivir con Juliette Motamed, Caitlin Gerard, Matthew McConaughey y Alex Pettyfer. La película se estrenará hasta el próximo viernes 10 de febrero, pero ya se llevó a cabo la premiere en Estados Unidos donde acudió el elenco principal.

Entre las estrellas que desfilaron deslumbró Salma Hayek por su espectacular outfit. Y es que apareció con un sensual vestido de malla negra con bordado de flores que dejó a más de uno suspirando porque los orificios de la prenda dejaron al descubierto la ropa interior del mismo color que llevaba la actriz mexicana.

Se trata de una pieza cuyo valor supera los 121 mil pesos mexicanos, es decir, casi 6 mil dólares. De acuerdo con la página de internet oficial del diseñador dominicano, el vestido ceñido que portó la actriz mexicana fue elaborado a ganchillo y tiene bordado floral mixto texturizado dando como resultado: “Un equilibrio entre la comodidad vanguardista y la elegancia clásica”.

Por el momento solo está disponible en color negro y en tallas que van desde la extra chica hasta la extra grande. (Captura página web: oscardelarenta)

Las imágenes de Salma Hayek en la alfombra roja de su nueva película desataron furor en redes sociales. De hecho, la propia actriz publicó un breve video en su cuenta de Instagram que habría tomado mientras se veía en un espejo justo antes de partir rumbo al evento. Como era de esperarse, el post se llenó con piropos y halagos para una de las celebridades mexicanas con más impacto a nivel internacional.

“Babeando por ti”, escribió Khloe Kardashian. “Ella no envejece en absoluto”. “Porque eres una estrella, puedes ponerte cualquier cosa. Te ves preciosa”. “Meta n°1 en la vida: llegar a esa edad así de diosa”. “¡¿Cómo es que ella es tan hermosa?! ¡¿Cómo?! ¡Estoy aquí como una patata y ella se ve así!”. “Ese es un infierno de traje, se ve increíble”, fueron algunas reacciones.

Salma Hayek incendió las redes con sus escandalosas escenas en “Magic Mike’s Last Dance”

Fue a finales de 2022 cuando se estrenó el tráiler oficial Magic Mike’s Last Dance y raídamente se viralizó en redes sociales por las candentes escenas que protagoniza la actriz mexicana con el galán de Hollywood. Y es que pocos esperaban que Salma Hayek volvería a escandalizar con su sensualidad después de From dusk till dawn, una cinta de 1996 donde bailó en bikini con una serpiente en su cuello.

“Nunca imaginé ver a Salma en algo tan 50 Sombras de Grey, pero no solo lo aplaudo, también lo agradezco”. “Yo ni con 30 me puedo ver ni un poco como ella a más de 50 años, así que una vez más, Hayek dejó a México por lo alto”. “La evolución es parte esencial de un artista, así que después de verla en Frida tan ‘tapada’, este cambio sensual y radical es de las mejores decisiones de su carrera”, escribieron internautas.

Salma Hayek celebró la nominación de “El gato con botas: el último deseo” en los Oscar 2023

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por fin reveló los nominados para los premios Oscar 2023. Entre las categorías resaltaron tres proyectos mexicanos: Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu, Le pulpille de Alfonso Cuarón y Pinocchio de Guillermo del Toro. Sin embargo, no son los únicos compatriotas que están celebrando.

Y es que la veracruzana prestó su voz para interpretar a Katty Patitas Suaves en la secuela del memorable personaje de Shrek.

“¡Qué hermosa noticia para despertar! ¡Gracias a @TheAcademy por la nominación de #PussInBoots: The Last Wish a Mejor Película Animada! ¡Y felicidades a mi increíble familia PIB! #KittySoftpaws #Oscars95 #OscarsNoms”, escribió al respecto en su cuenta de Instagram.